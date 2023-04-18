Звезда «Реальных пацанов» Игорь Ознобихин — о шоу «Новые звезды в Африке» и дружбе с Галустяном

Актер Игорь Ознобихин, известный по роли участкового Игоря Сергеевича в сериале «Реальные пацаны», недавно принял участие в проекте «Новые звезды в Африке». В интервью «Газете.Ru» Ознобихин рассказал, почему участники отказывались от еды, несмотря на ее дефицит, с кем на шоу у него сложились хорошие отношения, и поделился подробностями съемок в шоу «Галустян+».

— Что побудило вас принять участие в шоу «Новые звезды в Африке»? Чего вы ждали от проекта — и оправдались ли ожидания?

— Во-первых, я авантюрист. Во-вторых, я очень люблю всякие соревнования, состязания, а в Африке этого всего было предостаточно. И, в-третьих, это хорошее шоу, качественный, рейтинговый проект, поэтому почему бы не поучаствовать? Я ехал туда в абсолютную неизвестность. Я не понимал, что там будет, не знал, какие будут участники, как с ними коммуницировать и налаживать общение. Мне было очень страшно, и этот страх затмевал все остальное. Ожиданий никаких не было, поэтому оправдываться было нечему. Да и как сказал один очень хороший футболист: «Мои ожидания — мои проблемы» (цитата Андрея Аршавина, — прим. «Газеты.Ru»).

— Что вас больше всего удивило в первый день в Африке?

— Я взрослый человек и меня сложно чем-то удивить. Мой первый день в Африке был днем отдыха и адаптации. У меня было хорошее настроение, страх ожидания съемок ушел, потому что я поехал на сафари. Увидел диких животных в их естественной среде обитания. Но уже на второй день пребывания пришло время удивляться: не успели мы приехать на съемочную площадку, как сразу втянулись в соревнования, нам нужно было что-то толкать, тянуть, тащить и тому подобное. И уже вечером было голосование, на котором нужно кого-то номинировать — и переживать, что номинируют тебя. Это вообще очень нервное мероприятие, забирающее у тебя все силы.

— Насколько комфортными были условия проживания? Беспокоило ли вас что-то в этом плане?

— Ты приезжаешь из зимы в лето, живешь на берегу горной реки, на улице солнце и +50, вокруг ползает разная живность. Для меня в этом не было ничего дискомфортного! Если же говорить про бытовые вещи, то я достаточно неприхотлив и жил в самых разных условиях, которые иногда были гораздо менее комфортные, чем в Африке. За исключением еды, которую мы сами пытались заработать, мне всего хватало.

— С какими тропическими животными вам довелось встретиться во время поездки?

— Я, к сожалению, не увидел некоторых хищников, например, львов. Но при этом увидел жирафов, зебр, буйволов. Особое впечатление на меня произвела семья бегемотов. Я около двух часов простоял на берегу озера, наблюдая за ними. Местный гид несколько раз предупреждал, что стоять в такой близи не следует: бегемоты очень быстро бегают, и из-за них гибнет много людей. Хотя мне они показались достаточно милыми и миролюбивыми.

— Как вам удавалось засыпать, понимая, что во сне к вам в кровать может приползти, например, насекомое?

— Мы спали не в палатках, а в помещении с окнами и дверьми, так что у это были свои плюсы. Конечно, абсолютной герметизации не было, так как мы оставляли окна открытыми, чтобы было прохладнее. Человек привыкает ко всему. Мне понадобилось несколько дней, чтобы привыкнуть спать среди дикой природы. Потом я просто подходил к кровати и рукой смахивал с простыни разных жучков, пауков гусениц, проверял их наличие под подушкой и после ложился спать. Дни были настолько напряженными, поэтому я очень быстро засыпал в надежде, что на утро ко мне не приползет какой-нибудь жук.

— Вы похудели на 8 кг на проекте. Сколько времени потребовалось для такого результата? Как вы чувствуете себя в новом весе?

— Я и в прежнем весе чувствовал себя хорошо, но, безусловно, когда ты худеешь, становится легче и комфортнее. Чтобы похудеть на 8 кг, мне потребовалось несколько недель суровых условий, ограничений в еде и физических упражнений. Плюс жара и стресс, а это, пожалуй, главный фактор. Стресс на проекте не проходил. Ты просыпаешься утром, не зная, что тебя ждет, что надо будет делать и что ты будешь есть. Перед голосованиями от нервов ты теряешь минимум 500 грамм. И это бесконечная история, которая продолжается изо дня в день.

— Каким был ваш рацион на проекте?

— Рацион был скудным и однообразным. Практически все время он состоял из бобов и маиса, из которого мы варили кашу на утро. Бобы же были на первое, второе и десерт. Очень радовались, когда удавалось выиграть и получить нормальную еду: кусок мяса или овощи. Но и это мы добавляли в бобы, чтобы они были вкуснее. У нас не было соли и сахара, все было пресным. И некоторые участники спустя несколько дней поедания бобов вообще отказывались от них, предпочитая ничего не есть.

— Изменилось ли ваше отношение к еде после возвращения домой?

— Конечно, я сделал для себя несколько выводов о еде. Я и в обычной жизни много не ел. Как правило, взрослые люди едят больше. Но после проекта выяснилось, что для нормального существования требуется еще меньше еды, чем я употребляю. Также я убедился, что могу жить без сладкого, хотя раньше просто не представлял жизни без быстрых углеводов вроде булочек и печений. Я долгое время вполне нормально пробыл без сладостей, но удовольствия от жизни при этом получил меньше. И это, конечно, минус. И тут уже надо делать выбор, ведь все самое вкусное — самое вредное.

close 100% Игорь Ознобихин во время съемок шоу «Звезды в Африке» Пресс-служба ТНТ

— С кем на проекте вы больше всего общались? Расскажите об атмосфере, которая там царила?

— Атмосфера была продиктована правилами игры, а главное правило — победитель должен быть один. И какая может быть атмосфера, когда ты общаешься со всеми, пытаешься найти общий язык, но в итоге понимаешь, что все без исключения против тебя и ты, соответственно, тоже против всех? Была достаточно нервная атмосфера, недоверие. Но по вечерам мы все же могли все вместе достаточно дружно поиграть в настольные игры, пообщаться. Я больше всех общался с Тимофеем Зайцевым, с которым был знаком до проекта, и с Машей Погребняк, с которой мы познакомились в первый день съемок и договорились о коалиции.

— Удалось ли вам найти общий язык с блогерами?

— Я не конфликтный человек: могу пойти на уступки, компромиссы и найти общий язык со всеми. Не понимаю, почему вы выделяете именно блогеров. Из них у нас была только Маша Погребняк и Алина Акилова. С ними мы сразу подружились и держались вместе. Поэтому от общения остались самые приятные впечатления. И если говорить начистоту, то состав участников был очень хороший, все были одного возраста, одного поколения, у нас не было конфликтов отцов и детей. Мы все находили точки соприкосновения и даже когда случались конфликты, решения находились в диалоге.

— Тяжело ли было выгонять коллег с проекта?

— Тяжело было выгонять, тяжело было, когда понимаешь, что хотят выгнать тебя. Это был стресс нон-стоп. Только во сне ты его не испытывал. Сложные решения приходилось принимать каждый день: кому-то было проще, кому-то тяжелее. Но надо понимать, что так или иначе это игра, и у нее есть свои правила. Страдать от этого и ударяться в рефлексию я не видел смысла. Постоянно напоминал это себе и остальным участникам.

— Помогло ли шоу вам прокачать себя в физическом плане?

— Если бы шоу длилось полгода или год, то, наверное, я бы сильнее прокачал себя в физическом плане. А на этом проекте моя физическая активность была примерно такая же, как если бы я два раза в неделю ходил в спортзал. Конечно, такого времени недостаточно, чтобы себя прокачать. По большому счету — туда уже нужно было приехать прокачанным, чтобы победить.

— Какое испытание оказалось для вас наиболее физически сложным?

— Наверное, когда меня раскрутили на карусели. Я тяжело переношу всякого рода укачивания и потом сутки от этого отхожу. Так было и на проекте. Я думал, что мне уже ничто не поможет, и я до конца проекта останусь в таком тошнотворном состоянии. Но по итогу переборол себя.

— Расскажите, какие активности вы предпочитаете для поддержания формы? Вы действительно занимаетесь футболом или кадры с футбольного поля в соцсетях — со съемок?

— Нет, это не съемки. Футбол — моя главная страсть и самый оптимальный отдых. Для меня нет ничего более приятного, чем вечером поиграть в футбол. В этот момент я полностью абстрагируюсь от своих рабочих или личных проблем.

— Какое шоу оказалось для вас сложнее — «Новые звезды в Африке» или «Наследники и самозванцы»?

— Оба шоу мне дались нелегко в психологическом плане. Но в плане испытаний «Новые звезды в Африке», конечно, были посложнее. Это другая страна, там надо было привыкать и адаптироваться к новым условиям, к отсутствию еды. «Наследники и самозванцы» же снимались в России. Но в психологическом плане оба шоу равны. Помню, как в «Наследниках и самозванцах» некоторые участники закрывались в номерах отеля, в котором мы жили, и не выходили какое-то время, потому что им было тяжело, они ни с кем не могли общаться. В Африке мы такого позволить себе не могли: спрятаться было некуда, и как бы плохо тебе ни было, приходилось общаться и разговаривать.

— Широкой аудитории вы известны по роли участкового из «Реальных пацанов». Как вы к этому относитесь, и что для вас значит эта роль?

— Для меня эта роль значит очень многое. Это моя основополагающая, самая главная на данный момент роль, и я отношусь к этому с очень большой благодарностью — и к самой роли, и к тем, кто мне ее дал и кто меня узнает благодаря ей.

— С кем из актеров и создателей «Реальных пацанов» вы поддерживаете общение вне съемок? Какие у вас общие темы?

— Я могу каждому позвонить и поговорить. Но у всех своя жизнь, мы не так часто пересекаемся. Но чаще всего общаюсь с Антоном Щукиным — одним из создателей сериала «Реальные пацаны» и одним из учредителей компании Good Story Media, которая это сериал сняла. Антон — мой большой друг, мы знакомы с детства, учились в одной школе, жили в соседних домах и практически всегда идем по жизни рядом. Из актеров чаще всего общаюсь с Антоном Богдановым, наши дети дружат. Но это не значит, что мы созваниваемся каждую неделю. Нет, мы все занятые люди, можем не общаться полгода, но потом встретимся, посидим, обсудим все, что произошло за это время в жизни, поделимся радостями и проблемами. С Алексеем Базановым часто пересекаюсь в офисе, всегда приятно с ним поговорить.

— Что вы чувствуете, когда слышите фразу «КВН уже не тот»? Согласны ли вы с ней?

— И согласен, и нет одновременно. Если мы говорим о КВН как о развлекательной передаче, то, конечно, он не тот. Он изменился, как изменилось все телевидение, люди и мир вокруг. А если мы говорим про КВН как про молодежное движение, как про площадку для молодых людей, которым необходимо самовыражение и творчество, то КВН тот же, что и раньше. В него тогда играли тысячи молодых людей, а сейчас, мне кажется, играют еще больше. Я КВН очень люблю и для меня он всегда тот.

close 100% Игорь Ознобихин во время съемок шоу «Звезды в Африке» Пресс-служба ТНТ

— Вы рассказали, что отвечаете за рекламу в компании Good Story Media. Чем вас привлекает эта работа? Почему вы не посвящаете себя актерской деятельности полностью?

— Это работа в сфере кино и ТВ. Как она может меня не привлекать, если я занимаюсь этим многие годы? Я нахожусь в среде единомышленников, близких людей, с которыми мне комфортно. При этом, мне кажется, что я полностью посвящаю себя актерской деятельности, — насколько могу, настолько посвящаю. Актерская деятельность очень непостоянная. Не так много актеров, которые работают без остановки и перерывов. Жизнь настолько интересна и разнообразна, что можно себя посвящать разным областям, хочется пробовать многое. У меня нет ощущения, что я чем-то разбрасываюсь, я везде пытаюсь достичь каких-то результатов.

— Чем увлекаются ваши сыновья? Говорят ли они о том, кем хотят стать в будущем?

— Увлечений у них много, но пока свои желания четко не формулируют. Конечно, это плохо. Мне было бы спокойнее, если бы дети уже определились, кем они хотят быть. Понятное дело, что это очень тяжело, и маленький процент детей в возрасте 12-13 лет знают, кем они хотят быть, и еще меньший процент тех, кто потом не меняет это решение. Пока задача моих детей состоит в том, чтобы хорошо учиться в школе. Это план минимум. Сыновья увлекаются футболом, смотрят YouTube — для них это главный источник получения и познавательной, и развлекательной информации.

— Следят ли ваши дети за какими-то блогерами?

— Конечно, следят. И в этом плане они более квалифицированные, чем я. Я могу спросить совета, кто из блогеров популярен, за кем стоит понаблюдать. Но имен вам не назову, потому что не очень хорошо в этом разбираюсь. Знаю, что следят за разными блогерами. Помню, в свое время смотрели Влада А4.

close 100% Игорь Ознобихин во время съемок шоу «Галустян +» Пресс-служба ТНТ

— 28 апреля на ТНТ стартует новое шоу «Галустян+», в котором вы принимаете участие. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в этом проекте? Кто вам предложил, сразу ли вы согласились?

— Согласился сразу же, как только предложили. А история была такая. Перед новым годом мне предложили сняться в «Самоиронии судьбы», большом проекте ТНТ, где пересекается множество персонажей. Я должен был сняться в скетче, где мой персонаж участковый пересекается с Бородачом. Мишу я очень люблю, поэтому сразу согласился. Мы сняли этот эпизод, и через какое-то время мне предложили роль для проекта «Галустян +». Работать с Мишей Галустяном одно удовольствие.

— Быстро ли вы нашли общий язык с Галустяном на площадке?

— Для меня он — один из самых смешных и талантливых людей в мире. Поэтому взаимодействие с ним с моей стороны проходит с большим удовольствием, мы были знакомы и до этого проекта, так что общий язык нашли очень быстро.

— Чем запомнились сами съемки?

— Мы пока отсняли не так много, снимаем быстро, на площадке обычно находится три человека. Каждый раз Михаил Галустян меня очень смешит на съемках. Все проходит быстро, и ты даже не замечаешь, как пролетает время.

— Расскажите, пожалуйста, в двух словах: почему зрителям ни в коем случае нельзя пропускать этот проект?

— Можно пропустить, но потом зрители будут об этом жалеть! Во-первых, это сам Галустян и множество образов, которые он воплощает. Во-вторых, это Бородач — культовый и смешной персонаж, очень трогательный, смешной, ранимый и безалаберный, впрочем, как и многие люди. Ситуации абсолютно жизненные, и само шоу очень смешное! Так что смотреть надо с 28 апреля на ТНТ!