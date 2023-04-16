Клаустрофобам не смотреть: «Внутри» и еще 4 лучших фильма о замкнутом пространстве

В сети вышел герметичный триллер «Внутри», в котором герой Уиллема Дефо пытается выбраться из «умного» дома. Обозревательница «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о фильме и рекомендует еще четыре идеальных представителя жанра, действие которых происходит в замкнутом пространстве.

«Внутри» / «Inside» (2023)

close 100% Кадр из фильма «Внутри» (2023) Вord Cadre Films

Бывалый вор Немо (Уиллем Дефо) проникает в роскошный пентхаус нью-йоркского богача, специализирующегося на покупке произведений искусства. Однако дорогие апартаменты украшают не только картины маститых мастеров, но и современная система «умного» дома. При попытке покинуть чужое жилье с награбленным Немо становится заложником квартиры — система закрывает все двери и пуленепробиваемые окна, отрезая любые пути отступления.

Теперь замурованный в четырех стенах герой должен как-то себя прокормить и напоить (вода в квартире почти полностью отключена, холодильник пуст), попытаться подать равнодушному миру сигналы о помощи и не сойти с ума.

«Внутри» — неспешный и аскетичный фильм, который держится исключительно на опыте и таланте Дефо. Это и психологический триллер, и зрелищная драма, и эстетский детектив — зритель найдет в мире этой истории отголоски самых разных жанров. При этом режиссер проекта Василис Кацупис работает не только на контрасте жанров всех мастей, но и на противопоставлении эстетики и вульгарности, красоты и уродства, возвышенного и низменного.

«Ножницы» / «Scissors» (1991)

close 100% Кадр из фильма «Ножницы» (1991) DJN Studios Inc.

Пытающаяся справиться с посттравматическим синдромом Анджела (на женщину совершил нападение маньяк) начинает посещать психотерапевта, который должен помочь ей научиться снова доверять миру. Вскоре она откликается на таинственное приглашение и оказывается заперта в незнакомой квартире, чей хозяин лежит мертвым в соседней комнате.

«Ножницы» — незаслуженно малоизвестный широкой аудитории триллер, в котором Шэрон Стоун выдает одну из лучших ролей в своей карьере. Ее героиня, оказывающаяся в новом кошмаре, терзаема сомнениями о том, реален ли мир вокруг нее или нет. «Ножницы» во многом предвосхитили сюжетную фабулу «Внутри» — с той лишь разницей, что вместо системы «умного» дома судьбой героини управляет загадочный злодей.

Картина получилось одним из ярчайших примеров жанра, которому для удачной реализации не нужны ни огромные бюджеты, ни масштабные декорации.

«Игра на вылет» / «Sleuth» (1972)

close 100% Кадр из фильма «Игра на вылет» (1972) Palomar Pictures International

Богатый аристократ и преуспевающий автор детективов Эндрю Уайк (Лоренс Оливье) заманивает в свой роскошный дом любовника жены Майло Тиндла (Майкл Кейн). Воспринимающий жизнь как сюжет одного из своих романов Эндрю намерен поиздеваться над соперником. Мужчина разыгрывает с Майло хитро устроенную партию в «кошки-мышки». Однако постепенно герой Кейна из жертвы превращается в охотника.

«Игра на вылет» — пример роскошного актерского дуэта двух титанов своей эпохи. В 2007 году на экраны вышел ремейк фильма под названием «Сыщик». Любопытно, что сыгравший в оригинале Майло Кейн в новой картине примерил образ жестокого аристократа, а роль его оппонента исполнил Джуд Лоу.

«Леденец» / «Hard Candy» (2005)

close 100% Кадр из фильма «Леденец» (2005) Launchpad Productions

14-летняя девушка Хейли (Эллиот Пейдж) знакомится в интернете с 32-летним фотографом Джеффом (Патрик Уилсон), которого подозревает в педофилии. Мужчина приглашает новую знакомую к себе домой, не подозревая, какими страшными последствиями обернется для него эта встреча тет-а-тет.

«Леденец» — пример напряженного триллера поджанра revenge, то есть истории, в основе которой лежит идея возмездия. События фильма разворачиваются в особняке Джеффа, который становится заложником собственной недвижимости. Лента напоминает ловко разыгранную карточную партию, в которой участник с сильным козырем на руках проигрывает раунд, недооценив соперника.

«Инцидент, или Случай в метро» / «The Incident» (1967)

close 100% Кадр из фильма «Инцидент, или Случай в метро» (1967) Moned Associated

Захватывающий нуарный триллер, события которого разворачиваются в нью-йоркской подземке. Два хулигана ночью начинают третировать пассажиров полупустого вагона метро. Сперва люди вокруг стараются не реагировать на агрессивных героев, что только сильнее раззадоривает их, усугубляя издевательства.

Картина Ларри Пирса — эталонный пример герметичного триллера, в котором ограниченное пространство работает на усиление растущего ужаса. Фильм обязательно понравится поклонникам «Забавных игр» Михаэля Ханеке — в чем-то доведенного до максимума оммажа работы Пирса. Оба проекта исследуют границы человеческого терпения и противостояния злу: оказывается, недостаточно просто зажмуриться, чтобы оно исчезло.