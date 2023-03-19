«Бостонский душитель»: детектив с Кирой Найтли о реальном маньяке из США

В сети вышел детектив «Бостонский душитель», основанный на истории реального серийного маньяка. Главные роли в картине исполнили Кира Найтли и Кэрри Кун. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина посмотрела картину и рассказывает о том, почему при таких сильных исходных данных режиссеру не удалось привнести что-то новое ни в саму историю, ни в жанр тру-крайм.

История серийного маньяка Альберто де Сальво, также известного как Бостонский душитель или Зеленый человек, рассказывается в фильме через оптику не самого душегуба, но тех, кто сумел его вычислить и поймать. Это помогает режиссеру и сценаристу Мэтту Раскину избежать ошибки сериала «Монстр: История Джеффри Дамера», который вынуждал зрителей испытать иммерсивный опыт переживания всех убийств с точки зрения преступника. Такой подход вызвал немалую волну критики со стороны тех, кто посчитал, что создатели шоу вызывают у зрителя сочувствие к маньяку. В реальности же шоураннер Райан Мерфи пытался изучить первопричину зла — какие травмы из детства вырастили внутри некогда хрупкого ребенка такое чудовище? Исследование получилось подробным и мучительным, но по итогу сильнее всего вызывал жалость сыгравший Дамера Эван Питерс, заявивший после премьеры, что больше не хочет травмировать себя подобными ролями.

close 100% Кадр из фильма «Бостонский душитель» (2023) 20th Century Studios

У Раскина в центре истории не сам Бостонский душитель (разумеется, абсолютный продукт всего пережитого в раннем детстве ужаса), а две журналистки, которым удалось очень сильно поспособствовать его поимке. Это реальные личности — Лоретта Маклафлин (Кира Найтли) и Джин Коул (Кэрри Кун). В опасное «путешествие» они сперва отправляются не столько по зову журналистского долга, сколько от тоски. Обе работают на местную газету, где им доверяют разве что тестировать тостеры и писать о модных аксессуарах для женщин. Первой бунтует Коул, вызывающаяся провести расследование о пытках в психиатрической лечебнице, а следом за ней подтягивается и Маклафлин.

Преодолев и предубеждения начальника, и насмешки коллег, журналистки объединяют усилия, чтобы отыскать маньяка, сумевшего запугать все женское население Бостона. В картине есть пронзительный момент, когда героини получают сотни писем от читательниц, наконец-то получивших возможность поговорить о по-настоящему важных темах для женщин: каково это быть одинокой девушкой, рискующей стать очередной жертвой больного извращенца? И как можно защитить себя в мире, где долгое время почти никому нет дела до жертв мучителя, всегда издевающегося исключительно над противоположным полом?

Эта сильная женская интонация роднит «Бостонского душителя» с прошлогодней бадди-драмой о женщинах-расследователях «Ее правда» — про журналисток, разоблачивших Харви Вайнштейна. В обеих картинах женщины не только жертвы, но и защитницы. Они переворачивают привычный шаблон о том, что им нужно дождаться своего спасителя, и берут ситуацию в свои руки. Ведь как известно, спасение утопающих…

close 100% Кадр из фильма «Бостонский душитель» (2023) 20th Century Studios

Но в отличие от более напряженной и процедуральной «Ее правды», старающейся впервые пошагово рассказать о процессе торжества справедливости в Голливуде, картина с Кирой Найтли кажется историей, которую можно было не экранизировать (снова) — мир ничего бы не лишился.

«Бостонский душитель», который визуально очень старается воспроизвести фирменный стиль Дэвида Финчера (в чем преуспевает), лишен его же авторской дерзости и внутреннего надрыва. Финчер, который сперва рассказывал о вымышленных маньяках («Семь»), следом перешел к деконструкции собственного детства, в котором он сам и все окружающие его взрослые лишились сна и спокойной жизни из-за напугавшего всю Америку серийного убийцы по прозвищу «Зодиак».

И пусть фильм с Робертом Дауни — младшим тоже часто проседал под намерением автора уложить в пару часов 10 лет злодейств маньяка, в истории прощупывался сильный пульс самого Финчера, одержимого желанием расставить все точки над «i», избавиться от ужаса, с которым он жил и взрослел столько лет. Тем более что мотивации режиссера позже хватило и на два сезона хитового «Охотника за разумом», посвященного главным маньякам 60-70-х и профайлерам — детективам, которые ввели само понятие «серийный маньяк», и постарались создать их характерные профили, в будущем ставшие важной частью любого расследования.

close 100% Кадр из фильма «Бостонский душитель» (2023) 20th Century Studios

У автора «Бостонского душителя» Раскина подобного личного интереса нет. Он с усердием бывалого бюрократа пошагово и досконально воспроизводит и без того хорошо знакомую историю, лишая ее искры и напряжения. Прекрасных и убедительных в своих образах Найтли и Кун оказывается недостаточно для почти двухчасового фильма, лишенного оригинальности.

Если маньяков отличает их авторский почерк, вероятно, он необходим и тем, кто переносит эти страшные истории на большой экран. Из-за его отсутствия «Бостонский душитель» версии 2023 года кажется не подробным портретом трагедии, а фотороботом преступника — сухим документом с кратким описанием главных примет не только разыскиваемого, но и фильма о нем.