Интервью с Олегом Верещагиным — о шоу «Хочу перемен», «Звездах в Африке» и современном юморе

На телеканале ТНТ стартовал проект «Хочу перемен» — строительно-психологическая программа, где ремонт начинается с «уборки» в голове. Экспертами передачи стали психолог пространства Ольга Агдаси и дизайнер Умидхан Хуснитдинов. Ведущий Олег Верещагин рассказал «Газете.Ru» о запросах участников шоу и отличиях «Хочу перемен» от других проектов о ремонте, а также поделился своими мыслями про современный юмор, благотворительность и секреты долгого брака.

— Были ли вы знакомы с понятием «психология пространства» ранее?

— Конечно, я не знал ни о какой психологии пространства. Как обычный парень из Пермского края, я вообще поражен, что есть такая штука. Когда впервые услышал такое понятие, эти два слова показались мне несовместимыми. Я подумал, что это из категории «все должно стоять по фэн-шую». Но оказалось, что это не так.

— Сначала вы скептически отнеслись к тому, чем занимается психолог Ольга Агдаси?

— Не то чтобы скептически, но с интересом — там есть много любопытных моментов. К сожалению, съемки были так построены, что с Ольгой я пересекаюсь всего один раз в каждой программе.

— Что интересного почерпнули для себя во время съемок?

— Расскажу об одном моменте, о котором я услышал от команды. Оказывается, двуспальная кровать одинокого взрослого человека должна иметь подход с двух сторон. Иначе, по психологии пространства, второму человеку сложно туда пробиться, поэтому его там и нет. Это меня удивило.

— А лично вам в каком пространстве приятнее всего находиться?

— Самое приятное пространство — это моя квартира. Место, куда хочется приходить. Мне там хорошо, свободно, легче всего отдыхается. А в целом домом называю территорию, в котором нахожусь я, моя жена и две дочки. Наш дом — там, где мы в данную секунду.

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— Кто становится участниками шоу? Есть ли среди них медийные люди?

— Нет никаких медийных людей! Наши участники — это люди всевозможных профессий, судеб, мест проживания. Семьи и одинокие люди, пары, мама с ребенком. Квартиры в совершенно разных местах: где-то это новостройки, где-то — простые панельные дома, кирпичные многоэтажки 80-90-х. Один раз снимали в доме 1927-го года постройки с очень странной планировкой. Насколько я понимаю, изначально это была коммунальная квартира или ее часть.

— В чем, на ваш взгляд, ценность передачи и отличие от других программ о ремонте?

— Мы не просто делаем ремонт, мы пытаемся с его помощью направить людей в нужное русло. Один из участников сказал такую фразу: «Теперь мне хочется мечтать». Представляете, насколько глубокие слова, по большому счету? Важные.

— С какими запросами приходят участники?

— Была одна девушка в возрасте около 30 лет, которая очень хочет найти себе спутника жизни, создать семью и родить детей, но у нее не складывается личная жизнь. Она живет в однокомнатной квартире и очень много работает в какой-то финансовой структуре. Героине не хочется идти домой, поэтому она специально где-то задерживается, чтобы не оставаться в своей квартире слишком надолго. Она настолько перестала обустраивать свой быт, что, как я понял, ей даже стало стыдно приглашать в гости друзей. В какой-то момент девушка поняла, что пространство на нее влияет, и решила принять участие в передаче.

Также приходила семья, в которой одного из родственников не стало. Он жил в комнате в «трешке». Эту комнату никто не трогал длительное время — не хотели и не могли убрать оттуда вещи. То есть, людям что-то мешало выбросить вещи и сделать ремонт, чтобы избавиться от негативного восприятия пространства. С другой стороны, им хотелось, чтобы помещение использовалось, — ведь дети растут, жизнь вроде как продолжается. Я считаю, что, обратившись в нашу программу, герои сделали определенный шаг к попытке избавиться от груза прошлого и двигаться дальше.

— Существует мнение, что не важно, где человек находится, потому что в любое место он приносит себя. В шоу тоже сначала прорабатываются психологические проблемы, а только потом это дополняется ремонтом?

— Да, конечно. Как я понимаю, психолог пространства прорабатывает и это. Я заходил в квартиру, из которой уже ушли хозяева, и пытался с помощью каких-то вещей определить, кто здесь живет. А потом мы знакомились с этими людьми. И психолог как раз приходит на этом этапе, когда я ухожу.

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— Ранее вы сказали, что с помощью биты и кувалды вместе с участниками будете пробивать дорогу в лучшую жизнь. Крушение — это тоже важная часть практики?

— Как обыватель скажу вам, что это интересно. Люди крушили квартиры с разными эмоциями. Кто-то — с сожалением, но только на первом этапе. Участник говорил: «Я не верю, неужели я должен все сломать?» По условиям программы мы разрешаем оставить одну любую вещь — ту, которая больше всего дорога. В одной программе герои сохранили несколько вещей, потому что это награды, кубки за детские конкурсы.

Кто-то крушил квартиру с энтузиазмом. Один человек сказал: «С удовольствием! Оставлю этот стул, все остальное сломаю!». А потом сел и задумался. Самое запоминающееся, что я видел, — это разрушение серванта со стеклянными дверцами. Когда по ним бьет молоток, это выглядит эффектно.

— А что сломали вы? Какие эмоции были от этого процесса?

— Если требуется физическая помощь, я могу помочь. У нас такое было — просто хрупкой девушке было тяжело. Но, во-первых, это не мои вещи — мне легче, чем участникам. Меня с этими вещами ничего не связывает. Все, что я могу сделать, — это постараться поставить себя на место героя и понять, что это непросто. Скажу честно, в основном я доламывал, а так — люди все крушили сами.

— Вам самому захотелось изменить что-то в своем интерьере для улучшения психологического состояния?

— Я всегда хочу что-нибудь изменить, почему нет? Классно же, когда появляется что-то свежее. В силу своего жизненного опыта я понял, что лучше делать ремонт сразу во всей квартире, если есть возможность. И желательно на этот срок уехать в другое помещение. Но для этого требуются максимальные ресурсные возможности. По мелочи я могу, конечно, самостоятельно что-то подколотить, подмазать, подделать. Но отделать, допустим, одну комнату, а в остальных жить — это очень тяжело. Ты всегда будешь в строительном мусоре, дети босиком не побегают, и вообще это некомфортно.

— Вы несколько лет играли в КВН. Продолжаете следить за тем, что там происходит?

— Конечно. В 2021 году у нас была команда из Пермского края, которая стала одним из двух чемпионов того сезона. Я следил за ребятами, даже приходил на полуфинал и других смотрел по ходу сезона, чтобы понять, с кем им придется зарубиться в финале. Были хорошие команды.

— На ваш взгляд, остается ли КВН нужным аудитории при наличии соцсетей?

— Во-первых, КВН идет по Первому каналу? Идет. Люди знают, что такое КВН? Знают. Даже в тех же соцсетях попадаются смешные шутки из КВН. Есть хорошие смешные команды с шутками, которые могут разлететься в народ. Такое случается. Может, не так часто, как нам казалось раньше. Вы правильно говорите, что сейчас конкуренция намного выше. Но полные залы на играх, которые все еще показывают по Первому каналу, говорят о том, что у КВН есть любители.

КВН меняется так же, как и наша жизнь, но он всегда какой-то свой, особенный. Так или иначе, есть команды молодых студентов, которые с удовольствием играют, посещают фестивали. Не только на Первом канале, но и в других лигах, которые также входят в «АМиК». И у всех есть шанс попасть на ТВ.

— Считаете ли вы КВН вечным, учитывая, что он существует с 1961 года?

— Все в жизни когда-нибудь прекратится. Все процессы рано или поздно заканчиваются. Но я не думаю, что в ближайшее время КВН исчезнет. Всегда есть какие-то всплески, все развивается по синусоиде. Если сейчас людям кажется, что КВН не тот, каким он был раньше, то рано или поздно он будет лучше. Придут новые участники — в каждом сезоне так или иначе есть хорошая команда. Просто кому-то кажется, что в другие времена отличных команд в одном сезоне было больше — 5-6 из тех, кто реально претендовал на чемпионство. Сейчас, допустим, я слышал мнение от некоторых людей, что с 1/8 можно понять, кто победит.

— Смотрите ли вы какие-либо шоу в интернете? Какие из последних вам понравились?

— Чаще включаю какие-то исторические, документальные, автобиографические фильмы. Примерно полгода назад смотрел «Плюшки» Богдана Лисевского, где он берет эти совершенно дикие интервью. Мне еще нравятся добивки — например, когда Богдан Андрея Гайдуляна приглашал, пришел к нему в «семью», донимал его вопросом «Женат ли ты на Тане?». Это смешно и оригинально, местами прямо очень весело. Я Богдана лет шесть уже лично знаю, очень хороший и талантливый парень.

Также мне очень нравятся ребята из «Студии Союз» — когда они играли в КВН, я с удовольствием смотрел все их выступления, нарезки лучших номеров, выступления в Юрмале, потому что это была поющая команда. И когда они пришли на ТНТ и стали делать свое собственное шоу, я вообще был в восторге.

— Расскажите, какой Богдан Лисевский в жизни? Такой же необычный, как в своем шоу и КВН?

— Конечно, он сильно утрирует, он не такой в жизни. Но пошутить легко может, подыграть в разных образах, какие у него были в КВН. Помните, он к девочке из своей команды все время подкатывал с разными непонятными фразами? Он и так может пошутить, и по-другому. Это талантливый парень с хорошим воспитанием — и, что важно, с чувством такта. Я даже говорил с героем одного из интервью, — он подтвердил, что чувство такта у Богдана потрясающее.

— Не такое, как в интервью?

— В жизни — нет, конечно. Люди же все понимают! Артем Дзюба был не первым участником шоу, поэтому он видел, куда шел. Все это согласовано за кадром. В жизни-то, я думаю, бессмысленно говорить человеку, который в полтора раза больше тебя, подобные вещи.

— Показываете ли вы искренние эмоции на таких шоу, как «Звезды в Африке» и «Наследники и самозванцы»? Или выполняете задачу гиперболизировать свою реакцию на обстоятельства, чтобы было интереснее?

— Нет-нет, я ничего не гиперболизирую, ни в коем случае. Наоборот, во втором сезоне мы с Аленой Водонаевой говорили, что Валя Карнавал выдумывала эмоции. Я там утрировал настолько, что пародировал ее так: «Ребята! Ветер!». Какой ветер как бы? Понятно, ветер бывает каждый день. Это не настоящая эмоция, она сильно утрирована. Это грубо, но, тем не менее, примерно так она на все и реагировала. Но я так не делал никогда, даже если мне было обидно, больно, голодно. Зачем кричать об этом?

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— Чем вас привлекают такие шоу? Что в них берете для себя?

— Конкретно в «Звездах в Африке» мне нравится невероятная атмосфера и соревновательный дух. Я недавно задумывался — это удивительное место, в которое я всегда хочу вернуться. Но при этом там очень трудно находиться, а задача шоу — оставаться в нем как можно дольше. Это немного мазохизм, как мне кажется. Ехать туда, где тебе будет некомфортно, но все равно очень хочется туда поехать. Когда я был в третьем сезоне, там собралось много взрослых людей, которые тоже любят думать головой. Это мне очень нравилось. Хорошие, физически крепкие соперники, морально устойчивые люди, умеющие себя мотивировать без влияния извне.

Учитывая, что мне сорок лет, и уже лет двадцать я не хожу в спортзал, мне просто интересно, что я еще могу. В тот момент, когда я в первый раз поехал, было интересно, сколько смогу продержаться, что это вообще такое — я никогда не участвовал в реалити-шоу. Получилось пройти весь сезон удачно, победить. В третьем сезоне я участвовал из интереса. Честно говоря, во второй раз было даже интереснее и эмоционально тяжелее. Потому что между съемками двух сезонов прошло где-то четыре месяца.

— Как вы переносите такую долгую разлуку с семьей?

— Вы знаете, есть такое слово — «надо». Иногда тебе приходится идти на жертвы, чтобы добиться чего-то. Я мало ел и жил с насекомыми в лесу, чтобы детям было кем гордиться, рассказывать, что папа — молодец. Показать, что с помощью силы воли и думая немножко головой, можно попробовать тряхнуть стариной даже в таком возрасте.

Я познакомился с целым пластом культуры TikTok — оказалось, что мои дети фанатеют от этих молодых ребят. Когда я разговаривал с близкими по телефону (там дают телефон на 20 минут в день), дети спрашивали: «Папа, а кто там?» Я говорю: «Вот, Наташа Рудова, Алена Водонаева». Жена говорит: «Да, знаю», дети сидят с кислыми минами, ничего не понимают. А потом я говорю: «Аня Покров». Дети: «Аня Покров? Не может быть! Покажите Аню! По видео, покажи, папа!» Я говорю: «Ань, покажись детям». Она: «Привет, девчонки!» Они: «Вау! Аня, как твои дела?» Так смешно, я вообще ее не знал. Они говорят: «Кто еще?» Я говорю: «Еще Валя Карнавал». Дети: «Валя Карнавал! Покажи Валю!» У меня жена в шоке, она не знает, и я раньше не знал, что есть такие супер-ребята. Вообще был не в курсе.

— Как вы считаете, в чем секрет долгого брака? Как сохранить интерес друг к другу в течение многих лет?

— Во-первых, интерес должен быть с самого начала. Это точно не должно быть по расчету или потому что так случилось. Самое важное — взаимоуважение. У меня каждый день есть желание сделать что-нибудь, что порадует и заставит улыбаться. Необязательно дарить какую-то вещь — это может быть поступок. Такое у меня по отношению и к детям, и к жене. Второй момент: для меня очень важно не обидеть жену, даже если она сделала что-то, как мне кажется, зря. В этот момент не говорю ей, что я так расстроен, не вывожу ее на негативные эмоции. Моя задача — утрясти все. Мне не нравится, когда она не улыбается. И я в ответ то же самое чувствую от нее.

Еще один важный момент — когда моя жена проходит мимо и вызывает у меня какие-то ощущения внутри, я смотрю на нее и думаю: «Ничего себе!» И я, вроде, произвожу подобные эмоции в ответ, собираясь куда-то в одних носках.

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— Почему, на ваш взгляд, измены — это плохо?

— По моему мнению, глупо ходить налево. Не дай бог, у тебя еще закрутится серьезный роман, и надо будет принимать решение, от кого уйти — ты же не можешь жить две жизни одновременно. Мне это неинтересно. Меня устраивает то, что есть, я не хочу таких перемен в жизни. Это как принимать наркотики — сразу знаешь, что все плохо закончится. Сначала тебя это, может, и радует, но потом точно будет плохо.

— В прошлом году вы стали хранителем дальневосточного леопарда и назвали его Гаврюшей. Отреагировал ли на это Гавр?

— Да, леопард был назван в его честь. Я не знаю, в курсе ли Гавр. Я позвоню ему, спрошу.

— Как вы контактируете с Гаврюшей? Просто посылаете ему деньги или видели его?

— Когда я выиграл второй сезон «Звезд в Африке», было условие: перечислить пять миллионов рублей на благотворительность животным. Незадолго до финала, когда нас оставалось 4-5 человек, нам раздали телефоны и сказали: «Ребят, загуглите в течение пяти минут, на содержание какого животного вы переведете деньги в случае победы». Я смотрел редкие виды животных — и все время попадались какие-то жуки, комарики с разных островов. Я думаю: «А у нас-то в России кто?» И наткнулся на амурских тигров, про которых все говорили. Мы узнали, что их уже около 600. Я подумал, что, в принципе, у них там все неплохо. А второе животное, которое мне понравилось, — это дальневосточный леопард. Их как раз было около 40 на тот момент. В общем, перевели туда деньги, мне пришло письмо с благодарностью. Мне сообщили, что можно будет выбрать имя одному из вновь родившихся детенышей на выбор — котику или кошке. Насколько я помню, можно было даже посмотреть видео: там стоят камеры, которые снимают животных в реальном времени. Некоторые кошки приходят туда. И, по-моему, этого котенка уже можно посмотреть.