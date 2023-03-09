«Желаю каждому ежедневно стремиться стать лучшей версией себя». Интервью с Глебом Калюжным

На ТНТ стартовал второй сезон сериала «Вампиры средней полосы». В интервью «Газете.Ru» звезда проекта Глеб Калюжный рассказал о неожиданном воссоединении с семьей смоленских вампиров, своих многочисленных кинопроектах, юности и знакомстве с рэпером Гуфом.

— В новом сезоне «Вампиров средней полосы» Женька воскресили из мертвых. Ты изначально знал, что твой герой не умер, или вместе с фанатами беспокоился за его судьбу?

— Знал, конечно. Если честно, я прочитал сценарий перед съемками. Шутка! Мне изначально сказали так: твой герой умирает в конце сезона, и нам всей группой очень его жаль, но поделать ничего нельзя. Мне грустить по таким поводам не приходится, поскольку это всего лишь кино и роль. Что произошло после, лично для меня до сих пор загадка.

— После воскрешения твой герой стал комичнее. Каково было играть немного сумасшедшего молодого вампира?

— В первую очередь ответственно! И так как возвращение персонажа не было запланировано, то, конечно, занятно, весело и смешно с самых первых секунд прочтения сценария. На площадке я, что называется, «отрывался по полной».

— В новом сезоне много новичков — в том числе сменился режиссер проекта. Расскажи, как прежняя команда приняла новеньких? Насколько изменился, по твоему мнению, сам сериал?

— Не знаю как у всех, но по моему опыту цеха и участники съемочной группы часто меняются, кроме основной творческой группы — если вдруг создателям самим не нужны кардинальные изменения персонажей. Такие моменты все в основном принимают как данность. Кто-то срастается с коллективом, кто-то — нет, как и везде, как и всегда. По моему мнению, своей концепции сериал не поменял, а это уже однозначно плюс для меня.

— Первый сезон «Вампиров» многим запомнился вашим с Юрием Стояновым экранным дуэтом. И кажется, что у вас действительно произошел коннект. Так ли это?

— Я с огромным уважением и благодарностью отношусь к Юрию Николаевичу — за все, что он сделал для меня, российского кино и нашей картины. Считаю за счастье возможность работать с профессионалами такой величины, а тем более слышать приятные комментарии о нашем совместном творчестве.

— В новом сезоне одну из ролей сыграл хореограф Егор Дружинин. Ты раньше занимался брейк-дансом — интересно ли было с ним пообщаться как с одним из самых популярных танцоров России?

— Это всегда волнительно: встречаться и работать с новыми коллегами, а уж тем более партнерами. Очень хотелось, чтобы все прошло так же плавно, как в танце — вроде получилось. Егор — интереснейший человек, но, к сожалению, во время съемок не удается вдоволь пообщаться из-за большого объема работы. А после у всех или другие проекты или своя личная жизнь. О танцах мы не говорили.

— Одним из самых полюбившихся зрителю проектов 2022 года стал сериал «Черная весна» с тобой в главной роли — о подростках, решивших открыть дуэльный клуб. Ты сыграл там меланхолика Мела, влюбленного в эстетику XIX века. Что тебя больше всего зацепило в этом герое?

— Поначалу, когда мне преподнесли роль с формулировкой «Ну, это же прямо ты!», я отнесся скептически. Но после прочтения первых двух серий, встречи с режиссерами и творческой группой все мои вопросы моментально отпали. Бывает такая профессиональная магия, и это именно тот случай.

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— В одном из интервью ты говорил, что у тебя не задались отношения с учительницей по алгебре. Как обстояли дела с литературой? Ведь кажется, что ты — как и Мел — поэт...

— Благодарю вас! Во всех школах так или иначе я находил общий язык с учителями, приходилось в любом случае. А к русскому языку и литературе у меня изначально больше лежало сердце, чем ко всем остальным предметам, там я могу хоть на ощупь, но справляться.

— В сериале твой герой влюблен в Анжелу, роль которой сыграла актриса Анастасия Красовская. Вы с ней похожи в том плане, что не заканчивали профессиональные актерские вузы. Как ты считаешь, насколько актеру важно иметь профильное образование?

— Образование равно опыту. Я проходил свои этапы обучения уже непосредственно в процессе работы. Конечно, это в первую очередь било по моей самооценке — то, что я «не соответствую» или «не могу так же». Если проще и одним выражением: постоянно чувствовал себя не в своей тарелке. Для того, чтобы попасть в кино, образование не нужно. Для того, чтобы играть, цепляя нутро зрителя, необходимо.

— Твой Мел переживает непростой опыт — первую и безответную влюбленность. Был ли в твоей жизни похожий момент? И когда ты играешь подобных драматических персонажей, вдохновляешься ли их эмоциями для написания своих песен?

— Был, конечно, такой момент, все люди — просто люди. Я получаю вдохновение от всего, что окружает, и, конечно, от кино — это неотъемлемая часть моей повседневной жизни. Оно тоже дает свои плоды.

— Ты записал кавер на песню «Забавы» группы «Мумий Тролль», которая стала саундтреком «Черной весны». Как родилась эта идея? Получал ли какую-то реакцию от Ильи Лагутенко?

— Я полагаю, что создатели изначально планировали сделать его саундтреком. А уже после тотального знакомства с микромирами друг друга и я и моя команда получили предложение от создателей сделать не просто кавер, но свою интерпретацию. У нас заведомо было разрешение на сие мероприятие от Ильи. Конечно, для меня и нас это опыт, рост, интересная задача вперемешку с ответственностью и желанием просто порадовать дорогих сердцу людей — съемочную группу. Обратной реакции конкретно от исполнителя не было. Но, по своему опыту, хочу сказать, что не люблю каверы и ремиксы, а песня «Забавы» — это шедевр.

— Есть ли тот человек, который стал твоим учителем на актерском поприще?

— Каждый из коллег.

— Есть ли в твоей фильмографии проект, который тебе особо запомнился?

— Отчетливо помню все роли и бережно храню каждый «скелетик».

— Съемки ряда твоих проектов проходили за пределами столицы. Какие места оказались самыми запоминающимися?

— Думаю, что Крым и Пермский край оставили самые яркие впечатления.

— Ты много путешествуешь по России и не только, в том числе во время музыкальных туров. Когда приезжаешь, например, в Челябинск, знакомишься ли с городом и местными людьми? Чувствуешь разницу с Москвой?

— Разница есть, безусловно. Разные ритмы жизни. Разные внутренние установки, не всегда отличия зависят только от города. Человек сам определяет свой день и быт.

— В новогоднем посте в социальных сетях ты пожелал, чтобы у каждого ребенка было счастливое детство. Каким ты помнишь свое?

— Счастливым и помню, поэтому и пожелал.

— В сериале «Новенький» ты сыграл мальчика, который переехал из Москвы в глубинку и пошел в новую школу. Ты и сам в реальной жизни сменил немало учебных учреждений. Приходилось ли тебе сталкиваться с буллингом и прочими неприятными, травмирующими моментами подростковой жизни? Если да, то что помогло пережить их?

— Бывало — и неоднократно. Мне помогло посмотреть на ситуацию со стороны, а также внутреннее ощущение своей правды, на которую никто не может посягнуть. Еще спорт — никто не захочет драться со спортсменом.

— В «Трудных подростках» важную роль в социализации детей играют учителя, которым не все равно на их будущее. Как тебе кажется, задача учителя — только обучить предмету, либо еще и социализировать? Был ли в твоем прошлом эпизод, когда педагог помог справиться с тяжелым жизненным периодом?

— В первую очередь учитель этот тот, кто учит. Хотя у меня бывало всякое: и когда тренер заменял роль отца, и когда учителя вытаскивали морально оттуда, что родители не смогли разглядеть. Считаю, что обучать ребенка социализации все-таки должны родители, до совершеннолетнего возраста это исключительно их ответственность и задача.

— Кстати, про ответственность. Осознаешь ли ты ее перед аудиторией? Что хочешь до нее донести?

— Безусловно, и поэтому переживал своего рода ряд проблем. Я желаю каждому человеку ежедневно стремиться стать лучшей версией себя. Желаю желать и делать, потому что только этих двух компонентов, не считая удачи, будет достаточно, чтобы прийти к своей цели.

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— Судя по комментариям под постами, тебе пишет очень много молодых девушек. Были ли истории со странным поведением фанаток на концертах или в обычной жизни?

— Пишут, конечно, но я как-то внезапно обзавелся вниманием не только своих сверстников. Могу сказать, что непросто заводить отношения или даже просто начинать, продолжать беседу, когда понимаешь, что отношение к тебе заведомо ложно и предвзято. Но я очень постарался, чтобы в моем личном пространстве не возникало даже мыслей не в ту сторону.

— Если тебе предложат самому снять фильм или сериал, о чем он будет?

— Пока что я в процессе созревания, а вас благодарю за добрый подстег. Важно действительно, о чем кино, в каких слоях, в каких оттенках и красках, на каком киноязыке рассказ ведется — и про что. Чтобы собрать все в одну вселенную, детально разобрать, чтобы по итогу было не пустое. Как минимум — нужно морально быть готовым к режиссуре. Пока что я осваиваю мастерство в других профессиях.

— Ты знаком с Гуфом. Как вы познакомились? И с кем из российских артистов хотел бы сделать фит — либо уже планируешь?

— Знакомы, да, но мы не то чтобы близкие друзья. Познакомились случайно и давно, с малых лет я был знаком с его концертным директором. Можно сказать, человеком, сделавшим его карьеру. Плюс, у Лехи был неподдельный интерес к команде, которую мы сколотили тогда. Трек «OG» — это как результат. Не буду раскрывать всех деталей, там мутное прошлое — и для меня там все равносильно копанию в грязном белье. Алексею Сергеевичу низкий поклон за все.

С кем будут «совместки», раскрывать не буду, но кумиров разных поколений там более чем достаточно. В мечтах хотелось бы поработать с Tyler The Creator, James Blake, Russ… Но больше всего хочется найти время на собственные сессии и джемы с друзьями, как было раньше!