Сериал «Связь»: чувственный шпионский триллер с Евой Грин и Венсаном Касселем

Два сирийских хакера решают взломать сервера полиции Башара Асада, но в результате добывают из еще кое-какого места еще кое-какую информацию, имеющую международное значение. Теперь взамен на эти сведения они хотят получить в Европе политическое убежище. Вывезти хакеров из страны французское правительство поручает опытному наемнику Габриэлю Делажу (Венсан Кассель). Параллельно с этим Лондон подвергается череде кибератак: кажется, у злоумышленников есть доступ ко всему — от системы управления дамбой на Темзе до железнодорожной и авиационной инфраструктуры. За дело берется советница министра внутренних дел Элисон Роуди (Ева Грин), которую, как выясняется, с Делажем объединяет общее прошлое.

«Связь», надо отдать ей должное, почти всю первую серию умудряется водить за нос и искусно прикидывается шпионским триллером про Европу после Брексита. Однако под конец эпизода выясняется, что шпионский триллер — дело, конечно, хорошее, но вообще-то все эти прекрасные люди тут собрались скорее мелодрамы ради. Первые подозрения закрадываются, когда ближе к финалу дождливым лондонским вечером Ева Грин принимается красиво плакать под «Teardrop» Massive Attack (потом она прозвучит еще несколько раз). Совместить одно с другим в результате не слишком удается. Страдает шпионская часть. Она, изрядно скомкавшись по дороге, придет к довольно невразумительной развязке (которую, что даже более досадно, не составит труда вычислить уже на середине дистанции), из пищи для размышлений предложит разве что незамысловатое «Брексит — это плохо», а до тех пор заставит наблюдать, как заметно постаревший Кассель немного неуклюже носится по улицам, противодействуя карикатурным злодеям. Винить, по всей видимости, стоит режиссера Стивена Хопкинса — кинематографиста с разношерстной фильмографией (от второго «Хищника» до сериала «24»), за внушительную часть которой он имеет привычку регулярно оправдываться.

close 100% Кадр из сериала «Связь» (2023) Apple Studios

В общем, всех, кто ждал от «Связи» крепкого агентурного триллера, стоит сразу перенаправить на вкладку с израильским «Тегераном» на том же Apple TV+ — вот уж где нервов не напасешься. Те же, кого такое положение вещей в целом устраивает, вряд ли останутся разочарованы. Грин и Кассель исправно ошпаривают друг друга наэлектризованными взглядами, воздух между ними возьмет не всякая циркулярная пила, кажется, сократи они дистанцию еще на пару сантиметров — и начнутся то ли «50 оттенков серого», то ли уже легкое порно (спойлер: постельных сцен у них не будет). В ином случае это была бы чудовищная, скорее всего, пошлость, но артисты калибра Грин и Касселя вытягивают даже такой материал в премиальную категорию; в каком-то смысле и тут, получается, нервов не напасешься. Под занавес становится совсем сложно отделаться от ощущения, что уже и сами ответственные за производство шоу потеряли весь интерес к интригам и шпионским кошкам-мышкам. Их, признаться, сложно за это упрекать — в какой-то момент все ожидания от «Связи» действительно сводятся к мантре: «Целуйтесь. Целуйтесь. Ну поцелуйтесь вы уже», — и вечно вклинивающаяся в процесс любовная баллада Massive Attack делу, конечно, не помогает. Какая уж тут, правда, борьба с терроризмом, когда люди так друг на друга смотрят.