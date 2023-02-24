Актер Павел Ворожцов — о сериале «Хочу не могу!», помощи Олега Табакова и родном Таллине

9 февраля на Иви вышел комедийный сериал «Хочу не могу!» о непростых буднях сексоголиков. Актер Павел Ворожцов исполнил в проекте хотя и небольшую, но одну из запоминающихся ролей — семьянина Колю. В интервью «Газете.Ru» Ворожцов рассказал о работе в сериале, вызовах в профессии, взаимовыручке коллег и о личном.

— В сериале «Хочу не могу!» у вас небольшая, но запоминающаяся комедийная роль. Расскажите о своем почти всегда нетрезвом герое, который крадет каждую сцену, в которой появляется.

— Героя зовут Коля. Это среднестатистический семьянин средней полосы России. У него есть две дочери и жена Марина — глава их семьи, которую играет Дарья Фекленко. Это очень колоритные персонажи, и я уверен — узнаваемые для многих зрителей. Они из тех, кто дорвался до долгожданного отдыха на южных берегах, и горе тем, кто попытается им помешать. В общем, Коля под воздействием горячительных напитков немного сбился с правильного курса и его понесло в сторону главной героини сериала Саши, которую играет Даша Мельникова. К чему это приведет, вы узнаете, посмотрев сериал «Хочу не могу!». Шесть серий по полчаса — очень удобный формат, мне кажется.

— Чем вас зацепил сценарий проекта и как вам работалось с режиссером Яной Гладких?

— Сценарий зацепил в первую очередь юмором, легкостью и глубиной проникновения в правду жизни. Ну и тем, что его сочиняла Женя Хрипкова в соавторстве с Алексеем Морозовым. Женя — один из креативных продюсеров сериала. Я уже снимался по их с Алексеем сценариям — например, в шедевральном сериале «Звоните ДиКаприо!» и в полном метре «Красотка в ударе», который тоже снимала Яна Гладких.

С Яной мы знакомы уже пятнадцать лет. Я с 2007 года служу в труппе МХТ имени Чехова, а Яна как раз в этом же году поступила в школу студию МХАТ на курс Романа Козака и Дмитрия Брусникина. Еще будучи студенткой она играла на сцене МХТ большие роли и впоследствии тоже пополнила труппу МХТ. Мы играли вместе в спектаклях, а это все равно, что вместе побывать в горячей точке или сходить в разведку.

Так что идя на пробы «Хочу не могу!» я понимал, что от Жени и Яны можно ожидать определенного уровня и качества. Обратите внимание, что при всей моей любви к Жене, нашем многолетнем знакомстве и неоднократном сотрудничестве, меня все равно заставили делать пробы. Возмутительно! (смеется).

— Сериал «Хочу не могу!» вырос из короткометражного фильма «Сексоголики». Что вы знали о проекте до запуска сериала и не было ли желания попробоваться не только на роль замученного семьянина Колю, но и сыграть кого-то еще?

— О короткометражке «Сексоголики» я знал и получил из нее представление о будущем сериале, об интонации этого материала — легкого и юморного, но при этом глубокого.

Я думаю, что смог бы вполне успешно попробоваться на другие роли, кроме Коли. Актерский диапазон позволяет, но мысли такой не возникло. Знаю, что кастинг — это такой некий пасьянс, который раскладывают режиссер, сценаристы и продюсеры. Я восхищаюсь Яной как актрисой, режиссером и как человеком, поэтому полностью ей доверяю.

close 100% Кадр из трейлера к сериалу «Хочу не могу!» (2022) Кинопчелы

— Похожий второстепенный, но яркий образ у вас был в отличном прошлогоднем фильме «Экспресс». Складывается впечатление, что у вас нет предубеждений на тему того, насколько много у вас будет экранного времени. Чем вас подкупают такие герои?

— Позволю себе не согласиться. Мой персонаж в фильме Руслана Братова «Экспресс» все-таки довольно сильно отличается от Коли, там роль более смыслообразующая. Эти персонажи несут разную энергию, да и функции относительно главного героя у них различаются.

А что касается объема роли, то он заключается внутри нее. Как говорится, нет маленьких ролей, есть маленькие артисты. Ты выбираешь из тех ролей, что предлагают, и пытаешься в каждой из них достигнуть максимума объема и многослойности.

— Еще один знаковый проект прошлого года — сериал «Алиса не может ждать», который вошел в наш топ 2022-го. Это во многом провокационная история о теряющей зрение и семейные связи молодой девушке Алисе, которая решает продать свою девственность загадочному бизнесмену, а ваш герой выступает посредником между ними.

— Наталья Мещанинова — одна из лучших в современной российской индустрии. Все, что она делает в качестве сценариста и режиссера — очень заметные, талантливые, выдающийся работы. Она автор с большой буквы. Режиссеры часто нетерпеливы, и они пытаются поспешно прийти к желаемому результату. Наталья на сто процентов понимает, что хочет получить, и умеет филигранно создавать на площадке условия для этого процесса, чтобы естественным путем добиться результата. Ее тексты очень живые — если в них начать переставлять слова, что-то ломается. Это практически как Чехов. Мне кажется, встретиться с таким режиссером — это подарок для артиста.

— Вам как отцу двоих детей сложно соглашаться на участие в подобных сюжетах или, наоборот, родительский интерес понять такого рода героиню служит дополнительным стимулом?

— У меня 14-летняя дочь и 10-летний сын, так что я понимаю в чем интрига вопроса. Дети — это всегда дети, и ты переживаешь, волнуешься за них, думаешь, что ты должен принимать активное участие в их воспитании. Главное не забывать о мере. Если у них есть какая-то потребность с вами поговорить и обсудить любые темы, вы должны быть открыты к ним, и они не должны бояться, что вы их осудите или агрессивно отнесетесь к их проблеме.

Что касается участия в проектах — чем он сложнее, острее и противоречивее, тем труднее сделать из него что-то достойное, но тем интереснее.

— Недавно вышел комедийный сериал «Я любила мужа», в котором вы сыграли роль холодного к жене, но неравнодушного к специфическим интимным практикам героя. Вам самому интереснее играть в комедийных или драматических проектах?

— Мне приходят предложения как комедийных, так и драматических проектов. Для меня, как для актера, нет принципиальной разницы. Все жанры хороши, просто есть талантливые произведения, а есть неталантливые. Главное — это сценарий, а дальше ты просто пытаешься сделать максимум, что от тебя зависит: понять, что хочет режиссер и помочь ему воплотить задуманную историю.

— Вы сами из Таллина и в 2020-м году рассказывали, что не успели показать родной город детям. За это время удалось исправить ситуацию и показать детям место, в котором вы сформировались?

— Да, мне больно от того, что мои дети до сих пор не видели этот сказочный город Таллин. В 2020 году как раз была возможность совместить туристическую поездку с деловой, и я уже почти оказался там, но началась пандемия. А сейчас у меня не получается ездить — то времени нет, то обстоятельства не позволяют. Будем надеяться, что когда-нибудь все случится.

— Учитывая ваш опыт работы в таллинском и российском театрах, есть ли какая-то ощутимая разница между работами актеров и с актерами в них?

— Принципиальной разницы нет. Театр тем и уникален, что может быть хоть в России, хоть в Эстонии, хоть в пещере, хоть на Луне. Расстилается коврик, и два актера выходят на сцену — вот тебе и театр. В Таллине и в Эстонии в целом есть единственный русский драматический театр, и у него нет здоровой конкуренции, он варится в собственном соку. Конечно, туда приезжают режиссеры из многих городов России, но русскоязычная сцена ограничена одним театром. Впрочем, там есть много очень сильных эстонских театров.

— Вы как-то рассказали, что Олег Павлович Табаков, который был известен своей заботой об актерах, помог вам получить квартиру в Москве. Какие случаи взаимовыручки среди ваших коллег вам особенно запомнились?

— Да, вы правы, Олег Павлович славился своей заботой о подопечных. В тот раз он не только мне помог с квартирой: более 50 сотрудников Табакерки и Московского театра получили возможность купить квартиру в Москве по госцене, скажем так. Мы ему очень благодарны.

Еще вспомнился такой случай. Когда я учился на первом курсе, к нам в общежитие привезли два мешка картошки. Мы, студенты, были счастливы. Спонсором этого мероприятия был Александр Львович Семчев, с которым мы теперь играем на одной сцене в спектаклях Московского художественного театра.

— В одном интервью вы признались, что поддерживаете женщин, работающих в сфере кино. Вы говорили и о режиссерах, и об операторах, в частности, упомянув Ксению Середу. Сейчас идет нашумевший сериал «Одни из нас» по мотивам компьютерной игры «The Last Of Us», в котором Ксения сняла 3 эпизода. Уже успели посмотреть первые серии?

— Я за разрушение шаблонов и стереотипов о том, что режиссура это мужское дело. Есть масса примеров, доказывающих, что в искусстве не важны гендерные границы. А что касается сериала «The Last Of Us» — я слышал об этом, но пока ничего не видел. По возможности, конечно, обязательно посмотрю, тем более, что Ксения приложила к этому руку.