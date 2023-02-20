Интервью с певцом Артемом Качером — о новом альбоме, работе с Artik & Asti и беременности жены

Российский певец Артем Качер, известный по хитам «Грустный дэнс» с Artik & Asti и «Материк» с Ани Лорак, выпустил новый альбом — «Февраль». В интервью «Газете.Ru» артист рассказал о новой работе, друзьях в шоу-бизнесе, а также беременности жены.

— Ты недавно делал почти годовой творческий перерыв. Почему? Удалось отдохнуть?

— Да, я полон сил, новых идей, у меня большие музыкальные планы. В ноябре вышел первый сингл с моего нового альбома — «Пока ты с ним», буквально через две недели я представил дуэт и клип с Мишей Марвиным на трек «Если», в декабре состоялся релиз песни «Перегорело», а в начале этого месяца выпустил полноценный альбом «Февраль». Я очень проголодался, соскучился и хочу творить. Новые релизы, дуэты, гастроли — все это мы планируем развивать в ближайшее время. Планируем большой тур на весну-лето.

— В свое время ты переехал из Северной Осетии в Москву, чтобы начать реализовываться как артист. Какими тебе вспоминаются годы покорения столицы? На твой взгляд, удалось ли добиться того, о чем мечтал?

— Я перфекционист, мне всегда мало, всегда хочу большего. Не сказал бы, что «добился»: уверен это не предел. Мой творческий голод не иссяк, появилось более ответственное отношение к музыке, к профессии, более правильный подход к песням, умение написать классный, популярный трек. Такого, чтобы я устал от музыки или перегорел, нет.

В целом могу сказать, что моя мечта сбылась: я хотел, чтобы мои песни знали и пели со мной в унисон. Я заявил о себе: мои треки звучат на радио, я гастролирующий артист. Остается все это развивать. У меня были разные периоды в карьере: падения и взлеты, моменты эйфории и отчаяния. Не скрою, был период, когда я хотел попрощаться со сценой. Но умение не сдаваться, заложенное во мне генетически, не позволило предать свою мечту. Сегодня я понимаю, что я на своем месте.



— Большая часть твоих песен — лирика о дружбе, отношениях, любви. Это та ниша, на которой ты хочешь остановиться, либо не против переформатировать творчество при необходимости? И сам ли ты пишешь песни?

— Я достаточно гибкий, могу петь обо всем — насущном, том, что люди переживают каждый день, семье, любви и дружбе.

В плане творчества у меня 50 на 50: я сам пишу песни и слушаю треки, которые мне присылают молодые ребята-сонграйтеры. Иногда они очень точно попадают в мое настроение, передают эмоции, которые я переживаю в настоящий момент. Иногда сторонний автор может подобрать те слова и интонации, которые не мог подобрать я.

— Один из твоих первых хитов — коллаборация с Джиганом «ДНК». С момента выхода песни прошло уже четыре года, ты до сих пор с ним общаешься?

— Да, мы общаемся до сих пор, дружим. «ДНК» была моим первым громким хитом, после которого началась гастрольная жизнь, серьезные заработки, признание аудитории.

— У тебя также есть суперхит «Грустный дэнс», записанный с Artik & Asti. Насколько я понимаю, Артем Умрихин (Artik) повлиял на становления тебя как артиста. Как вы познакомились?

— Мы познакомились лет 10 назад. Мне нравилось творчество Артема, когда он еще был в группе «Караты». Мы были знакомы заочно, а когда вышла моя первая песня, Артик выразил мне респект, который был для меня очень важен. У нас даже был записан дуэт «Больше, чем дружба», который на тот момент стал очень популярен в социальных сетях. А после каждый шел своим путем — Артем с головой окунулся в группу Artik & Asti, у меня был сольный проект Art Key. Несколько лет спустя я понял, что одному без команды уже сложно. Я пришел к определенному потолку, работая один, у меня было некое отчаяние, я нуждался в поддержке и совете старшего товарища. Так я написал Артику. Он сразу предложил поехать на студию, записать демки, понять, сработаемся ли мы, совпадают ли наши взгляды на музыку, нравится ли мой голос. Помимо работы, в наших отношениях зафиксировалась дружба, какая-то теплая, приятная и честная история.

— Ты был уверен, что песня «Грустный дэнс» так выстрелит. Почему?

— Был уверен, что выстрелит, но не мог представить, что настолько. Я понимал — получился крепкий хит, но того, что «Грустный дэнс» принес нам всем в итоге, не ожидал. Считаю, что это главная поп-песня нашей страны за последнее время.

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— Есть ли в шоу-бизнесе люди, которых ты искренне можешь назвать своими друзьями?

— Наверное, лишь Артема могу назвать своим близким другом — и не только в музыкальной индустрии, он один из моих самых близких людей в жизни. В моем окружении очень много достойных ребят, но друг для меня — очень святое и личное.

— Ты признавался, что после всех коллабораций начал терять себя как артиста. Что для тебя приоритетнее: попадать в тренды либо делать от души? Насколько тяжело найти золотую середину?

— Конечно, важнее делать от души. Признаю, что немного заплутал, с 2018 по 2020 год сделал очень много дуэтов и чуть не потерял связь с моими поклонниками и слушателями, которым важно знать, что я не просто приглашенный артист, который классно поет. Многие не понимали, какой я исполнитель, насколько заморочен на музыке. Да, тренд важен, но еще важнее выпускать песни, которые будут жить годами, чтобы через несколько десятилетий мои внуки открыли музыкальную платформу, услышали треки своего деда и гордились тем, что он делал.

Как держать золотую середину? Делать тренд классной музыкой. Есть очень много артистов, к примеру — Макс Корж или Баста, которые долгое время не пишут, а потом выпускают что-то, и это становится событием. Им не нужно эпатировать публику своими нарядами или постоянно посещать мероприятия, они просто делают свое дело. Да, артисту важно находиться в публичном пространстве, продвигать свои песни, но творческая составляющая всегда должна быть на первом месте.

— Есть артисты, которые попадают в тренды независимо от качества контента — тот же Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом). В чем феномен его популярности?

— Я не считаю, что Моргенштерн делает некачественный контент. В своем жанре он очень крут и совершенно не похож на других. Он мастерски управляет оборотами речи и работает с ритмом. Да, у него спорный образ, мысли и взгляды на жизнь, но как музыкант он крутой.

— Ты снялся в проекте «Битва поколений», в котором соревновался с группой «Градусы». Как тебе кажется, чего не хватило для победы? Чем тебе запомнился проект?

— Я как-то несерьезно отнесся к некоторым турам «Битвы поколений» и чуть недооценил соперника. Нужно было основательно подойти к тому состязанию, где мы исполняли авторские песни. И, на мой взгляд, некоторые моменты были несправедливы по оценкам.

Однозначно «Битва поколений» стала настоящим событием на телевидении, ее обсуждают все. Для меня проект запомнился оценками и мнением жюри о моем выступлении. Я мечтал познакомиться с Ларисой Долиной и узнать, что она думает о моем творчестве. И мечта сбылась.

— Ожидал ли ты, что именно Долина будет часто тебя выделять? Общаетесь ли вы с ней после проекта?

— Да, мы продолжаем общение, недавно я выступал на ее сольном телеконцерте, где мы пели дуэтом. Честно, не ожидал положительных комментариев в свой адрес, я почему-то всегда считал, что ко мне относятся предвзято. Был удивлен положительной оценкой работы от Ларисы Александровны. В этом году хочу написать для нее песню, это будет важной страницей в моей жизни.

— Как ты относишься к тому, что возрастные российские артисты в последнее время все чаще записывают фиты с молодыми звездами?

— Я считаю, это крутой опыт. В целом это большой мировой тренд. Посмотрите, что сейчас происходит: например, Дуа Липа сделала суперкрутой хит с Элтоном Джоном. Как музыкант, я в восторге от такого движа, обожаю коллаборироваться, слышать, как звучат два голоса, выступать вместе на сцене.

— С кем из отечественных артистов ты бы с радостью совместно спел?

— Мечтаю спеть с Николаем Носковым. Если случится дуэт с Ларисой Долиной, буду просто счастлив. Хотел бы спеть с Леонидом Агутиным, с Лолитой. Могу назвать много имен.

– В свое время ты прошел через «Фактор А» и «Голос». Помогают ли подобные проекты начинающим артистам?

— У меня есть ощущение, что я запрыгнул в последний вагон уходящего поезда вокальных проектов. Лично для меня они были на 100 процентов полезны, я благодарен и судьбе, и телеканалам за то, что такой опыт был в моей жизни, что мне дали такой шанс. Сейчас другое время — эра интернета и лейблов. Важно быть пишущим артистом, автором своих песен. Я рад, что это время пришло, никто не донесет до слушателя все те эмоции, которые вложил в свою песню автор. Важно, чтобы люди понимали и принимали тебя таким, какой ты есть, а не таким, каким тебя сделал продюсер.

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— У тебя вышел новый альбом «Февраль». Можешь рассказать о нем подробнее?

— Альбом — продолжение образа, проекта Артем Качер. Это продолжение истории «Девочка, не плачь» в еще более правильной огранке. Это материал, который я не выпускал очень долго, а сейчас готов представить. Он очень зрелый, смелый, честный. В чем эта смелость? В признаниях самому себе в чем-то, в небоязни ошибиться или кому-то не понравиться. Я уже могу позволить себе делать музыку, которая будет на 100 процентов представлять жанр поп-музыки, но, возможно, не будет в формате для радиостанций. У меня было достаточно времени, чтобы посвятить его творчеству. Если раньше основой моих треков были эмоции, то сейчас добавилась осознанность, бэкграунд.

В альбом вошло девять треков и красивое интро, в том числе сингл «Я не я», признание мужчины, что без своей героини ему настолько сложно, что никак. Не все треки я написал сам, каждая из песен менялась под моим руководством — аранжировка, где-то дорабатывались слова. Признаюсь, я настолько люблю музыку, она так многогранна, что не могу пройти мимо достойного трека. Пусть его написал не я, но он настолько хорош, так подходит мне по жанру, по словам, по голосу, что не исполнить его было бы преступлением.

Новый альбом — это вечная тема любви, на которую я теперь смотрю более осознанно, ведь это первый альбом, который я писал уже в браке. Самым личным синглом стал «Город помнит», который писал восемь месяцев. Песня очень честная, о нашей столице. Мы так часто поем о Москве и так редко говорим, как мы в ней любим. Эта песня о том, что каждый перенес в этом городе.

Но главным стал «Февраль», который написал Artik. И не потому что альбом выходит в феврале. Он о том, как в любви иногда бывает холодно, но этот холод по итогу тебе приносит тепло. Ты отпустил, но тебе хорошо от мыслей теплого прошлого. «Спасибо за опыт», — говорит девушка очень важные слова парню. Я пою о том, что говорит она. И хочу, чтобы каждый услышал и понимал, насколько важно быть не пустым внутри.

— Есть ли у тебя человек, которому ты можешь показать свои новинки в надежде на совет, одобрение или конструктивную критику?

— Таких людей очень много. Есть команда, есть друзья, которые всегда рады посоветовать, есть коллеги по цеху, продюсерский центр, лейбл, любимый человек. Я люблю делиться своими песнями, слушать мнения. Могу похвастаться, что такого не было, когда ты отправляешь трек, а тебе отвечают: «Не выпускай это никогда». Всем нравится то, что я делаю. Мне могут дать правильный совет, к примеру, не делать трек главным синглом, а просто взять его на альбом. Альтернативное мнение всегда очень важно.

— Существуют ли у тебя табу в плане музыки? Какую песню ты 100 процентов не стал бы исполнять?

— Я пел про алкоголь и другие зависимости, про счастливую и неразделенную любовь, использовал нецензурные выражения, пел патриотическую музыку. Я могу спеть обо всем. Важно другое — чтобы песня мне нравилась или чтобы творчество артиста, с которым я делаю фит, было мне по душе. Очень важно, чтобы голоса подходили друг к другу, души чувствовали одинаково. Если говорить о мужских дуэтах, то это похоже на отношения с лучшим другом — тебе есть, о чем с ним поговорить, что рассказать, ему приятен твой взгляд на жизнь. И вот так должен быть приятен тембр в дуэте. Ты должен кайфовать с этого артиста, знать его песни, должен в какой-то период времени проживать что-то под его песни. У меня со всеми так. Каждый дуэт, который я сделал, — от Джигана до Ани Лорак.

— Ты уже долго в отношениях, в январе была первая годовщина свадьбы. Поменялись ли ваши с супругой отношения после брака?

— В наших отношениях ничего принципиально не поменялось. Мы жили вместе до брака, смогли сгладить все острые углы до свадьбы. После того как мы с Сашей стали мужем и женой, я стал ее больше оберегать.

— Недавно стало известно, что вы ждете ребенка. Что почувствовали, когда впервые узнали о пополнении в семье? Как готовитесь к этому событию?

— Мы вместе узнали о беременности, тест показал то, что я очень хотел увидеть. Я почувствовал счастье, но стараюсь сильно не радоваться, потому что достаточно суеверный. Пока не возьму своего ребенка на руки, стараюсь сдержанно ко всему относиться. Мы полностью готовы, купили все необходимое для малыша, на днях летим вместе с Сашкой в небольшой отпуск. Когда появится ребенок, не сможем активно путешествовать. Впереди сложное время, особенно для нее, поэтому я хочу, чтобы Саша как следует отдохнула перед важным событием.

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— Планируешь ли находиться рядом с супругой во время родов? Придумали уже имя малышу?

— С именем выбор даже не стоял, для каждого пола у меня уже давно было выбрано имя. Сашка меня поддержала, ей оно понравилось. Оно очень сильное, звучное и редкое. Любимое имя, которое очень много для меня значит. Планирую быть рядом, но не уверен, что хочу присутствовать во время самих родов. Я знаю про эксперименты мужчин, которые привязывали арбуз к животу, чтобы понять женщин в период беременности, знаю тех, кто присутствует во время родов и принимает участие в процессе, но я к такому не готов. Это слишком эмоциональное мероприятие для мужчин.

— Дало ли известие о беременности дополнительную мотивацию для работы? Произошли ли изменения в мировоззрении в целом?

— Мотивации дало очень много! Появилось еще больше ответственности, да и профессия артиста стала куда более серьезной, ведь теперь она кормит твою семью, в которой будет уже трое. Даже четверо, если считать нашу собаку. Поэтому в новый год я вошел с далеко идущими планами, даже глобальными.

– И напоследок — есть ли то главное, что хочет донести Артем Качер до слушателя?

— Главное в жизни — быть человеком: любить по-настоящему, не обижать противоположный пол, не совершать вещи, которые могут испортить карму. Любите друг друга, будьте честными, творите добро. Все, что ты делаешь ради хайпа, уйдет, останется то, что действительно ценно. Жизнь коротка, ее нужно прожить достойно. Я религиозный человек и верю, что то место, где мы сейчас находимся, — это лишь маленькая остановка, впереди у нас большая история. И очень важно, кто из нас и что в нее принесет.