«Смех всегда побеждает страх, это мое правило жизни». Интервью с актрисой и режиссером Ольгой Дибцевой

На ТНТ показали первый сезон сериала «Стрим» — драмеди про школьника, который надел шлем с камерой и решил вести онлайн-трансляцию всей своей жизни. В интервью «Газете.Ru» звезда проекта Ольга Дибцева, известная по ролям в «Холопе» и «Нереалити», рассказала о подробностях шоу и своей героине, работе в качестве режиссера, знакомстве с Дэвидом Линчем, материнстве и отношении к медийности.

— В «Стриме» показаны взаимоотношения учителей и учеников, а также детей между собой. Какими вам запомнились школьные годы? Сталкивались ли вы с буллингом, как главный герой сериала?

— Мои школьные годы пришлись на конец 90-х, прошли в Петербурге, и это было, конечно, очень сложное время. Воспоминания о школе у меня разные, полярные. Были учителя, которые меня обожали, но были и те, кто ненавидел и травил.

Помню, как моя учительница за 70, у которой, как я уже потом поняла, были проблемы с психикой, считала себя молодой девчонкой — ярко красилась, носила подростковые вещи. Она флиртовала с моими одноклассниками — по сути, детьми — и считала меня своей конкуренткой, оскорбляла, следила за мной, устраивала слежки из кустов, а на педсоветах говорила, что я девушка легкого поведения и из меня вырастет непонятно что. Это было ужасно! Я плакала, боялась ходить в школу, и при этом на мою сторону никто не вставал, родители говорили, что я просто не хочу учиться, а учительница пытается сделать из меня человека. Во взрослом возрасте я прорабатывала эту ситуацию с психологом.

Но в то же время были и прекрасные моменты. У меня есть лучшая подруга, мы со школьных времен до сих пор общаемся каждый день.

— В отзывах в сети сериал называют «простоватым». Что вы можете сказать по этому поводу?

— Мне сериал не кажется простоватым. Хотя в целом это же здорово, когда простая история может трогать сердца людей. Искренние вещи о простых человеческих чувствах рассказывать трудно. Мне нравится сериал «Стрим», я вообще обожаю сериалы и фильмы про школу – и советские, и современные. В «Стриме» отличная режиссура и очень трогательный главный герой.

— В Telegram-канале вы писали, что у вашей героини в «Стриме» непростая судьба. Какой вы ее видите?

— Моей героине, географичке, жить действительно непросто: она привыкла к страстям, яркой жизни, а муж у нее обычный человек, хороший и добрый, но при этом, по ее меркам, скучный. И физрук, герой Антона Филипенко, дает ей эти страсти, в которые она, как в омут, кидается и страдает. Жить на таких эмоциях сложно, но многие любят.

— Ваша героиня изменила мужу с физруком, но супруг ее простил. Почему, по вашему мнению, она так поступила? Смогли бы вы простить неверность?

— Она так поступила, потому что ей скучно. Она витальная женщина, страстная, перечитала книг и пересмотрела сериалов, и ей кажется, что у нее все должно быть иначе, ей хочется драйва. И вместо того, чтобы направить свою энергию в хорошее русло, она пускается в измены. Мне ее история близка в том плане, что у меня тоже много энергии, я огненная женщина, но научилась направлять эту энергию в созидание. А моя героиня не научилась.

С неверностью не сталкивалась, гипотетически ответить на этот вопрос не могу.

— Вы упомянули Антона Филипенко, с которым также сыграли в «Барабашке» и «Дне города». Комфортно ли вам с ним работать? И какой в целом была атмосфера на съемках, что запомнилось?

— Да, и еще Антон сыграл одну из главных ролей в моем фильме «Я — богиня», который я написала как сценарист и сняла как режиссер. Антон — мой любимейший партнер и актер, а еще он мой друг.

Сниматься в «Стриме» мне очень понравилось, хотя было трудно, потому что в это же время у меня шла подготовка к съемкам моего полного метра в качестве режиссера в Питере. Я работала с утра до ночи и была очень уставшей, но все меня сильно поддерживали. А запомнились мне со съемок «Стрима» наша атмосфера и сам город Дзержинский – я кайфовала каждый раз, когда туда приезжала, это очень зеленый, приятный, тихий городок, и школа мне напомнила мое детство.

— Вы часто снимаетесь в комедийных проектах. Вам больше нравится работать над драматическим или комедийным персонажем? Что сложнее?

— Мне нравится стык, совмещение комедии, драмы и трагедии, потому что наша реальная жизнь такая и есть — со смехом и слезами. Читая произведения Гоголя, Салтыкова-Щедрина, можно и посмеяться, и поплакать, сейчас такой жанр называют «драмеди». Над судьбой моей героини Риты из сериала Анны Пармас «Нереалити» тоже можно и посмеяться, и поплакать. И, кстати, сыграть и достоверно, и смешно — очень сложно, но я это могу. Смех всегда побеждает страх, это мое правило жизни.

— Вы также поучаствовали в написании сценария к «Барабашке». Как пришли к работе в подобном амплуа?

— Я два года училась на режиссера в Московской Школе Кино у Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского, сама писала и снимала короткие метры. Мой фильм «Добрый день» с Александром Палем даже попал на Каннский кинофестиваль. После того как я закончила обучение, меня позвали работать на киностудию «Лукфильм», где Хлебников является продюсером. Именно там и родился проект «Барабашка», мы написали его с моим соавтором и однокурсником Александром Собичевским. Фильм «Я — богиня», который скоро выйдет, мы тоже писали вместе.

Сериал «Барабашка» придуман по мотивам нашей жизни на карантине. Я играю в нем практически себя, и истории в сериале вдохновлены моими отношений с папой, мужем, здесь много личных вещей. Мне хочется самой писать и снимать кино, это всегда было моей мечтой, а теперь она сбывается, я очень этому рада.

— На какой стадии сейчас находится проект «Я — богиня»?

— Фильм монтируют, делают звук, композитор пишет музыку. Дату выхода я еще не знаю, но скажу, что фильм должен выйти в этом году.

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— Почему вы захотели рассказать историю женщины, которая в одночасье решилась кардинально изменить себя? Это отчасти автобиография? Были ли у вас похожие ситуации?

— Да, я постоянно работаю над собой — больше десяти лет провела в кабинетах психологов, на групповой и индивидуальной терапии, в путешествиях в поисках себя… Это абсолютно моя история. Когда я училась в МШК на режиссера, снимала документальное кино про женщину, которая пришла на тренинг по поиску мужчин, где женщин убеждали, что мужчина — это только источник денег, а за богатыми нужно охотиться, что любовь придумали мужчины, которые не хотят платить женщинам. Меня так поразила эта история и то, на что женщины готовы ради богатых мужчин, что об этом я решила сделать и художественный фильм. Много знаю про эти тренинги, про то, как женщины себя на них чувствуют и как себя потом ведут.

— Как проходил кастинг? Почему на главную роль вы выбрали Сашу Бортич?

— Мы с Александром Собичевским писали сценарий почти три года. Было 16 вариантов сценария. Так же скрупулезно мы подходили и к поиску главной героини. Мне нужна была актриса, которая сможет полноценно чувствовать, про что эта история. Которая не будет играть роль, а заговорит языком этого сценария. Пробы шли почти год. Сразу Сашу мы не звали, мне почему-то казалось, что она слишком молодая для этой роли. Но когда я уже отчаялась найти героиню, Хлебников, продюсер проекта, сказал — надо звать Бортич на пробы. Саша пришла, и с первой сцены стало понятно — вот она, моя героиня. Она смогла так оживить этот сценарий! Столько юмора, легкости, импровизации принесла. И сама была в восторге от истории, очень хотела у нас сниматься. Саша — настоящая звезда. Моя режиссерская работа с главной героиней закончилась на кастинге, я просто увидела, что это Саша.

— Есть ли еще проекты, которые вы хотели бы снять?

— Да, конечно, у меня несколько проектов в производстве — и сериалы, и полные метры. Мне хотелось бы снять кино о 90-х в Петербурге. Историю своего детства и взросления. Там было очень страшно и очень классно одновременно.

Я работаю под началом креативного и генерального продюсеров Бориса Хлебникова и Александра Плотникова на киностудии «Лукфильм», создаю новые проекты, ищу авторов, и с моим постоянным соавтором Александром Собичевским мы делаем новые истории.

— Есть мнение, что актерство — начало пути в режиссуру. Согласны ли с этим? И по какую сторону объектива вам комфортнее работать?

— Нет, это две совершенно разные профессии. Режиссер мыслит, он должен анализировать жизнь, у него метафорическое мышление. У актера совсем другие задачи и другая природа работы. Просто у меня так получилось: есть и то, и другое. Мне комфортно быть и режиссером, и актрисой. Кстати, в своем фильме я тоже сыграла одну из главных ролей.

— С вашей короткометражкой «Добрый день» вы поехали в Канны и получили множество наград. Были ли вы уверены в ее международном успехе?

— Ой, нет! Я сняла эту короткометражку у себя дома за два дня, чтобы проверить, могу ли быть режиссером или нет. Легко отнеслась к процессу — можно сказать, разгильдяйски. И когда увидела первый монтаж, мне фильм вообще не понравился, я про него забыла. А потом его посмотрела моя подруга и убедила доделать, отправить на фестивали. Подругу я послушала, и оказалось, что фильм стал просто рвать российские и международные кинофестивали. А я в числе пяти лучших молодых режиссеров года поехала на Каннский международный кинофестиваль.

— В Каннах вы познакомились и сумели пообщаться с Дэвидом Линчем. Каким он вам показался, о чем беседовали?

— Это было чудо! Я выросла на «Твин Пиксе»: когда сериал вышел в России, мне было 6 лет, и я смотрела его на черно-белом телевизоре у бабушки. Мир режиссера просто свел меня с ума, я пересматривала «Твин Пикс» и всего Линча сотни раз. И в 2017-м, когда меня с моим фильмом позвали на кинофестиваль, Линч как раз привез свой третий сезон «Твин Пикса» в Канны. Безумное совпадение! Я чудом достала билет на показ, потому что все хотели на премьеру. Сидела через несколько человек от Линча, мне это казалось просто невероятным. А потом я вышла из зала — и мне навстречу шел Линч со своей женой! У меня душа ушла в пятки, я подошла к нему и сказала, что являюсь его фанаткой с шести лет. А Дэвид ответил: «Give me your heart»; — и мы обнялись. Я ушла на ватных ногах. О таком даже не мечтала.

— Кого из режиссеров вы можете назвать своим кумиром? И почему?

— Это Борис Хлебников. Лучший российский режиссер. Когда мне было 15 лет и я еще не думала ни об актерстве, ни о режиссуре, вышел его фильм «Коктебель». Смотрела его в Петербурге, в кинотеатре «Родина», и он поразил мое сердце. Потом были фильмы «Свободное плавание» и «Сумасшедшая помощь», которые знаю наизусть. Хлебников был моим самым-самым любимым режиссером, недосягаемой величиной. И когда меня в 2012 году утвердили в сериал, где режиссером был Борис, я не могла в это поверить. Это был сериал «Озабоченные». Годы работы с Хлебниковым и учеба у него режиссуре меня изменили. Он для меня невероятный авторитет, я его очень люблю, и это чудо, что в моей жизни есть такой человек.

— У вас напряженный график. Как совмещаете работу и семью?

— Это непросто, я часто страдаю из-за того, что у меня не хватает времени на семью и ребенка. Когда я снимала кино в Питере, два месяца не видела дочку, она осталась в Москве с папой. Но если ты хочешь быть успешным и состоявшимся в работе, за это приходится платить свою цену. Хотя глобально я счастлива.

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— Вы говорили, что роды были одним из лучших моментов вашей жизни. И недавно также признались, что хотели бы второго ребенка. Скажите, насколько материнство повлияло на вас? Сильно ли изменились?

— Очень! У меня было ощущение, что на родах старая Оля — страдающая, зацикленная на травмах и проблемах — ушла, умерла и появилась новая. Есть такое выражение в православии, что женщина спасается чадородием, и это оказалось абсолютно про меня, я почувствовала спасение души, стала полноценным человеком. Страхи и комплексы ушли, дочь подарила мне новую меня. Мамой быть очень круто.

— Вы сказали, что у вас не было пышного свадебного торжества, потому что вам с мужем это просто не близко. При этом кажется, что актерская профессия подразумевает медийность. Сложно ли разграничивать открытость профессии и личную жизнь?

— Эту медийную пышность — наряжаться на красные дорожки, строить из себя что-то, чего ты из себя не представляешь — я не люблю, мне это трудно и забирает много сил. Мне хочется снимать кино, писать сценарии, проводить время с дочкой и мужем. Мне импонирует простота жизни, а медийность предполагает постоянное внимание.

— Есть ли проект, съемки в котором вам больше всего запомнились?

— Наверное, это сериал Бориса Хлебникова «Озабоченные». Это был переломный момент жизни, с этого сериала вообще начался период драмеди в русских сериалах, он стал классикой, а я больше начала понимать, что хочу играть и решила быть режиссером. Съемки длились три года и были трудными, но классными.

— Какие у вас планы на будущее?

— Планов очень много, мы снимаем «Холоп 2», снимаем второй сезон сериала «Семейка» с Борисом Дергачевым. Монтирую свой фильм «Я — богиня». В разработке у меня разные проекты, также в запуске и актерские работы, но я пока не обо всем могу рассказать.

Все эпизоды сериала «Стрим» доступны в онлайн-кинотеатре Premier.