«Терапия»: новый сериал от создателей «Теда Лассо» с Харрисоном Фордом и Джейсоном Сигелом

27 января на Apple TV+ стартует сериал «Терапия» — новое драмеди от авторов «Теда Лассо» Бретта Голдстина и Билла Лоуренса. Главные роли в проекте исполнили почти не снимавшийся на телевидении Харрисон Форд, звезда «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел и Джессика Уильямс из «Личной жизни». Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о сериале, который напрасно старается равняться на «Теда Лассо».

Психотерапевт Джимми (Джейсон Сигел) пытается пережить личное горе — год назад у него умерла любимая жена. Он уходит в безответственный кутеж, тем самым почти разрушая собственную практику и отношения с дочерью-подростком. Впрочем, это не продолжается вечно — устав от жалости к самому себе, Джимми принимает провокационное и даже опасное решение: начинает говорить своим пациентам чистую правду.

Неожиданно метод не сжигает между ними мосты, а выстраивает новые тесные связи — страдающая от мужа-тирана Грейс решается наконец выйти из токсичных отношений, не умеющий контролировать свой гнев драчун Шон учится не идти на поводу эмоций, а самовлюбленный айтишник Алан начинает раскрываться в личных отношениях с девушками, не страшась показать им свою уязвимую сторону.

Но, помогая другим, сам Джимми не приближается к прогрессу в победе над личным горем. Тогда поддержать героя решает его ментор Пол (Харрисон Форд) — сдержанный в эмоциях коллега, которому диагностировали болезнь Паркинсона и который тоже не может наладить контакт со своей дочерью. Вместе им предстоит пройти сложный и витиеватый путь внутреннего исцеления.

close 100% Кадр из сериала «Терапия» (2023) AppleTV+

«Терапия» — новое грустно-комичное детище создателей «Теда Лассо» Бретта Голдстина и Билла Лоуренса. И, надо сказать, привкус хитового проекта о неунывающем футбольном тренере ощущается здесь с первых минут. В шоу тоже находится место шутливому взгляду на различные жизненные неурядицы, а секрет решения проблем героев кроется в их готовности сплотиться против козней судьбы. Более того, сходство очевидно даже на уровне форматов: короткие 30-минутные серии с почти скетчевыми моментами и проблемами второстепенных персонажей, которые решаются в рамках одного эпизода.

Но хотя «Терапия» очень старается равняться на «Теда Лассо», она уступает ему в главном — уникальности. Там, где «Лассо» пусть и не изобретал велосипед, но находил очаровательную авторскую интонацию и умело совмещал мир большого футбола с ежедневными трагедиями маленьких людей, «Терапия» лишь ютится в тени старшего брата.

За первый сезон проекту не удалось точно определиться с дальнейшим курсом и обрести свой личный уникальный голос. Да, это временами мило и забавно, но повторить успех «Лассо» (на который продюсеры и сама платформа Apple TV+ явно рассчитывают) ему вряд ли удастся.

close 100% Кадр из сериала «Терапия» (2023) AppleTV+

Интересно и то, что наиболее силен этот комедийный проект в тех моментах, когда начинает говорить со зрителем серьезно, не пытаясь отшутиться. Сцены с Фордом, пытающимся научиться жить со страшным диагнозом, который уже начал лишать его привычной жизни, — самые искренние и запоминающиеся.

При этом очевидно, что центральной скрипкой в данном оркестре надломленных человеческих судеб должен быть именно персонаж Сигела — тонущий в собственном горе вдовец. Но Сигелу при всех его стараниях веришь меньше: его манера игры избыточна, суетлива и хаотична. Она работала в сугубо развлекательных проектах, но кажется слишком грубой для «Терапии» — шоу, намеревающегося уместиться на границе абсолютно полярных жанров, комедии и драмы.

Куда убедительней на его фоне выглядит Форд — сдержанный и немногословный мастер, который в свои 80 все еще крадет каждую сцену, в которой появляется. На нем же держится отцовско-сыновья динамика, возникающая между героями-коллегами. Растерянный и утративший жизненный ориентир Джимми ищет и находит в фигуре Пола поддержку, в которой так нуждается и о которой не решается попросить вслух. А еще эмпатии и мудрости Пола так много, что хватает и для дочери Джимми Элис, вынужденной переживать утрату матери без поддержки самого близкого человека — родного отца.

Кстати, среди интересных находок авторов шоу — то, как утрату воспринимает не только сами Джимми и Элис, но и остальные герои. Так, оказывается, что коллега Джимми, жизнерадостная Гебби, тоже оплакивает смерть его супруги, с которой была очень близка. В таком же внутреннем раздрае находится и соседка Лиз — ворчливая, но добросердечная героиня, ставшая важной частью семьи Джимми.

close 100% Кадр из сериала «Терапия» (2023) AppleTV+

По странной случайности «Терапия» выходит вслед за авторским документальным фильмом Джоны Хилла «Стац: Инструменты успеха», посвященным психотерапевту актера, который помог ему разобраться с клубком личных проблем и о котором Хилл решил поведать всему миру. И хотя «Стац» работает совершенно на другом поле (все же это формат док-интервью, в котором герой делится опытом успешной терапии с точки зрения специалиста), он говорит о профилактике ментального здоровья не просто куда убедительней, но изобретательнее и даже веселее.

Как итог — если создатели «Терапии» перестанут подглядывать в устаревшие наброски к «Теду Лассо», пытаясь протоптанными сценарными тропами повторить его успех, ко второму сезону у них может выйти более оригинальный и запоминающийся сериал.

В конце концов, один из важнейших признаков успешной терапии — то, как специалист сумел расположить к себе пациента, создав с ним доверительный разговор. А с этим у «Терапии» пока получается не так хорошо, как хотелось бы.