«Его фильмы о жизни, а жизнь наша громадна». Умер режиссер «Облака-рай» Николай Досталь

Режиссер кино Николай Досталь скончался вечером 18 января. Ему было 76 лет. Причина смерти кинематографиста пока не названа. Работавший с ним актер Павел Деревянко в разговоре с «Газетой.Ru» поделился воспоминаниями о режиссере. Мы вспомнили, какими картинами и какими словами прославился Николай Досталь.

Кинорежиссер и сценарист Николай Досталь умер в возрасте 76 лет в среду, 18 января, в 18:10 мск. Об этом сообщила в соцсетях его племянница, актриса Дарья Досталь, передает «Фонтанка».

«Гробовая тишина во мне. Дышать не могу. Вчера вечером ушел мой дядя, Николай Николаевич Досталь. Любимый мой режиссер. Драгоценный мой человек. Родной мой…» — написала артистка.

В Союзе кинематографистов России подтвердили смерть Николая Досталя. Как сообщает ТАСС, о кончине режиссера сообщил его брат, продюсер Владимир Досталь.

Причины смерти Досталя пока не разглашаются. Семья и друзья режиссера решают вопрос о месте прощания и захоронения.

Николай Николаевич Досталь родился в 1946 году в Москве – в семье режиссера Николая Владимировича Досталя и виолончелистки Джахантаб Алиевны Сарафи. Его мать в том же году умерла, и мальчика воспитывали отец и мачеха – артистка цирка, праправнучка Николая I Наталья Андросова.

В 1971 году Николай Досталь закончил журфак МГУ, а в 1981 году в возрасте 35 лет – Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Георгия Данелии).

В кино Досталь дебютировал как режиссер в том же 1981 году – с короткометражкой «Ожидаются похолодание и снег» по рассказу писателя-почвенника Владимира Солоухина.

За свою карьеру Николай Досталь снял 15 фильмов и сериалов. За трагикомедию «Облако-рай» он получил приз «Серебряный леопард» на кинофестивале в Локарно (Швейцария). Большую популярность снискала комедия «Маленький гигант большого секса» 1992 года – в ней мужчина пытается вернуть свою потенцию, пропавшую из-за стресса на фоне сталинских репрессий.

Другие известные работы Досталя – телесериал «Штрафбат», получивший известность в 2000-х, а также «Завещание Ленина» по мотивам работ Варлама Шаламова. Снял он также картины «Петя по дороге в Царствие Небесное» и «Монах и бес». Этот фильм стал последней режиссерской работой Николая Досталя, он вышел на экраны в 2016 году.

В 1997 году Досталь был признан заслуженным деятелем искусств России, а в 2008 году получил звание Народного артиста РФ. За сериал «Раскол» в 2012 году получил кинопремию «Ника».

В интервью порталу «Ревизор.ру» в 2017 году Николай Досталь рассказывал о проблемах современного российского кино.

«У нас разное кино. Фильмы есть, но киноиндустрии, промышленности нет. Когда меня спрашивают: «Кино-то наше возродилось?», я обычно отвечаю так: «В целом, кино есть - булькает, но пока не закипело». Такой мощной киноиндустрии как в США у нас никогда не было, нет и сегодня. Но хорошие фильмы - есть, как есть и замечательные режиссеры.

Так всегда было – и у СССР случались достижения в области кинематографа, отмеченные международным кино сообществом, и у нынешней России они есть. Но лучше пусть культурологи и кинокритики рассуждают о современном российском кино, а режиссерам хорошо бы его снимать», — говорил он.

Самыми яркими моментами режиссерского творчества Досталь называл переходы от съемок к монтажу: «Для меня всегда самые яркие ощущения при создании фильма связаны с периодом, когда я, наконец, снял все, что хотел, и перехожу к монтажу. Или, как теперь говорят, к постпродакшн. Когда захожу в монтажную, куда вход кроме нас с монтажером всем запрещен, и начинаю работать с ним на пару в нашей «операционной». Тут надо мной уже не довлеют графики актеров, сроки, продюсер, погода…».

Российский киноактер Павел Деревянко в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что Николай Досталь был настоящим и талантливым режиссером.

«Николай Николаевич режиссер старой формации, старой гвардии — в самом хорошем смысле этого слова. Ни для кого не секрет, что раньше у нас было талантливее все. У нас были и писатели талантливее, и режиссеры, и актеры. Гораздо больше было таланта, чем сейчас. Николай Николаевич был ярким тому подтверждением. Снял множество по-настоящему классных фильмов. «Облако-рай» я смотрел с таким удовольствием, и другие его фильмы», — отметил артист.

Деревянко добавил, что работал с Досталем в самом начале своей карьеры.

«Это было, конечно, большое удовольствие, потому что он талантливый, настоящий режиссер, который знал частности, разбирался во всех нюансах в работе с актером. Он все говорил точно, давал задания, как себя вести. И картинку в целом, все контролировал на съемочной площадке. Его фильмы о жизни, о людях, о любви, о предательстве. Обо всем. О жизни, а наша жизнь громадная».