«Ничего обидного». Якубович пошутил про «чукчу-идиота» и корюшку

Скандал разразился вокруг ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича. В эфире одного из выпусков он неудачно пошутил, принимая в подарок от участницы игры с Камчатки местную национальную меховую шапку. Шоумен сказал, что «из него делают идиота – то есть чукчу». Слова Якубовича вызвали возмущение у некоторых пользователей Сети. «Газета.Ru» поговорила с самой участницей игры — Лидией Кручининой.

Телеведущий Леонид Якубович стал объектом критики в соцсетях после неудачной шутки в эфире одного из выпусков «Поля чудес». Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Одна из участниц телеигры приехала с Камчатки. По традиции она подарила Якубовичу этническую меховую шапку и бусы из сушеной корюшки.

«Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю оставшуюся жизнь», — заявил шоумен, получив рыбные бусы. Надев шапку, он также сказал, что «надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из него идиота – в смысле, чукчу».

Подаренную корюшку Якубович начал есть в прямом эфире.

Неудачно сказанные слова Якубовича вызвали возмущение среди камчатских зрителей и пользователей Сети.

«Запретить въезд на Камчатку, чтобы не провонялся», — приводит один из комментариев газета «Аргументы и факты». «Виной всему анекдоты про чукч, где они выглядят недалекими», — добавил еще один комментатор.

Некоторые возмущались, что Якубовичу «пора на пенсию», другие возражали — «зачем на человека постоянно все надевать» и «делать шута». Кое-кто призывал не обижаться на шутку.

Сам Леонид Якубович, комментируя скандал, ответил изданию «Подъем» фразой: «Не читайте советских газет».

Участница игры Лидия Кручинина, директор Ительменского фольклорного ансамбля «Эльвель», руководитель мастерской «Уйирит» прокомментировала ситуацию в разговоре с «Газетой.Ru».

«Cегодня снова в спокойной обстановке <…> пересмотрела передачу. Ни во время передачи, ни сегодня не считаю, что Леонид Аркадьевич Якубович хотел кого-то обидеть. Для меня лично ничего обидного, тем более оскорбительного в его словах не прозвучало!» — заявила она.

По словам Кручининой, «ительмены очень веселый, добрый народ, часто смеется над собой». Она также призвала людей быть «добрее друг к другу».

В разговоре с «АиФ» она отметила, что впечатления и воспоминания от съемок останутся с ней «на всю жизнь». Якубович, добавила она, все время подбадривал людей, говорил, что передача должна быть нескучной, был крайне доброжелателен и весел.

Позже издание «Камчатмедиа» сообщило, что из выпуска «Поля чудес» с шуткой про чукчу вырезали слово «идиот».

В 2020 году «Полю чудес» исполнилось 30 лет в эфире российского ТВ. Якубович ведет его 25 лет. Шоу запомнилось в том числе и большим количеством скандалов.

В 2019 году в Сети оказалась запись происходившего в студии с барабаном после съемок программы – зрители бросились к выставленным на столе продуктам и устроили давку.

Часто Якубович весьма едко реагирует на врученные ему подарки. К примеру, один раз он сообщил, что съедобные подарки раздают зрителям, и спросил у одной из гостей программы – раздать ли публике кошачий корм, который она ему подарила.