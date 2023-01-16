Звезда Голливуда, Италии и Франции: умерла актриса Джина Лоллобриджида

Джина Лоллобриджида снялась в более чем 50 кинокартинах. Хотя с юности мечтала стать оперной певицей и скульптором. В 2020 году она рассказала, что крутила романы с Кончаловским и Михалковым. Подробности о жизни «самой красивой женщины в мире» — в материале «Газеты.Ru».

Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Ей было 95 лет. Причина смерти неизвестна. Итальянское агентство ANSA отмечает, что осенью 2022 года актриса попала в больницу с переломом бедренной кости, ей сделали операцию и вскоре отпустили домой.

Лолло, так называют ее на родине, известна по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952), «Собор Парижской Богоматери» (1956) и «Самая красивая женщина в мире (Красивая, но опасная)» (1955).

Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года. Первые деньги девушка заработала как уличная художница – она рисовала карикатуры и шаржи. В тот же период она брала уроки вокала и училась в театральном училища. Лолло хотела стать оперной певицей и скульптором.

Актерская карьера Джины началась в 1940-е годы. Главные роли она стала получать после того, как в 1947-м году заняла третье место в конкурсе «Мисс Италия». Ее пригласили участвовать в съемках итальянских фильмов, «Алина» (1950), «Город защищается» (1951), «Опасно, бандиты!» (1951).

В 1952 году она исполнила роль Аделины во французской кинокомедии «Фанфан-Тюльпан» (1952), где ее партнером был Жерар Филип. Именно эта кинокартина, отмеченная наградами Каннского и Берлинского кинофестивалей, принесла ей популярность. Уже в следующем году она дебютировала в Голливуде, снявшись в фильме «Посрами дьявола».

За роль Марии де Ритис в фильме «Хлеб, любовь и фантазия» итальянского режиссера Луиджи Коменчини в 1954 году Лоллобриджида получила премию итальянских кинокритиков «Серебряная лента». В 1956 году ей присудили премию «Давид ди Донателло» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в американском фильме «Самая красивая женщина в мире».

К концу 1960-х годов Лоллобриджида стала реже появляться на экранах, а в 1970-х годах ее карьера и вовсе пошла на спад. Тем не менее она сыграла в драме «Король, дама, валет» (1972) по одноименному роману Владимира Набокова и в фильме «Смертный грех» (1973). В общей сложности на ее счету роли более чем в 50 кинокартинах.

В это же время актриса увлекается фотожурналистикой и скульптурой. В 2003 году выставка ее скульптур прошла в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

В последние годы она также занималась благотворительностью. Например, в 2013 году Джина Лоллобриджида продала на аукционе свои драгоценности за $5 млн и пожертвовала деньги на исследования стволовых клеток.

Летом 2022 года она выдвигала свою кандидатуру в итальянский парламент от партии «Суверенная и народная Италия», выступающей за отмену санкций в отношении России.

Что касается личной жизни актрисы, в 1949 году она вышла замуж за врача из Югославии Милко Скофича и прожила с ним до 1971 года. В 1957 году у них родился сын Милко, ставший экономистом.

close Кадр из фильма «Анна из Бруклина» (1958) Итальянская актриса Джина Лоллобриджида в фильме «Закон» (1959) Кадр из фильма «Город защищается» (1951) Кадр из фильма «Алина» (1950) Кадр из фильма «Фанфан-Тюльпан» (1952) Полную галерею можно посмореть

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В 2020 году Лоллобриджида впервые призналась, что в ее жизни были романы с российскими режиссерами Андреем Кончаловским и Никитой Михалковым. «Забавно, но это были два русских брата. Я была влюблена в старшего. Это очень красивые истории. Старший брат был к тому же и писателем», – рассказала она туринской La Stampa, имея в виду Кончаловского.

По ее словам, Кончаловский очаровал ее глубоким пониманием культуры: «Я всегда выбирала тех, у кого хорошо варит голова».

«Мы должны были пожениться, но потом он передумал, и что уж тут скажешь? Разве можно на это что-то возразить? Нет, конечно. И тогда я со злости закрутила роман с его младшим братом.

А он колебался, считая, что это месть. Но нет, тот [Никита Михалков] был приятным человеком», – вспоминала Лоллобриджида. По ее словам, Кончаловский забыл о браке, когда «ему подвернулся фильм», который «вполне мог и подождать».

Она не вдавалась в подробности, отметив, что «это были две прекрасных истории»: «Я вела себя достойно, я не хотела создавать проблемы в отношениях между братьями, это того не стоило».

Лоллобриджида является офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалером ордена Почетного легиона, офицером ордена Искусств и литературы. В 2018 году актриса получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.