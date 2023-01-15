«Чебурашка» и не только: что смотреть в кино в России

Первый месяц 2023-го успел отметиться новым рекордом в отечественном прокате, долгожданным релизом комедийного боевика Гая Ричи и выходом яркого участника 44-го ММКФ — «Молодости» Дмитрия Давыдова. Кинокритик и обозревательница «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о главных кинопремьерах месяца, которые стоит увидеть на большом экране.

«Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко — уже в кино

Полнометражный ребут «Чебурашки», который уже стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката. Выбираться из приключений знакомому миллионам зрителей ушастому герою помогут пожилой садовник-затворник, тетя-модница и ее капризная внучка, молчаливый мальчик и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад.

«Клипмейкеры», реж. Григорий Константинопольский — уже в кино

Фильм-клип Григория Константинопольского про зарождение клипмейкерства в России 90-х. Как зажигались звезды (и кто их зажигал), откуда брались бюджеты на дорогие видеоклипы отечественных исполнителей и как отдельные хиты становились народным достоянием.

Бойкая, красочная и неутомимая комедия о времени, которого больше нет, но о котором там приятно ностальгировать. Константинопольский собрал весь цвет отечественного кинопрома в лице Александра Кузнецова, Марии Шалаевой, Александра Горчилина, Ивана Макаревича, Розы Хайруллиной и многих других. Не фильм, а настоящая машина времени в мир 30-летней давности.

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» («Operation Fortune: Ruse de guerre»), реж. Гай Ричи — уже в кино

Элитный разведчик Орсон Форчун (актер-талисман Гая Ричи Джейсон Стэйтем) получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему с этой задачей не справиться. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером (продолжающий возрождать свою карьеру Джош Хартнетт), который послужит для них убедительным прикрытием и наживкой. На кону — судьба человечества, и в этот раз спасать мир шпионам придется по правилам Голливуда.

Долгожданный выход в прокат нового боевика Гая Ричи, изначальная премьера которого должна была состояться еще в апреле 2022-го. После сурового и беспощадного «Гнева человеческого» режиссер вновь возвращается к своему любимому жанру авантюрных боевиков с забавными героями и нешуточными испытаниями судьбы.

«Одни на каникулах» («Hotel Sinestra»), реж. Михиль Тен Хорн — уже в кино

Нидерландская добрая семейная комедия о детях, отправившихся на зимний курорт вместе с родителями, но проснувшихся однажды утром без взрослых. Первая радость от свободы сменяется необходимостью разобраться с загадочной магической силой, из-за которой все взрослые и испарились.

Идеальный новогодний фильм со сценарным заходом в духе «Одного дома», который обретает собственную историю и превращается в доброе кино о любви, близких и важности веры в чудеса.

«Кровь» («Blood»), реж. Брэд Андерсон — уже в кино

Мрачный триллер Брэда Андерсона («Грешница»), который разбавляет январский список добрых семейных комедий.

Главная героиня Джесс (Мишель Монахэн) с детьми и собакой переезжает на старую семейную ферму. На новом месте домашний питомец внезапно убегает в лес, а вернувшись спустя несколько дней превращает жизнь хозяев в сущий кошмар. Собака нападает на маленького сына Джесс, и укусы вызывают у ребенка странную инфекцию, пугающим образом влияющую на поведение мальчика.

«Молодость», реж. Дмитрий Давыдов — с 19 января

Лихая комедия якутского самородка Дмитрия Давыдова (автор двукратного лауреата «Кинотавра» — фильма «Пугало»), с которой он боролся за главный приз ММКФ в 2022 году.

В центре истории обаятельный неудачник Вася (Альберт Алексеев), который возвращается из города в родное село. За время его отсутствия жизнь бывших одноклассников героя кардинально изменилась, и кажется, что единственным человеком, который забыл повзрослеть, оказался сам Вася. Сумеет ли он уберечь в себе внутреннюю молодость — и в чем вообще кроется главная разница между желанием быть юным душой и откровенным инфантилизмом?

«Изумительный Морис» («The Amazing Maurice»), реж. Тоби Генкель, Флориан Вестерманн — с 26 января

У кота-авантюриста Мориса (в оригинале его озвучивает Хью Лори, а в локальном прокате кот замурчит любимыми интонациями Сергея Бурунова) есть два таланта: он умеет разговаривать и находить на свои уши, лапы и хвост удивительные приключения.

Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз за вознаграждение «спасает» местных жителей от нашествия крыс. Но однажды отработанная схема Мориса рушится, и герой оказывается в городке, где жертвой чужих опасных махинаций становится уже он сам.