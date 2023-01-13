«Операция «Фортуна» с Джейсоном Стэйтемом: чего не хватило новому фильму Гая Ричи

В российский прокат вышла новая картина Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», в которой британский режиссер, кажется, попытался создать собственного Джеймса Бонда. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о том, каким получился фильм и почему ему не удалось стать новым словом в жанре.

В центре истории — агент МI6 Орсон Форчун (то самое прозвище «Фортуна», его играет Джейсон Стэйтем). Орсон должен вычислить похитителя опасного оружия, за которое на черном рынке выставлена цена в размере $10 млрд — и которое способно уничтожить привычный миропорядок. К нему присоединяется ловкая айтишница Сара Фидель (роскошная Одри Плаза) и наемник Джи-Джи (английский грайм-исполнитель Bugzy Malone). А курирует эту троицу внимательный к порядку и бюджетным средствам Нейтан Джасмин (Кэри Элвес из «Пилы»).

Cитуация усугубляется, когда на горизонте появляется бывший напарник Орсона Майк — перебежчик, который ночью не заснет, если не сумеет обскакать героя Стэйтема. Чтобы справиться с заданием, спецагенты под предводительством Орсона придумывают хитрый план: в качестве прикрытия и наживки используют голливудского актера Дэнни Франческо (укрепляющий свои позиции в комедийном амплуа Джош Хартнетт). Так начинается опасная гонка с влиятельным злом, играющим против героев временем и часовыми поясами, ведь шпионам предстоит объездить треть мира в попытке остановить плохих парней.

close 100% Обри Плаза в кадре из фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (2023) Miramax Films

В своем новом проекте Ричи даже не прикидывается, будто старается удивить зрителя. Здесь узнаваемо абсолютно все: начиная с любимых актеров постановщика (помимо Стэйтема и Хартнетта в кадре вновь появляются Хью Грант и Эдди Марсан) и заканчивая его фирменными приемами, которые можно без труда просчитать на два хода вперед.

Если главного героя в исполнении Стэйтема начальство то и дело обвиняет в излишнем расточительстве за счет госбюджета, то, кажется, сам Ричи заварил всю эту кашу исключительно, чтобы поездить по миру и поснимать в красивых локациях: от Лазурного берега и Антальи до Дохи. Никаких вам сценарных излишеств, никаких объемных героев, в отношении которых зашевелилось бы хоть что-нибудь в районе сердца. Просто старое доброе фуд-кино, которое с легкостью пережевывается и забывается уже на финальных титрах.

При этом создается ощущение, что Ричи, который до этого снял крепко сбитый и выбивающийся на фоне его остальных картин боевик «Гнев человеческий», сейчас переживает ренессанс в карьере. А его работоспособность не может не впечатлять. В начале декабря режиссер поделился своими ближайшими творческими планами: в данный момент он работает над сериальным спин-оффом «Джентльменов», завершил съемки боевика с Джейком Джилленхолом, вышел на финишную прямую со своим мюзиклом по мотивам «Геркулеса», который намерен выпустить в стилистике роликов из TikTok, и готовится к созданию «Министерства неджентльменской войны» о секретном отряде Уинстона Черчилля.

close 100% Кэри Элвес в кадре из фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (2023) Miramax Films

Именно последний проект кажется ближайшим родственником «Фортуны» — менее серьезной и даже бестолковой авантюрной комедии про шпионов, разведку и бандитов, разбросанных по всему миру. Тематика свежих работ Ричи доказывает, как силен интерес режиссера к жанру шпионского кино, — и в «Операции» отчетливо заметна его попытка придумать и развить до полноценной франшизы собственного Бонда. Но в отличие от классического агента 007 — более дурашливого, безответственного к вышестоящему начальству, но такого же преданного своему делу.

Тем более что команда, подражающая персонажам Яна Флеминга, у Орсона уже собралась: есть свой наставник в духе героини М, верный напарник на подхвате и гений-технарь. К этому же перечню добавляем узнаваемые приметы жанра: взрывы, погони, перестрелки и злодеев, мечтающих поработить мир.

close 100% Кадр из фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (2023) Miramax Films

В финале картины Ричи, который также является соавтором сценария, четко проговаривается заявка на продолжение — бандитов на планете много, бороться с ними можно еще, как минимум, несколько фильмов. И именно международные кассовые сборы покажут, получится ли развить ленту до полноценной франшизы, — или двойника «бондианы» со Стэйтемом нам не увидеть.

Шансов на это, правда, не очень много: сюжет «Фортуны» изрешечен банальностями и избитыми сценарными тропами, а герои лишены человеческой жилы — ходят плоские фигуры туда-сюда вдоль кадра, обмениваются друг с другом шутками (тоже не очень удачными) и размахивают кулаками. Даже заявленный Ричи «Геркулес» в стиле TikTok кажется куда более изобретательным проектом, чем очередной шпионский боевик с героем-роботом, спасающим мир, но не способным спасти зрителя от зевоты.