«От безысходности таких сборов не бывает». Кинотеатры побили рекорды в праздники

Семейный фильм «Чебурашка» за девять дней проката собрал более 3 млрд руб., обеспечив российским кинотеатрам рекордную кассу в новогодние праздники. Всего за период с 31 декабря по 8 января в кино побывали 13,4 млн человек, было продано билетов на 4,5 млрд руб. Это рекордная цифра как минимум за последние восемь лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам за праздничный период с 31 декабря по 8 января, подсчитал РБК данные из Единой автоматизированной информационной системы. В стране купили билетов на 4,5 млрд руб., в кино побывали 13,4 млн зрителей. Это абсолютный рекорд как минимум с 2014 года (за более ранний период нет объединенных данных).

Годом ранее выручка кинотеатров от продажи билетов за период 31 декабря — 9 января была на 22% меньше — 3,7 млрд руб. Посещаемость — 10,9 млн человек. При этом тогда кинотеатры еще могли легально показывать голливудские картины.

Касса на этих праздниках даже превысила результаты новогоднего кинопроката с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020-го.

В кинотеатры тогда пришли 15,4 млн человек, было куплено билетов на 4,3 млрд руб.

Лидеры проката

Самой кассовой оказалась картина «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, собравшая в прокате уже более 3 млрд рублей. Премьера состоялась 1 января. Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и Полина Максимова.

Как отметил в беседе с «Подъемом» продюсер и сценарист ленты Виталий Шляппо, эту картину посмотрели даже те, кто «никогда не ходил в кино».

«От безысходности таких сборов не бывает. От безысходности фильм собирает хорошо в первые дни, а потом сборы неизбежно падают. Мы видим по цифрам, что пришли люди, которые никогда не ходили в кино, доверившись мнению своих знакомых, тех, чье мнение они прочитали в интернете», — сказал он.

По словам Шляппо, такой успех оказался неожиданным даже для самих создателей фильма. «Секрет в том, что удалось попасть в самую широкую аудиторию. Причем взрослые понимают его на своем уровне, а дети — на своем», — считает продюсер.

Вторую строчку занимает пятая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк». Она вышла на экраны 29 декабря 2022 года и уже собрала 404 млн руб.

На третьей позиции оказалась вторая часть комедии «Непослушник», вышедшая в прокат за две недели до праздников. Картина собрала 453 млн руб.

В «Москино» высокие сборы связывают с тем, что репертуар кинотеатров был рассчитан на семейное посещение. В объединенной сети кинотеатров «Формула Кино» и «Синема Парк» результаты называют «хорошими», но подчеркивают, что «на одной ленте невозможно просуществовать весь год».

Убытки киносетей

После начала военной спецоперации на Украине из России ушли зарубежные кинокомпании Warner Bros., Disney, Sony, Paramount и Universal Pictures. Так как многие зарубежные новинки перестали показывать, прокатные сборы в 2022 году упали на 50–70%.

Отдельные кинотеатры ввели практику «бесплатного предсеансового обслуживания». При такой схеме зритель покупает билет на российский фильм, а перед ним на экране показывают зарубежную ленту-новинку.

Согласно данным Ассоциации владельцев кинотеатров и компании Comscore, в РФ после 24 февраля прекратили работу 125 кинотеатров (около 6%). Значительная часть кинотеатров закрывает часть залов, максимум неработающих залов был достигнут в июле — 41%.