«Всевидящее око»: детектив с Кристианом Бэйлом, где Эдгар Аллан По становится Ватсоном

1830 год, штат Нью-Йорк. В Вест-Пойнтской военной академии, что на берегу реки Гудзон, трагедия: одного из кадетов сначала находят повешенным, а затем из его тела, хранившегося в морге, кто-то еще и вырезает сердце. Обеспокоенные военные обращаются к Августу Лэндору (Кристиан Бэйл) — живущему неподалеку ветерану и детективу, который несколько лет назад потерял жену (умерла) и дочь (исчезла), вследствие чего запил, однако хватки не потерял. В помощники к сыщику набивается 21-летней кадет (и многообещающий поэт с двумя опубликованными сборниками за плечами) Эдгар Аллан По (Гарри Меллинг).

close 100% Кадр из фильма «Всевидящее око» (2022) Netflix

Фильмы, где По появляется в качестве персонажа, снимают больше ста лет. За экранизацию биографии писателя взялись еще в начале прошлого века, а к его середине автора «Ворона» можно было застать уже в прямолинейном жанровом кино вроде голливудского нуара «Человек в плаще» или итальянских хорроров «Замок крови» и «В объятиях паука». Чуть больше десяти лет назад По, сыгранный Беном Чаплином, заглядывал в провальный ужастик Форда Фрэнсиса Копполы «Между», затем в «Вороне» (в исполнении Джона Кьюсака) искал по всему Балтимору душегуба, воспроизводящего убийства из его произведений. Теперь — для разнообразия — писатель, обзаведясь телом повзрослевшего Дадли Дурсля из фильмов о Гарри Поттере, таскается как бы Ватсоном за грустным гениальным сыщиком, с которого, надо полагать, впоследствии спишет своего Огюста Дюпена.

close 100% Кадр из фильма «Всевидящее око» (2022) Netflix

Этот регулярный соблазн засунуть в детектив человека, который считается первым писателем детективов на Западе, в принципе понятен, и корить Скотта Купера за то, что он ему поддался, мы не станем, тем более что для режиссера вытаскивание реальных людей в кадр тоже, в общем-то, регулярная история: его дебют «Сумасшедшее сердце» задумывался байопиком кантри-певца Мерла Хаггарда, а самой известной работой стала «Черная месса» с Джонни Деппом, основанная на жизни гангстера Уайти Балджера. «Всевидящее око» здесь не изобретает, как можно догадаться, велосипеда — разве что не втягивает внутрь себя заодно с самим По макабрический флер его литературы, как поступал тот же «Ворон» с Кьюсаком. Это не в упрек, но стоит, что называется, иметь в виду: лента так и не вылезает за рамки костюмного детективного триллера и вплоть до финала придерживается умеренности во всем — от темпа до атмосферы.

close 100% Кадр из фильма «Всевидящее око» (2022) Netflix

С одной стороны, на этом фоне местный парад фамилий кажется вещью несколько чрезмерной. Купер с хоррором «Оленьи рога» пару лет назад всех убедил в своей способности брать вайбом там, где сюжет не блещет, Бэйл давно известен широким драматическим диапазоном и здесь, кажется, не слишком усердствует. Меллинг много лет как избавился от поттеровского хвоста, снявшись у Коэнов и в «Ходе королевы», и тут скорее смешно паясничает, а роли Джиллиан Андерсон и Шарлотты Генсбур так неприлично крохотны, что одну из них есть риск проморгать. Словом, не вполне ясно, чего ради все эти люди подписались на примитивную во многих отношениях вещицу, которая едва ли у кого-то надолго осядет в памяти. С другой стороны, со своими скромными задачами «Всевидящее око» по-отличниковски справляется и, пусть не прыгает выше головы, все-таки далеко от того, чтобы с наступлением финальных титров пробуждать желание болтать с птицами и кричать: «Никогда».