Экспериментатор, авангардист, художник музыки. Не стало Эдуарда Артемьева

Композитор Эдуард Артемьев во время творческого вечера в ДК Горбунова, 2018 год

Его музыка навсегда запомнится российскому зрителю по главной теме фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», по церемониям открытия и закрытия Олимпиад в Москве и Сочи. Он был экспериментатором и авангардистом. Композитор и автор музыки к картинам Тарковского и Кончаловского Эдуард Артемьев умер на 86-м году жизни.

В возрасте 85 лет 29 декабря ушел из жизни известный российский и советский композитор Эдуард Артемьев. Об этом ТАСС сообщил его сын Артемий.

9 декабря композитора доставили в одну из московских больниц. Источник ТАСС сообщал, что Артемьев чувствует себя нормально. Mash писал, что композитора экстренно госпитализировали в связи с заражением коронавирусом.

close Композитор Эдуард Артемьев в Концертном зале имени П.И. Чайковского перед началом концерта «Территория любви», 30 октября 2012 года Композитор Эдуард Артемьев, 1984 год Композитор Эдуард Артемьев (слева), актриса Наталья Бондарчук и кинорежиссер Андрей Тарковский во время съемок фильма «Солярис» (1972) Композитор Эдуард Артемьев (слева) и кинорежиссер Никита Михалков (справа), 1982 год Композитор Эдуард Артемьев в домашней студии, 18 ноября 2012 года Полную галерею можно посмореть

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Артемий Артемьев 28 декабря рассказал, что состояние его отца ухудшилось — его перевели в реанимацию из-за возникших проблем на фоне лечения от бактериальной пневмонии. Там он должен был провести не менее 10 дней.

«Эдуард Николаевич чувствует себя с переменным успехом. Эффект качелей — то лучше, то опять возврат в прежнее состояние», — говорил сын композитора накануне его смерти.

Российский режиссер Карен Шахназаров в беседе с «Газетой.Ru» назвал Артемьева выдающимся композитором и потрясающим во всех смыслах человеком.

«Артемьев был выдающимся композитором и работал с самыми блистательными мастерами советского и российского кино. Для меня была большая честь, я дважды с ним работал. Он писал музыку к картинам «Курьер» и «Город Зеро». Это, конечно, был потрясающий во всех смыслах человек. И как профессионал высочайшего уровня, и как художник, и просто по-человечески был совершенно необыкновенных качеств. Огромная потеря для нашей культуры, киноискусства. Приношу соболезнования его семье замечательной и супруге», — сказал Шахназаров.

Актер Дмитрий Дюжев заявил, что известие о смерти Артемьева стало для него крайне неожиданной и трагичной новостью.

«Это был талантливый человек, который пальцами, как кистями художник, рисовал на полотне, он, нажимая на клавиши, изменял наши души, когда мы слушали его музыку», — добавил Дюжев.

Соболезнования в связи со смертью композитора выразила и министр культуры Ольга Любимова. Она назвала его вклад в развитие российского музыкального искусства неоценимым.

Родившийся в Новосибирске, Эдуард Артемьев в 1955 году окончил Московское хоровое училище (ныне Академия хорового искусства им. В.С. Попова), в 1960 году — теоретико-композиторский факультет Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Артемьев, прежде всего, известен в профессиональном кругу как композитор-авангардист. Он одним из первых стал профессионально заниматься изучением синтеза звука и электронной музыки после знакомства с Евгением Мурзиным — создателем одного из первых в мире музыкальных синтезаторов.

Результатами экспериментов Артемьева стали такие композиции, как «Мозаика» (1967), «Двенадцать взглядов на мир» (1969), «Ода доброму вестнику» (1980), «Три взгляда на революцию» (1989), симфонии «Семь врат в мир Сатори» (1974) и «Пилигримы» (1982).

Но среди массового слушателя Артемьев получил популярность как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Он писал музыкальные темы к «Солярису» и «Сталкеру», картине «Свой среди чужих, чужой среди своих» и многим другим. Он выступил композитором к более чем 150 художественным, мультипликационным и документальным лентам.

Композиция Артемьева «О спорт — ты вечный прогресс» открывала и закрывала Олимпийские игры в Москве 1980 года. Спустя 34 года сразу несколько его музыкальных произведений использовались в церемониях открытия и закрытия Олимпиады в Сочи.

Творчество Артемьева в буквальном смысле вышло за пределы планеты и обрело космические масштабы: его произведение «Красота Земли» было включено в состав радиосигнала в глубокий космос к системе TRAPPIST-1, а также к экзопланете К2-18б.