«По просторам нашей большой Родины»

Для творческих коллективов гастроли – всегда счастье встречи с новыми зрителями и возможность проверить свое профессиональное мастерство. Лучшие российские артисты с нескрываемой радостью готовы выступить на сценах ЛНР и ДНР. Отрадно, что благодаря гастролям, организованным РОСКОНЦЕРТом в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации по программам «Большие гастроли» и «Мы – Россия», за последние четыре месяца выступления известных мастеров сцены смогли увидеть не только жители городов, но и небольших поселков, те, кто этим не избалован. С осени по конец декабря концерты и спектакли посетили сотни тысяч россиян, включая жителей присоединившихся республик.

«Заряд любви к Родине»

Российские зрители в разных уголках страны с удовольствием оценили выступления знаменитых творческих коллективов из Луганска, Донецка и Мариуполя. По России с успехом прошли гастроли Луганского академического областного русского драматического театра имени Луспекаева, Луганского академического театра кукол, Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна, Донецкого республиканского академического молодежного театра, Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной.

В разных городах России горячо аплодировали на спектаклях Донецкого академического областного театра кукол, Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, Мариупольского республиканского академического ордена «Знак Почета» русского драматического театра. Всегда горячие овации сопровождали и концерты молодежного оркестра русских народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии, ансамбля «Киевская Русь» Луганской академической филармонии, Эстрадно-симфонического оркестра Донецкой государственной академической филармонии из Мариуполя и, конечно, прославленного коллектива — Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс».

Среди творческих коллективов, посетивших наибольшее количество российских городов и показавших наибольшее количество спектаклей — Донецкий республиканский академический молодежный театр. Его спектакли в рамках программы «Большие гастроли» тепло принимали в десяти городах – Кирове, Ижевске, Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Йошкар-Оле, Новочебоксарске, Лысково, Кстово и Нижнем Новгороде и др.

Директор и художественный руководитель Донецкого молодежного театра Владислав Слухаенко, отвечая на вопросы журналистов в Ижевске, рассказал, что за время боевых действий в театре значительно уменьшился состав актерской и технической служб, «часть людей ушла служить, есть из них те, кто ранен и находится на лечении в госпиталях». Но творческий коллектив, сообщил он, все это время продолжал работать, старался делать «качественный продукт», не прекращать гастрольной деятельности. С 2014 по 2022 годы в Донецком молодежном театре было поставлено 33 премьерных спектакля. Стоит отметить, что, несмотря на то, что один из спектаклей гастрольной афиши театра «Человек из Подольска» достаточно свежий и был «накатан», по словам Владислава Слухаенко, только благодаря «Большим гастролям», он уже стал одним из лауреатов фестиваля в Саранске.

«Большие гастроли» Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна увидели зрители Тамбова, Липецка, Рязани Владимира, Кинешмы, Дзержинска, Чебоксары, а закончились они успешным выступлением в Москве. По словам заслуженного деятеля искусств Украины Василия Маслия, режиссера-постановщика спектакля «Юнона и Авось», с которым театр гастролировал, они показали российским зрителям свой, «донецкий взгляд на замечательный материал Рыбникова и Вознесенского, который всем хорошо известен».

«Когда спектакль ставился в 2017 году, мы стремились вернуться на свою Родину, чтобы все мы стали одной большой страной», — вспоминает он. И в постановке, по его словам, это заложено. «Все актеры, занятые в спектакле, несут внутри этот заряд любви к Родине. Именно поэтому мы и выбрали эту постановку и возим ее по просторам нашей большой Родины», — рассказал Василий Маслий.

Знаменитый Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко подарил радость жителями Нижнего Новгорода, Чебоксар, Йошкар-Олы, Уфы, Оренбурга, Саратова, Астрахани, Ульяновска и Самары. Спектакли Луганского академического театра кукол, также прошедшие в рамках «Больших гастролей», с удовольствием посмотрели маленькие зрители в Рязани, Владимире, Коврове, Муроме, Иваново, Кинешме, Костроме, Рыбинске, Ярославле и Переславле-Залесском.

По программе «Мы – Россия» также очень успешно прошли гастроли ансамбля «Киевская Русь» Луганской академической филармонии. 13 концертов творческого коллектива состоялись в Зеленоградске, Калининграде, Гурьевске, Балтийске, Черняховске, Гусеве, Советске, Нестерове, Краснознаменске, Багратионовске, Гвардейске и в Москве. 4 ноября артисты дали совместный концерт с солистами Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в столице, в Государственном академическом театре танца «Гжель».

Все лучшее для освобожденных территорий

Зрители из ЛНР и ДНР благодаря реализованным РОСКОНЦЕРТом «Большим гастролям» и программе «Мы –Россия» смогли увидеть выступления многих российских прославленных творческих коллективов. Перед ними выступили Российский государственный академический театр драмы имени Волкова, Государственный Академический Малый театр, Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова, Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Натальи Сац, Государственный академический театр имени Вахтангова, Государственный академический Центральный театр кукол имени Образцова, Государственный академический театр классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева, Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова.

Луганских и донецких зрителей порадовали также Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, Государственный академический ансамбль песни и танца Тамбовской области «Ивушка», областное бюджетное учреждение культуры «Театр танца «Казаки России», Государственный академический ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова, Государственная академическая симфоническая капелла России и Ансамбль танца Дагестана «Лезгинка».

Особенно хочется выделить выступления по программе «Большие гастроли» известных театров на сцене Луганского академического русского драматического театра имени Луспекаева, которые вызвали наибольший зрительский ажиотаж. Среди них – спектакль «Поздняя любовь» по пьесе Островского Государственного академического Малого театра. Аншлаг был и на творческом вечере народного артиста России Сергея Гармаша «И жизнь, и слезы, и любовь!» Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова в Луганске и в поселке Мангуш.

Для маленьких луганчан настоящим праздником стали мюзикл Игоря Якушенко «Волшебник Изумрудного города» и спектакль «Королевский бутерброд» по одноименной балладе Алана Милна с музыкой и либретто Георгия Портнова легендарного Московского государственного академического детского музыкального театра имени Натальи Сац. Зрители также посмотрели спектакль «Крик лангусты» по пьесе Джона Марелла еще одного прославленного коллектива — Государственного академического театра имени Вахтангова.

По словам заместителя министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Романа Олексина, в последнее время в республике выступает очень много великих артистов. Это, по его мнению, позволяет жителям ЛНР еще больше прикоснуться к духовным ценностям России и ощутить себя полноценными россиянами.

«Было важно поддержать»

Среди прошедших в ЛНР и ДНР по программе «Мы – Россия» концертах российских творческих коллективов хочется особо отметить самые яркие. К ним, безусловно, относится выступление в Луганской академической филармонии Государственной академической симфонической капеллы России, художественным руководителем и главным дирижером которой является народный артист России Валерий Полянский. С большим успехом прошли и долгожданные гастроли Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Зыкиной в Новоазовске и Луганске, а также концерты Надежды Бабкиной и Театра «Русская песня» в Луганской академической филармонии и Володарском районном Доме культуры (пгт. Володарское, ДНР). Знаменитую артистку, также посетившую город Мариуполь, с большим теплом встречала публика, а Надежда Георгиевна преподнесла жителям новых территорий концертную программу под названием «Русская песня от души!!!».

С 25 по 27 декабря Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова провел концерты в Луганске и поселке Хомутово (ДНР). По словам его Художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России, лауреата премии правительства РФ, профессора Владимира Андропова, для всех артистов оркестра, из которых ни один от этой поездки не отказался, несмотря на тяжелую дорогу, очень важно было поддержать жителей новых территорий. Они, признался он, даже специально расширили программу на «бис», предчувствуя теплую встречу.

С сентября по конец года театры из ДНР, ЛНР показали зрителям десятков российских городов и поселков в общей сложности более ста спектаклей. Ведущие российские артисты, в свою очередь, выступили с десятками концертов и спектаклей на донецкой и луганской земле в рамках программ «Мы – Россия» и «Большие гастроли». Здесь стоит отметить, что даже такие именитые мастера сцены, как Малый и Вахтанговский театры, с радостью согласились участвовать в этих гастролях в самый разгар театрального сезона.