«Все везде и сразу», «Банши Инишерина», «Бэтмен» и еще 27 лучших фильмов 2022 года

«Лакричная пицца»

Первая большая премьера 2022-го. Пол Томас Андерсон снял пронзительную историю любви, спонтанно возникшей между 15-летним Гэри (сын Филиппа Сэймура Хоффмана — Купер) и 25-летней Аланой (Алана Хаим).

Кажется, что весь мир настроен против этих двоих, но во вселенной Андерсона (часто комичной и даже абсурдной) всегда сохраняется место для магии и счастливого финала. Нестандартный кинороман, напоминающий большую поэзию с самой красивой и точной рифмой к слову «люблю».

«Тар»

Настоящая симфония ужаса Тода Филда с Кейт Бланшетт в роли всемирно известной дирижерки Лидии Тар — человека необъятного таланта и эго. Фильм застает Тар на вершине карьеры и медленно наблюдает ее падение в темную бездну собственной души.

В «Тар» драма морального человеческого разложения разыграна как по нотам, а каждый взмах руки дирижера предвещает страшную беду. Эта роль принесла Бланшетт приз на «Венецианском кинофестивале» — и, как минимум, принесет ей очередную номинацию на «Оскар», а то и третью золотую статуэтку в карьере.

Подробнее о фильме мы писали здесь.

close 100% Кадр из фильма «Тар» (2022) EMJAG Productions

«Банши Инишерина»

Двое закадычных друзей Патрик и Колм (их играют Колин Фаррелл и Брендан Глисон) живут на отдаленном ирландском острове. Их ежедневную рутину годами наполняют простые радости: встретиться в единственном баре, поболтать о жизни и разойтись по домам. Но однажды привычный сценарий дня рушится — Колм заявляет Патрику, что больше не хочет с ним дружить, а хочет он оставить после себя в мире след, для чего отныне все свои силы сосредотачивает на написании собственной музыки. Раздавленный этим заявлением Патрик (роль принесла Фарреллу мужскую награду в Венеции) почти два часа экранного времени терзается и не находит себе места: что значит, со мной больше не хочет дружить мой лучший друг? А как мне теперь не умереть от одиночества?

«Банши Инишерина» — экранизация одноименной пьесы Мартина Макдоны, в которой нашлось место самым разным высоким материям. Это поэтическое размышление и о болезненной сепарации, и о трудных отношениях с самим собой, и о желании что-то завещать миру (в одной из лучших сцен фильма герои спорят об истинной ценности наследия, и там, где Колм уверяет, что бессмертно только искусство, Патрик настаивает, что человеческая доброта — тоже незабвенна).

Подробнее о фильме мы писали здесь.

«Фабельманы»

Маленький Сэмми Фабельман (герой является прообразом Стивена Спилберга) в раннем детстве отправляется с родителями в кино на показ «Величайшего шоу мира» и отныне теряет сон. Увиденное на экране вмиг меняет маленького Сэмми и всю его последующую жизнь. Теперь мальчик неразлучен с ручной видеокамерой, на которую фиксирует все, из чего состоит его собственная жизнь: трепетные отношения внутри семьи и последующий разлад между родителями, возникновение первых романтических отношений и столкновение со школьными хулиганами.

Возможно, не самый лучший фильм в карьере Спилберга (все же говорить о самом себе максимально откровенно — задача не из простых), но один из самых пронзительных и красивых. Режиссер показывает, как с помощью кино можно постараться проникнуть в саму материю жизни, взломать ее тайный код и обрести удивительный зрительский опыт, не сравнимый ни с чем другим.

Подробнее о фильме мы писали здесь.

«Сядь за руль моей машины»

По-чеховски тихая человеческая драма о театральном режиссере Юсукэ Кафуку, переживающем семейную трагедию во время работы над постановкой «Дяди Вани». К режиссеру приставляют личного водителя — девушку по имени Хоккайдо. Между героями возникают близкие доверительные отношения, в которых они чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы сознаться в собственной боли и ошибках прошлого.

Картина Рюсукэ Хамагути — экранизация небольшого рассказа Харуки Мураками из цикла «Мужчины без женщин». Но в киноверсии произведения место находится всем и всему: мужчинам, женщинам, их самым разным чувствам и попыткам примириться с собой. В 2021 году фильм получил сценарную награду Каннского кинофестиваля.

close 100% Кинопоиск

«Казнь»

Эстетский и непредсказуемый криминальный триллер клипмейкера Ладо Кватании, с этим фильмом дебютировавшего в большом кино. Следователь Исса Давыдов (выдающийся грузинский актер Нико Тавадзе) спустя много лет вынужден вернуться к своему самому громкому делу — поиску серийного маньяка, которого, как считалось, ему удалось давно посадить за решетку. Возвращение в прошлое формально разбивает историю на два временных отрезка, а сам сюжет, как и положено большим романам, делится на семь глав, приближающих нас к развязке.

Кватании удалось не просто написать и снять по-настоящему сильный дебют, но и переосмыслить привычные жанровые тропы. Получилась яркая, талантливая и запутанная детективная история о хищниках и их жертвах, которые нет-нет да и поменяются иногда ролями.

«Бэтмен»

Новая трактовка истории о «золотом мальчике» Готэма Брюсе Уэйне, который вырос в гения, миллиардера-отшельника и (по версии Мэтта Ривза) — эмо-боя. Роберт Паттинсон наделил своего героя не всегда свойственной для супергероики почти что достоевской рефлексией.

Сам Ривз превратил нового «Бэтмена» не столько в привычный оживший комикс, сколько в нуарный детектив с порочными героями на экране и меланхоличным саундтреком. Это, как минимум, необычный взгляд на привычную историю и сильная заявка на дальнейшее развитие самобытной и очень стильной франшизы о мальчике, который выжил и научился наказывать злодеев даже без помощи магии.

close 100% Кадр из фильма «Бэтмен» (2022) Warner Bros.

«Все везде и сразу»

Главная героиня Эвелин Вонг (потрясающая Мишель Йео) управляет скромной прачечной и отправляется на сдачу ежегодного отчета в налоговую, где ее поджидает первый неожиданный сюрприз от «реальности». Оказывается, что существует огромное множество версий и самой Эвелин, и ее близких, и миров, в каждом из которых ей приходится существовать, подстраиваясь под обстоятельства и спасая все от краха.

Дуэт Дэниела Шайнерта и Дэна Квана сумел создать главный хит 2022 года, который точнее всего отразил действительность: все мы теперь разбиты на десятки частей и пытаемся уместить в одной жизни сразу несколько реальностей.

close 100% Кадр из фильма «Все везде и сразу» (2021) А24

«Ника»

Жила-была девочка Ника Турбина (удивительная в этой роли Лиза Янковская). В детстве она стала всесоюзной сенсацией и самой одаренной юной поэтессой, от творчества которой млела вся страна. Но годы шли, и былая легкость пера покинула героиню, а на смену всеобщей любви пришло горькое забвение. Из главных поклонниц Ники — ее властная мама (Анна Михалкова), которая не прочь подзаработать на эхе былой славы дочери, время от времени сводя ее с мужчинами, выросшими на стихах Ники. Однажды в жизни девушки появляется шанс все изменить — она знакомится с хорошим парнем Ваней (Иван Фоминов), готовым украсть ее у всех земных невзгод. Но сломанной изнутри Нике сложно верить другим, а еще труднее — поверить самой себе, с которой, как оказалось, она мало знакома.

Мощный совместный дебют режиссерки Василисы Кузьминой и сценаристки Юлии Гулян, в котором больно отзываются самые разные вещи: и невыносимая тяжесть огромного таланта, и внутренний разлад с самим собой, и настороженность к миру, в котором для одинокого гения так много опасностей и тревог.

close 100% Лиза Янковская в роли Ники Турбиной в кадре из фильма «Ника» (2022) Кинокомпания «Водород»

«Невидимый мир»

Брат и сестра Нора и Абель начинают учиться в одной школе. Абель из подхалима местных хулиганов сам постепенно трансформируется в жертву травли. Маленькая Нора пытается как-то уберечь старшего брата, но невольно становится катализатором еще большей драмы.

Фильм Лауры Вандель — щемящий роман о жестоком мире детей без взрослых. Это тихая по форме, но кричащая по содержанию история о болезненном процессе взросления, прощания с детскими иллюзиями и становления частью мира, в котором тебя не всегда есть кому защитить. В 2021 году лента забрала приз ФИПРЕССИ в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

«Солнце мое»

Главная героиня Софи вспоминает, как в 90-е отправилась в отпуск в Турцию вместе с отцом Калумом (разрывная роль Пола Мескаля), с которым после развода родителей видится очень редко. Калум обожает дочь и старается подарить ей незабываемые воспоминания о совместной поездке. Но когда никого нет рядом, выясняется, что у Калума есть один большой секрет, который он скрывает от дочери (стараясь таким образом уберечь ее) и от мира. Свои воспоминания об отце Софи собирает по крупицам: по хронике из домашнего архива и по личной памяти, которая так часто с годами начинает обманывать нас.

«Солнце мое» — режиссерский дебют Шарлотты Уэллс. В основе сюжета — ее личные отношения с папой, но сама история выходит далеко за пределы вечного сюжета про отцов и детей. А еще у фильма едва ли не самый пронзительный и щемящий финал из всех картин этого года — с выдающимся художественным решением, которое разорвет ваше сердце.

«Оторви и выбрось»

Бывшая заключенная Ольга после выхода на свободу решает забрать дочь Машу у своей властной матери. Но суровая женщина пускается в погоню за внучкой, попутно втягивая в это бывшего Оли, из-за которого она и села в тюрьму.

Режиссер и сценарист Кирилл Соколов еще с «Папа, сдохни» доказал, что умеет с хирургической точностью распознавать смешное в трагичном. «Оторви и выбрось» — уморительный балаган, за которым скрывается серьезная история о болезненной сепарации и отстаивании своих границ.

close 100% Кадр из фильма «Оторви и выбрось» (2021) Пресс-Служба Про:взгляд

«Выхода нет»

Лежащая в реабилитационном центре Дарби узнает, что ее мама находится в тяжелом состоянии. Девушка пускается в самоволку, но на середине пути ее застает снежный буран. Переждать непогоду Дарби решает в небольшом придорожном центре для автомобилистов, где она встречает нескольких незнакомцев. Случайно героиня замечает, что в одной из припаркованных машин находится связанная девушка, но кто владелец авто — загадка. Дарби решает высвободить невольницу и в одиночку вычислить преступника, подозревая каждого из собравшихся.

«Выхода нет» — один из самых интересных slow-burn-хорроров этого года, который незаслуженно был обделен вниманием массового зрителя. Картина вплоть до финала щекочет нервы и не раскрывает свой главный секрет — имя злодея, от которого некуда сбежать и которого можно одолеть, только если взглянуть собственному страху в глаза.

close 100% «Выхода нет» (No Exit, 2022) 20th Century Studios

«Решение уйти»

Расследующий гибель мужчины детектив Пак Хэ-Джун внезапно увлекается супругой погибшего и главной подозреваемой Со-рэ. Между мужчиной и женщиной начинается опасный и во многом роковой роман, в котором больно станет всем, но уцелеет только один.

Южнокорейский гений Пак Чхан Ун снял нуарную историю порока и страсти, тайн и страшной правды, влечения и болезненного прощания. Картина забрала главную режиссерскую награду 75-го Каннского кинофестиваля.

close 100% Кадр из фильма «Решение уйти» (2022) CJ Entertainment

«В ритме ча-ча-ча»

Авторское драмеди Купера Райффа, который сыграл в фильме главную роль. Его герой Эндрю — великовозрастный бездельник, который от скуки начинает подрабатывать проведением бар-мицв. На одной из них он знакомится с очаровательной Домино (Дакота Джонсон) и ее дочерью Лолой, страдающей расстройством аутистического спектра. Первое знакомство оборачивается для Эндрю рождением в нем серьезного чувства к Домино, у которой, помимо дочери, есть муж.

«В ритме ча-ча-ча» украла зрительские сердца еще в начале года, дебютировав на кинофестивале «Сандэнс», а к началу лета картина вышла на Apple TV+. Фильм Райффа получился своеобразным романом взросления, рассказанным ненадежным рассказчиком: ожидаемый финал здесь так и не сбудется, но внутреннее становление Эндрю будет стоить всех пролитых им слез. Красивая, проникновенная и легкая в своей подаче история зарождения нежных чувств к другому, в которых можно обнаружить любовь к еще одному важному человеку — самому себе.

«Топ Ган: Мэверик»

Продолжение истории об асе Пите Митчеле, который и спустя 35 лет остается одним из лучших пилотом ВМФ. Картина, которую легко подловить на попытке быть агиткой, после первого часа заставляет зрителя отбросить весь скепсис и просто наслаждаться головокружительными сценами полетов и воздушных боев.

Еще до выхода второго «Аватара» «Топ Ган: Мэверик» навел суеты в мировом прокате и доказал, что воскресшие франшизы — золотая жила для кинопродюсеров. При внушительном бюджете в $170 млн фильм собрал почти $1,5 миллиарда. Разумеется, теперь на двух фильмах по-хорошему жадный до рекордов Том Круз не остановится.

«Корсаж»

Эта хулиганская драма о непростой судьбе Елизаветы Баварской принесла исполнительнице главной роли (невероятная Вики Крипс) актерскую награду Каннского кинофестиваля в секции «Особый взгляд».

Отправной точкой сюжета является 40-летие императрицы. Несмотря на уже достаточно ощутимый возраст, в Елизавете хоть отбавляй жизненной силы, легкости и радости. Императрица начинает бунтовать против системы и ограничений, отвоевывая каждый миллиметр своей внутренней пульсирующей свободы.

Подробнее о фильме мы писали здесь.

close 100% Кадр из фильма «Корсаж» (2022) Russian World Vision

«Варвар»

Тэсс приезжает в Детройт накануне своего собеседования. На дворе ночь и сильный ливень, но девушка (как она думает) скоро окажется в тепле и безопасности, потому что сняла симпатичный дом на одном из популярных сайтов. Но какого же ее удивление, когда попасть в помещение с первого раза не получается, а дверь открывает сонный незнакомец Кит. Вместе они выясняют, что хозяин то ли намеренно, то ли по ошибке сдал дом обоим, но разбираться в этом дождливой ночью ни у кого нет ни сил, ни желания. Молодые люди, которые успели проникнуться друг к другу симпатией, решают переночевать в разных комнатах, а наутро решить, как быть дальше. Но следующий день становится для обоих роковым: Тэсс случайно находит в подвале дома потайные ходы и комнаты со следами человеческих пыток. Пришедший ей на помощь Кит становится первой жертвой загадочной и страшной силы, обитающей в подвале дома.

«Варвар» — результат таланта и новаторства автора фильма Зака Креггера. Скромный slow-burn-хоррор, который сперва было легко заподозрить в тиражировании избитых сюжетных троп, уже на середине лихо обманывает самые изощренные зрительские ожидания, вдыхая новую жизнь и в сам жанр, и в инди-кино, в котором может быть все сложно с бюджетом, но с излишком хватает крутых авторских идей.

close 100% «Варвар» (Barbarian, 2022) Almost Never Films Inc.

«Три тысячи лет желаний»

Ожившая красочная сказка Джорджа Миллера, переосмысливающая классический сюжет о Джинне из бутылки (его играет Идрис Эльба) и освободившей его одинокой страннице Алитее (Тильда Суинтон). Джинн рассказывает Алитее историю своих путешествий и заточений, а Алитея обретает в этом повествовании маршрут к обретению собственной внутренней свободы.

«Три тысячи лет желаний» — редкий голливудский хит, добравшийся в этом году до российского проката, и его премьера стала просто эликсиром для души. Яркий, сочный и легкий, как морской бриз, фильм, в котором есть бесценный ингредиент — надежда на то, что все будет хорошо.

«Ее правда»

Экранизация реальной истории журналисток Джоди Кантор и Меган Туи, проведших нашумевшее расследование, которое запустило Вайнштейнгейт, движение #MeToo и, в общем-то, изменило мир и представление об абьюзе, построенном на дисбалансе власти. Статья принесла им в итоге Пулитцеровскую премию и напомнила, что из себя представляет настоящая стальная журналистика.

«Ее правда» — крепкий журналистский процедурал и (заранее) один из потенциальных оскаровских хитов, который, как минимум, принесет исполнительницам главных ролей Зои Казан и Кэри Маллиган актерские награды. Фильм, который можно смело ставить в один ряд с такими эталонами жанра, как «Вся королевская рать» и «В центре внимания».

Подробнее о картине мы писали здесь.

«Блондинка»

«Блондинка» Эндрю Доминика добилась примерно того же эффекта, который производила и главная героиня фильма Мэрилин Монро: у одних вызвала восхищение, у других — непонимание и отторжение. В течение почти трех часов Монро за каждым поворотом сюжета ожидает встреча с новым абьюзером, и конца и края этому нет.

Но вопреки провокационности выбранной формы, «Блондинка» — пример выдающегося художественного и визуального искусства с потрясающей актерской работой Аны де Армас. Получилось болезненное, но завораживающе красивое воспоминание об одной из самых значимых фигур в мировом кино, которая так и осталась загадкой и волшебным миражом.

Подробнее о фильме мы писали здесь.

close 100% Кадр из фильма «Блондинка» (2022) Netflix

«Экспресс»

Дебютная полнометражная картина Руслана Братова — дерзкая и самобытная история о молодом Сосе (потрясающий новый артист Лев Зулькарнаев), который делает ставку с возможным выигрышем в миллион рублей. Ставки возрастают, когда теряется карточка, по которой можно получить заветный выигрыш. У Сосы есть всего три дня, чтобы переиграть судьбу.

close 100% Кадр из фильм «Экспресс» (2022) «Экспонента»

«Мост через озеро»

Вернувшаяся из Афганистана в родной Новый Орлеан американская инженерка Линси (сильный драматический камбэк Дженнифер Лоуренс) пытается справиться с мощным ПТСР, наладить свою жизнь и отношения с близкими. Случайно она знакомится с автомехаником Джеймсом — таким же искалеченным внутренне героем. Между ними зарождается близкая дружба, в которой, кажется, появляется шанс на спасение для обоих.

«Мост через озеро» — терапевтическая инди-драма с неспешным темпом и потрясающе убедительными портретами людей, раздавленных жизнью. Важно, что фильм, работающий с такой сложной травмой, находит и способ ее лечения.

Подробнее о фильме мы писали здесь.

«Не говори никому»

Во время отпуска в Тоскане датские супруги Бьерн и Луиза знакомятся с очаровательной голландской парой — Патриком и Карин. У обеих семей есть дети: Бьерн и Луиза воспитывают дочь Агнес, у Патрика и Карин подрастает сын Абель, который, по словам родителей, имеет аномалию — мальчик родился без языка. Новое знакомство быстро перерастает в подобие дружбы — обходительные и вежливые Патрик с Карин приглашают новых знакомых в свой загородный дом на уикенд. Так начинается кошмарное приключение датского семейства, которое обернется для них непредсказуемо страшным финалом.

«Не говори никому» изобретательно и почти мучительно исследует тему насилия, которое может незаметно пробраться в саму нить нашей жизни и долго оставаться ее незаметным фоном. Картина испытывает терпение и своих героев, и зрителей, но делает это так искусно, что от просмотра невозможно оторваться. Умное и сдержанное кино, снятое в духе «Забавных игр» Ханеке.

Подробнее о фильме мы писали здесь.

close 100% Кадр из фильма «Не говори никому» (2022) Danish Film Institute

«Любовь по вызову»

Спустя два года после смерти мужа 60-летняя школьная учительница Нэнси Стоукс (Эмма Томпсон) наконец-то решается осуществить свою давнюю мечту — испытать настоящее удовольствие во время секса. Для этого она решает воспользоваться услугами молодого жиголо Лео Гранде (потрясающий новый актер Дэрил МакКормак). Свидание оборачивается серией очень интимных встреч, в которых между героями возникает не только физическая, но и душевная близость.

Одна из самых красивых и трогательных премьер этого года, громко заявившая о себе еще на кинофестивале «Сандэнс». Картина, которой страшно не повезло с российским локальным названием (оригинальное «Good Luck, Leo Grande» — «Удачи, Лео Гранде», это финальная фраза Нэнси, сказанная своему юному любовнику), оказывается проникновенным исследованием женской сексуальности и мужской травмированности, отношений между людьми близкими и далекими, а также внутренней свободы, обрести которую никогда не поздно.

close 100% «Любовь по вызову» Fox Searchlight Pictures

«Меню»

12 незнакомцев отправляются на небольшой остров, на котором расположен уникальный ресторан под руководством нелюдимого, но легендарного шеф-повара по фамилии Словик. Шеф обещает гостям, что на протяжении нескольких часов их «вкусовые сосочки» (цитата из фильма) будут пестовать и удивлять самыми невероятными блюдами высокой кухни, но есть один нюанс — десерт переживут не все.

«Меню» — гастрономический хоррор с Рэйфом Файнсом и Аней Тейлор-Джой, в котором звездный шеф превращает гостей заведения в ингредиенты собственных блюд. Еще один изобретательный триллер с большим количеством жанровых ингредиентов, которые выверены так точно, что фильм оборачивается «ужином» сразу из трех блюд. Это и едкая сатира, и леденящий душу триллер, и щемящая драма.

Подробнее о фильме мы писали здесь.

«Воскрешение»

Главная героиня Маргарет (блистательная в этой роли Ребекка Холл, которая также выступила продюсеркой фильма) самостоятельно воспитывает дочь-подростка и строит успешную карьеру. Ее размеренной жизни наступает конец, когда на медицинской конференции она случайно замечает человека из своего прошлого — экс-возлюбленного, который годами третировал ее, полностью подчинив своей воли. Эта встреча рушит привычный мир героини, и она решает во что бы то ни стало разобраться со своим призраком прошлого.

Авторская картина Эндрю Симонса также стартовала на фестивале «Сандэнс». Фильм является одним из лучших примеров сложной психологической драмы, в которой максимально убедительно и подробно показан образ травмированного насилием человека. Это сложное и во многом болезненное кино, дотошно препарирующее тему абьюза в его самой непредсказуемой и страшной форме.

close 100% «Воскрешение» Secret Engine

«Достать ножи: Стеклянная луковица»

Продолжение хита Райана Джонсона «Достать ножи» с неизменным leading man — детективом Бенуа Бланом (Дэниэл Крэйг). На это раз сыщик с группой новых героев отправляется на отдаленный остров, принадлежащий сумасбродному богачу и технологическому магнату Майлзу Брону (камбэк Эдварда Нортона). На острове в разгар вечеринки происходит серия убийств, и только Блану по зубам найти настоящего убийцу.

Вторая часть (пока что) дилогии получилась идеальным самостоятельным сиквелом первого фильма, в котором таинственная атмосфера детективов Конан Дойла удачно соседствовала с современной адаптацией образа Эркюля Пуаро. Не просто одна из самых ожидаемых премьер года, но и идеальный предновогодний подарок для поклонников серии.

Подробнее о фильме мы писали здесь.

close 100% Кадр из фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022) Netflix

«На Западном фронте без перемен»

Экранизация одноименного романа Ремарка, максимально точно следующая и букве произведения, и предисловию автора, которое звучит так: «Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов».

Фильм Эдварда Бергера хоть и рассказывает об ужасах войны, страшной конвейерности смертей и безысходности зла, но является абсолютно пацифистским и гуманистичным высказыванием. Он напоминает, о том что каждая жизнь бесценна, и взывает к слогану «Никогда больше».

close 100% Amusement Park Films

«Треугольник печали»

Группа людей из разных классовых групп и профессий оказывается на роскошном корабле, который впоследствии терпит крушение. Выжившие спасаются на тропическом острове, на котором им предстоит переосмыслить социальную пищевую цепочку: добывать пищу и разжигать огонь из всех собравшихся может только один человек — уборщица с корабля. Теперь именно она диктует новые порядки и наслаждается всеобщей зависимостью от ее благосклонности.

«Треугольник печали» забрал главную кинонаграду 75-го Каннского кинофестиваля и стал одной из ярчайших премьер этого года. Режиссер фильма Рубен Эстлунд — мастер острой сатиры на современное общество и беспомощность человека сегодняшнего дня.

Подробнее о фильме мы писали здесь.