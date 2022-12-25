«Аргентина, 1985»: фильм соотечественника Месси, всерьез претендующий на «Оскар»

Драма «Аргентина, 1985» попала в шорт-лист оскаровских номинантов, а также претендует на получение других важных мировых кинонаград. Фильм обращается к реальной истории сложного судебного процесса над военной хунтой, правившей в стране около 40 лет назад. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, за счет чего Аргентина вслед за успехом на футбольном чемпионате мира имеет шансы одержать еще одну важную победу — теперь уже на поле серьезного кино.

Главные действующие лица истории — прокурор Хулио Штрассер (один из главных аргентинских актеров Рикардо Дарин) и его юный помощник, адвокат Луис Морено Локампо (Питер Ланзани). Вместе им предстоит выступить обвинителями в суде над военной хунтой, правившей в Аргентине в период с 1976 по 1983 год. Браться за дело никто не хочет — из-за постоянных угроз, рисков и неподъемности задачи.

Но Штрассер и Локампо, заручившись поддержкой группы молодых юристов-энтузиастов, бросают вызов системе, до недавнего времени подчинявшейся диктаторскому режиму, часть представителей которого все еще у власти. Вместе героям предстоит в сжатые сроки собрать максимально убедительную доказательную базу против виновников массовых репрессий и наказать преступников на глазах у целой нации — травмированной и обескровленной.

close 100% Кадр из фильма «Аргентина, 1985» (2022) Amazon Studios

«Аргентина, 1985» — классический пример судебного процедурала, который многие критики еще после премьеры в Венеции поспешили поставить в один ряд с такими яркими представителями жанра, как «Нюрнбергский процесс» Стэнли Крамера и «Народ против Ларри Флинта» Милоша Формана.

И формально эти истории действительно кровные братья друг друга. В чем-то они даже напоминают библейский сюжет о Давиде, решившемся сразиться с Голиафом, в данном случае — безликой системой, не спешащей очиститься от своего кровавого прошлого.

Режиссер фильма Сантьяго Митре препарирует страшную главу в истории своей страны с хирургическим хладнокровием. Несмотря на огромную национальную рану, запрятанную в сюжете, Митре отказывается от излишних сантиментов, предпочитая оголенным эмоциям почти дотошную рассудительность. За этим решением стоит четкое осознание постановщика, что страшнее видео настоящего суда нет ничего. От того художественные сцены фильма в самые напряженные моменты перемежаются с документальной хроникой реального судебного процесса, во время которого жертвы массовых похищений, изнасилований и пыток рассказывают о пережитом ужасе.

close 100% Кадр из фильма «Аргентина, 1985» (2022) Amazon Studios

Правда, поддерживать этот баланс реальности и художественной реконструкции Митре удается не всегда. Картина, которая начинается с медленной экспозиции мира героев, к концу первого часа набирает обороты, но вместо разгона начинает буксовать. Отдельные эпизоды, будь то закулисная работа группы адвокатов или сцены из их семейной жизни, кажутся затянутыми и лишенными жизненной силы. В итоге сложная тема проседает под тяжестью собственного веса и не успевает быстро отреагировать на новые сюжетные ходы.

И все же лента имеет все шансы продолжить триумфальное шествие Аргентины по миру и вслед за футбольным мундиалем забрать также главную кинонаграду планеты. Тем более что картина номинирована еще и на «Золотой глобус», а также испанскую «Гойю».