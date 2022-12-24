«Был добрым товарищем». Умер юморист из «Кривого зеркала» Александр Пономаренко

24 декабря не стало 55-летнего юмориста Александра Пономаренко. Больше полутора лет он боролся с раком желудка. В это время артист не давал концерты, похудел на 20 кг и мог есть только жидкую пищу. Коллеги артиста вспоминают его как «соратника, друга, брата» и очень творческого человека.

На 56-м году жизни умер юморист Александр Пономаренко из дуэта братьев Пономаренко. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Постоянный участник «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал «Газете.Ru», что всем было видно, что Александр Пономаренко профессионал.

«Одно дело, что он профессионал, так он по своей сути всегда был очень творческий человек. Есть люди, которые просто работают, а есть люди, которые творят. Вот он как раз был из тех, кто всегда что-то сочинял, что-то придумывал», – добавил юморист.

Он отметил, что Александр Пономаренко был «добрым, хорошим товарищем, соратником, другом, братом, неконфликтным человеком».

close Братья Пономаренко во время выступления, 1999 год Артисты Александр и Валерий Пономаренко во время съемок новогодней передачи «Голубой огонек» на киностудии «Мосфильм», 2008 год Братья Пономаренко, 2005 год Братья Пономаренко во время выступления, 2015 год Полную галерею можно посмореть

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«С ними [братья Пономаренко] всегда было легко. Это всегда было связано с музыкой. Он [Александр] всегда был в музыке, инструментах, всегда что-то было народное, ростовское, настоящее. Очень теплый человек был», – заключил Морозов.

В конце ноября Александр Пономаренко для программы «Малахов» поделился подробностями своей борьбы с раком. Артист не присутствовал в студии, он остался в Ростове-на-Дону, где проходил лечение. Про него показали сюжет, в котором он рассказывал о болезни.

«После съемок программы летом 2021 года почувствовал себя плохо. Вызвали скорую. Меня усыпили маской. Была сделана операция прободной язвы. Уже в Ростове после гистологии выяснился диагноз – рак желудка. Мы стали традиционно лечиться», – сказал он в эфире программы «Малахов». Первое время о диагнозе знала только жена Анна.

По его словам, первые 10 курсов химиотерапии не помогли. «Тогда усилили лечение, и начали вылезать побочки: боли в ногах, опухоли рук. Мне ногу спасали», – пожаловался юморист.

Александр рассказал, что не выступал на тот момент уже полтора года и похудел на 20 кг. Кроме того, ему пришлось перейти на жидкую пищу: «У меня все в тюбиках, как у космонавтов».

Но заболевание, как признался Пономаренко, дало ему «стимул, чтобы все вернуть».

«Хочется еще выйти на сцену, побыть артистом. Мы не зацикливаемся на диагнозе. Жизнь состоит не только из этого. Думаешь, что это временно. Нет чувства обиды», – сказал он.

Супруга Александра постоянно находилась рядом с мужем. Она шутила, что нелегкое испытание им выпало на 30-летие знакомства, но они должны пройти этот путь и победить рак. Так же думал и сам артист, он отмечал, что не настроен умирать, есть не только семья, но и любимая публика.

В начале декабря брат Александра Валерий признался в эфире программы «Ты не поверишь!», что денег на лечение не хватает. Его брату-близнецу требуются дорогие лекарства, которые стоят более 1 млн рублей.

Актриса Клара Новикова рассказала «Газете.Ru», что все знали о болезни Александра Пономаренко. «Было очень тревожно. Ребята и собирали деньги, и как-то помогали. И даже должен был быть концерт. И все средства от концерта должны были на лечение Саши пойти», – добавила артистка.

Она сообщила, что видела коллегу летом. «Он не говорил, как себя чувствует. И было бы очень нетактично его об этом спрашивать, видя как он выглядит. Было видно, что он болен. И ему на сцене было не так хорошо. Да, он себя не очень хорошо чувствовал на сцене», – вспомнила Новикова.

Она также отметила, что с удовольствием смотрела номера братьев, как они творят, придумывают.

«Они играли спектакли, они пытались играть в театре. Они даже приглашали меня с ними играть. Такой театральный проект. Я близко с ними не дружила, но очень любила. Просто мы снимались в одних программах, они были очень замечательные на экране», – сказала артистка.

«Конечно, соболезнования всем. И Валере, брату, и семье Саши. Был замечательный дуэт, замечательный, смешной, талантливый. Грустно, очень тяжело», – заключила Клара Новикова.

Дуэт братьев Александра и Валерия Пономаренко стал популярен благодаря передаче «Кривое зеркало» Евгения Петросяна, где они начали свою карьеру юмористов. Кроме того, Пономаренко вели программу «Утренняя почта», снимались в проектах «Повтори!», «Театр Эстрады» и т.д.