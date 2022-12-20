«Таких Смешариков вы еще не видели». Как культовый мультсериал отметит 20-летие

Российскому мультсериалу «Смешарики» в 2023 году исполнится 20 лет. За это время вышло более 300 эпизодов, на которых растет уже второе поколение детей. Генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева рассказала «Газете.Ru» об истории создания «Смешариков», секретах успеха проекта, философских вопросах и отсылках к культовым фильмам в сюжете, а также анонсировала мероприятия в честь юбилея мультфильма.

— В 2023 году проекту «Смешарики» и группе компаний «Рики» исполнится 20 лет. Могли ли создатели мультсериала представить, что он разменяет третий десяток? Как начиналась его история?

— В 2003 году мало кто мог представить, что проект будет существовать так долго. Основатель ГК «Рики» Илья Попов и нынешний арт-директор компании Салават Шайхинуров пришли к одному из авторов популярного проекта «Братья Пилоты» Анатолию Прохорову с идеей создать мультсериал для детей, в котором все персонажи — круглые. Он сначала не воспринял эту историю всерьез, но высказал свои рекомендации. Позже, когда Илья и Салават вернулись к нему с доработками, маэстро, вдохновленный энергией и энтузиазмом ребят, поверил в их идею. С того момента все и началось. Стала собираться команда. К проекту присоединились наш бессменный ведущий режиссер Денис Чернов, сценарист Алексей Лебедев, легендарные композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев, звукорежиссер Игорь Яковель, редактор Маша Корнилова и другие талантливые специалисты, которые стали своего рода праотцами «Смешариков». Что примечательно, большая часть команды работает на проекте и сегодня. И представьте, что те зрители, которым 20 лет назад было 7, 8, 10 лет, сегодня уже взрослые люди. Многие из них продолжают смотреть сериал по сей день и знакомят с ним уже своих детей. И, конечно, 20-летие проекта — это и их праздник тоже.

— На ваш взгляд, что позволило сериалу стать культовым?

— Я думаю, что это множество факторов, которые в определенный момент объединились в созвездие. Конечно, невероятно талантливые и профессиональные люди, которые искренне и честно делают то, что умеют. Это новизна формата и количество контента. Ведь в период с 2003 по 2010 год было выпущено четыре сезона по 52 серии. Такого до «Смешариков» в российской анимации не создавал никто. В шесть минут вложено столько драматургии и смысла, что граничит, разве что, с авторским кинематографом. Каждую серию хочется пересматривать не один раз, открывая новые грани в разном возрасте. Также «Смешарикам» удается оставаться актуальными, сохраняя классику формата традиционных шестиминутных 2D-серий. Мы экспериментируем и в других направлениях: делаем коллаборации со звездами и блогерами (проект «СМЕШкавер»), участвуем в фестивале Comic Con, создаем мемы в соцсетях. Культовость — это актуальность вне времени. Смешарики за 20 лет, очевидно, стали такими.

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— Разработка проекта «Смешарики» продлилась около двух лет. Как создатели поняли, что сериал готов к запуску? Что для этого должно было сложиться?

— Сразу оговорюсь, что это довольно короткий срок от идеи до реализации. История знает и более длительные нахождения проекта на полке. Например, один из моих любимых мультфильмов «Валли» был создан лишь почти через 14 лет с момента задумки. Стоит понимать, что анимация — процесс очень непростой. Здесь задействовано столько рычагов, которые должны быть запущены еще на самом старте. Да, у создателей может быть отличная идея. Но дальше подключаются уже те, кто может воплотить ее: сценаристы, режиссер, композиторы и так далее. «Смешарики» в своей стилистике были первопроходцами. В начале нулевых наша анимация переживала не лучшие времена. Телевидение показывало зарубежные мультсериалы, конкурировать с которыми на тот момент было крайне сложно. И вот тогда-то появились «Смешарики» со своими двойными смыслами и философией. Команда решила говорить на такие сложные темы, как смерть, любовь и доверие, не навязывая свои мысли, без морали и нравоучений, чтобы детям было понятно.

— Где создатели франшизы брали финансирование для производства сериала на начальном этапе?

— Анимация — дорогостоящий процесс. Почти 60% от затрат на производство первых 20 эпизодов покрыли гранты Федерального агентства по культуре и кинематографии и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Остальные средства вложил Илья Попов, принявший на себя функции генерального продюсера проекта. Большим толчком также стал выход в программе «Спокойной ночи, малыши!» в апреле 2004 года. В постоянную ротацию сериал попал на СТС. Пожалуй, можно сказать, что с того момента начался успех проекта.

— Почему проект изначально назывался «Сластенами»?

— Именно так должны были называться герои, которых Салават Шайхинуров разрабатывал для шоколадной фабрики. То есть это первоначальный вариант Смешариков. Всего получилось около 20 персонажей. Причем некоторые из них трансформировались в дальнейшем. В итоге оставили девять главных героев.

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— Какие проекты и мероприятия запланированы к 20-летию «Смешариков»?

— Очень символично получилось, что 2023 год по китайскому календарю объявлен годом водяного кролика. Не дожидаясь боя курантов, мы решили уже на этой неделе открыть юбилейный сезон специальной серией, в которой Крош — как главный анимационный кролик нашей страны — выступит в главной роли. Это будет особенная новогодняя история, которая, я уверена, понравится поклонникам, потому что она по-смешаровски многослойная, ее захочется разгадывать, распаковывать. Особое место в ней занимает музыка. Здесь и искры варьете, накал вестерна, задумчивый драматизм, и, конечно, отсылки. Так что не пропустите, 22 декабря стартуем на «Кинопоиске».

Поскольку проект «Смешарики» вобрал в себя невероятное количество историй, талантливейших людей и всего того, что существует в одном измерении этой гигантской вселенной, мы приняли решение в следующем году выпустить книгу. Это будет такой альманах, сборник историй, воспоминаний, никогда не публиковавшихся ранее фактов, интервью, откровений. Уверена, что даже бывалые знатоки откроют для себя много нового.

Кроме того, ближе к празднованию 20-летия, которое запланировано на 1 июня, на одной из площадок Москвы откроется выставка, посвященная проекту. Ближе к весне мы сможем подробнее рассказать об этом.

Конечно, не могу не упомянуть документальный фильм о Смешариках, который поддержала кинокомиссия Санкт-Петербурга, за что мы очень благодарны. Через интервью и воспоминания тех, кто создает проект, зритель сможет заглянуть в закулисье. Узнать то, что всегда остается за кадром: мысли, переживания, радости и тайны.

— Недавно Смешарики «спели» песню с исполнительницей polnalyubvi — расскажите немного об этой коллаборации.

— Да, буквально на днях мы анонсировали выход «Новогодней колыбельной» — песни, которая в следующем году также отметит 20-летие. Поклонникам она хорошо известна в исполнении Марины Ланда. А спустя два десятилетия мы доверили эту композицию очень популярной и талантливой вокалистке polnalyubvi. Буквально в первый же день получили сотни положительных отзывов с благодарностью за этот релиз.

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— Ждать ли в новом году от «Смешариков» чего-то нового — например, персонажей?

— Обязательно ждать. Уверяю, что таких Смешариков вы еще не видели. Как я сказала выше, мы работаем над специальным циклом серий нестандартного формата. Но об этом мы расскажем чуть позже.

— Насколько изменились интересы и запросы детей за 20 лет? Приходится ли что-то менять в производстве контента, чтобы удовлетворить их требования?

— Конечно, существуют тренды и стили, которые меняются со временем. Но в отношении «Смешариков» — если вы включите самые первые серии, то увидите, что они так же актуальны. В этом и состоит их культовость и уникальность. Порой мы сами удивляемся, насколько это проект вне времени. Но факт остается фактом.

— Почему вы выбрали сферой своей деятельности производство детского контента?

— Анимация объединяет в себе сразу много того, что меня вдохновляет и драйвит. Это одна из самых креативных индустрий, а я обожаю работать с творческими людьми и командами, помогать доводить их идеи и задумки до реализации. Второй аспект — это бесконечная вариативность развития анимационных проектов. По сути, создав мир в сериале или фильме, можно расширять его бесконечно, производя лицензионную продукцию, аудиоформаты (подкасты, сказки), игры, коллаборации со звездами и блогерами, которые, в свою очередь, могут привести к полноценным новым проектам: выставкам, фестивалям, поп-ап-сторам с продукцией. И тут, конечно, я подхожу к самому важному моменту — это широта аудитории и ее любовь, миллиарды просмотров, первые в жизни любимые персонажи у миллионов маленьких зрителей. Почти вся моя профессиональная деятельность до «Рики» была связана с детьми. Это самая благодарная аудитория, бесконечно заряжающая тебя на новые свершения.

— В некоторых сериях «Смешариков» можно заметить отсылки к другим фильмам — «Форресту Гампу», «Звездным войнам» и так далее. Какие аллюзии стали самыми запоминающимися для вас? Есть ли отдельные эпизоды, которые оказались для вас особенными?

— Сложный вопрос. Меня до мурашек всегда пугал культовый хоррор Альфреда Хичкока — «Психо». Пожалуй, самой запоминающейся могу назвать сцену в серии «Бутерброд», где Лосяш моется в душе — это отсылка к эпизоду Хичкока. Кстати, новый сезон «Смешариков», приуроченный к юбилею, особенно порадует киноманов и любителей найти «пасхалку».

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— Обычно в историях присутствует антагонист — наверное, чтобы научить детей быть готовыми к суровой реальности. Почему в «Смешариках» все хорошие?

— Это не совсем так. В сериале действительно нет антагонистов. Но понятия «хороший» или «плохой» в отношении наших персонажей тоже нет. Каждый герой внутри себя порой борется со своим альтер эго. Вспомнить хотя бы эпизод, где Лосяш встречает своего клона. У каждого из героев порой проявляются внутренние противоречия, с которыми они сами пытаются справляться: сбежать от всех на необитаемый остров, как Бараш в серии «Право на одиночество» или Карыч в попытках отыскать смысл жизни. Задумка как раз в том, что в каждом из нас есть как хорошее, так и плохое. Это неизбежный внутренний конфликт, который заставляет нас регулярно делать выбор.

— Полнометражные фильмы о Смешариках показывали не очень хорошие результаты в прокате. На ваш взгляд, с чем это связано?

— На самом деле у полных метров есть довольно большая фанатская аудитория. Фильмы нередко появляются на центральных телеканалах. Почему они не оправдали ожиданий по сборам? Оглядываясь назад, мы понимаем, что, наверное, не смогли выдержать в полнометражных фильмах то, что привык получать наш зритель в сериале — двойственность смыслов, философию. Фильмы получились для аудитории помладше, а не для широкой семейной. Полный метр — это всегда развитие, опыт, вызов и для креативной команды, и для студии. Данный опыт бесценен в целом для проекта — мы его учитываем.

— В этом году «Рики» выпустила мультфильм «Финник», скоро на СТС выйдет его многосерийное продолжение. В кино эта история имела большой успех. Как вы считаете, удастся ли ей приблизиться к популярности «Смешариков»?

— Действительно, 25 декабря на телеканале СТС стартует сериал «Детектив Финник» — продолжение самого успешного за 2022 год в нашей стране полнометражного анимационного фильма «Финник». У нашего домового свой путь. Его уже любят зрители, в особенности дети. Наверное, Финника можно сравнить с Карлсоном, который хоть и шалил, но был славным малым. Еще он напоминает мне Альфа. Мы не пытаемся сравнивать популярность или конкурировать внутри своих проектов. Будет ли эта франшиза существовать десятилетия, сейчас трудно сказать. Задайте мне это вопрос через 10 лет, тогда я, пожалуй, смогу ответить. Мы надеемся и верим, что вселенная «Финника» встанет в один ряд с культовыми «Смешариками» и «Фиксиками».