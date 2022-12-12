Деймон в главной роли и сходство с «Покахонтас»: 10 невероятных фактов об «Аватаре»

16 декабря в мировой прокат выходит сиквел фантастического блокбастера «Аватар». В преддверии выхода второй части «Путь воды» «Газета.Ru» вспоминает малоизвестные факты о первом фильме саги Джеймса Кэмерона: как Мэтт Деймон упустил самый высокий гонорар в Голливуде, отказавшись от съемок, за что режиссера обвиняли в плагиате, и какой вклад в создание «Аватара» внес «Властелин колец».

«Аватар» — первый фильм в истории, преодолевший отметку в $2,78 млрд кассовых сборов

close 100% Реклама фильма «Аватар» (2009) в одном из кинотеатров Пекина, Китай Ng Han Guan/AP

За свою карьеру Джеймс Кэмерон поставил несколько рекордов. Первым финансовым достижением режиссера стал «Титаник», который на протяжении 12 лет оставался самым кассовым фильмом в истории. В 2009 году его сместил «Аватар», заработав в мировом прокате $2,78 млрд. Позднее с помощью повторных прокатов картина сумела дособрать еще несколько миллионов, приблизившись к отметке в $3 млрд.

Тем временем фильму «Аватар: Путь воды» прогнозируют непростую прокатную судьбу в постпандемийном мире: вторая часть франшизы Кэмерона должна собрать не менее $2 млрд, чтобы как минимум окупить затраченные на промокампанию средства.

Мэтт Деймон упустил самый большой актерский гонорар

close 100% Мэтт Дэймон и Джейк Салли из фильма «Аватар» (2009) Global Look Press/20th Century Fox

Изначально на главную роль Джейка Салли Кэмерон рассматривал Мэтта Деймона и Джейка Джилленхола. Однако Деймон на тот момент снимался в «Ультиматуме Борна», а Джилленхол готовился к съемкам «Принца Персии».

Недавно в сети завирусился ролик с Деймоном, где тот признался, что лишил себя самого крупного актерского гонорара в истории, отказавшись от съемок в «Аватаре». По его словам, когда Кэмерон приглашал его в проект, то помимо гонорара, пообещал Дэймону 10% от кассовых сборов, что равнялось бы $280 млн.

«Я определенно войду в историю, потому что вы не найдете актера, который потерял бы больше денег, чем я», — отшутился Деймон.

«Аватар» вдохновлен диснеевским мультфильмом

close 100% Кадр из мультфильма «Покахонтас» (1995) Disney

Над первым сценарием «Аватара» Кэмерон начал работать еще в середине 90-х. После просмотра диснеевского мультфильма «Покахонтас» о любви индейской девушки и колониста Джона Смита Кэмерон сочинил собственную историю, в которой солдат попадал в новый для себя мир и влюблялся в одну из обитательниц необычной планеты.

Кроме того, инициалы Джейка Салли такие же, как у анимационного Джона Смита, а на роль Нейтири Кэмерон изначально хотел позвать К'Орианку Килчер, которая сыграла Покахонтас в художественном фильме Терренса Малика «Новый Свет».

Сэм Уортингтон жил в машине до того, как получил центральную роль в «Аватаре»

close 100% Сэм Уортингтон в кадре из фильма «Аватар» (2009) 20th Century Fox

До съемок в «Аватаре» Уортингтон был более-менее известен в родной Австралии, но его голливудская карьера совершенно не складывалась — настолько, что у него почти не было заработка. Бедный актер был вынужден жить в собственной машине. Участие в «Аватаре» изменило личную и профессиональную жизнь Уортингтона на 180 градусов, но о тех временах он до сих пор вспоминает с горечью.

«У меня была неплохая карьера в моей родной стране, но в Америке все было нужно начинать с нуля, а для этого у меня не было достаточно сил и желания. В этом был виноват только я сам, потому что я не боролся за лучшую жизнь, а просто плыл по течению», — рассказывал актер.

«Аватар» не был бы снят без технического прогресса «Властелина колец»

close 100% Голлум в кадре из фильма «Властелин колец: Две крепости» (2002) New Line Cinema

Джеймс Кэмерон закончил работу над сценарием «Аватара» еще до старта съемок «Титаника», но приступить к реализации своей идеи в конце 90-х не мог из-за нехватки технических возможностей в то время.

Впервые режиссер понял, что у него появился шанс снять «Аватар» так, как он мечтал только после того, как увидел Голлума во «Властелине колец» Питера Джексона. Персонаж из экранизации Толкина не был нарисован с помощью компьютерной графики. Его сыграл британский актер Энди Серкис, а оцифровка героя была выполнена с помощью технологии захвата движения — метода, при котором специальные датчики на теле артистов считывают их движения и мимику, делая тем самым их экранных персонажей максимально реалистичными.

Влияние индуизма на цвет кожи обитателей Пандоры

close 100% Кадр из фильма «Аватар» (2009) 20th Century Fox

Отвечая на вопрос, почему на'ви синего цвета, Кэмерон рассказал, что однажды его маме приснился сон о высокой женщине синего цвета. Этот образ понравился режиссеру, и он доработал его с помощью внешнего вида индуистских богов. Вишну, Рама и Кришна традиционно изображаются с кожей синего цвета. Более того, сам термин «аватар» основан на санскритском слове, означающем «проявление божественности в телесной форме».

Звуки инопланетных существ заимствованы у динозавров из «Парка Юрского периода»

close 100% Тиранозавр из фильма «Парк Юрского периода» леоноптерикс из фильма «Аватар» (2009) Universal Pictures/20th Century Fox

Если вам кажется знакомым рычание фантастических существ с планеты Пандора, то это потому, что все эти хищные звуки мы уже слышали в «Парке Юрского периода» Стивена Спилберга. Например, летающий леоноптерикс использует рев тираннозавра.

Такое творческое заимствование неслучайно: художники по звуку и шумовым эффектам Яна Вэнс и Денни Торп до работы над «Аватаром» также принимали участие в создании «Парка Юрского периода».

После выхода фильма Джеймса Кэмерона обвинили в плагиате

close 100% Джеймс Кэмерон Global Look Press

В 2011 году американский художник Джеральд Моравски обвинил Джеймса Кэмерона и принадлежащую ему компанию Lightstorm Entertainment в плагиате. Моравски заявил, что познакомился с Кэмероном в 1991 году и тогда же рассказал постановщику о своем авторском замысле под названием «Стражи Эдема». Художник питчил историю о гигантской корпорации, которая занялась добычей горной руды в тропических лесах, тем самым подвергнув гибели местное племя аборигенов. Увидев между своей историей и сюжетом «Аватара» много общего, Моравски потребовал $700 млн компенсации.

В 2015 году судебное разбирательство подошло к концу, и судья Маргарет Морроу вынесла решение в пользу Кэмерона. По мнению Морроу, Кэмерон сумел доказать оригинальность своего замысла, в то время как доказательств о каком-то финансовом ущербе в отношении Моравски представлено не было и дело было закрыто.

Из-за «Аватара» Китай переименовал один из объектов парка Чжанцзяцзе

close 100% Национальный пар Чжанцзяцзе в Китае Global Look Press

Команда графических дизайнеров «Аватара» создала образ летающих скал Пандоры, вдохновившись внешним видом пиков-столбов, расположенных в национальном парке Китая Чжанцзяцзе, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Самый живописный из них — «Колонна Южное Небо» — в январе 2010 года был официально переименован в «гора Аватар-Аллилуйя» в честь фильма Кэмерона. При этом во время мирового проката ленты китайское правительство ненадолго приостановило показ фильма в кинотеатрах, опасаясь, что показанное на экране восстание племени на'ви вдохновит на революцию и граждан Китая.

Для фильма был придуман оригинальный язык на'ви

close 100% Кадр из фильма «Аватар» (2009) 20th Century Fox

Лингвист и преподаватель университете Южной Калифорнии Пол Фроммер специально для «Аватара» создал уникальный язык, состоящий из 1000 слов. На волне невероятной популярности фильма возникли специальные сайты и веб-приложения, позволяющие фанатам фильма овладеть вымышленным языком на'ви всего за три месяца.