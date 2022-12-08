Завершились «Ходячие мертвецы». Вот еще 7 крутых сериалов о зомби для фанатов жанра

«Тупик»/ «Dead Set», 2008
Кадр из сериала «Тупик»/ «Dead Set»Zeppotron
В 2020 году в самый разгар мировой эпидемии коронавируса выяснилось, что участники немецкого реалити «Большой брат» все еще не знают о происходящем. Продюсеры шоу выделили под это отдельный эпизод, во время которого вся страна наблюдала за тем, как замкнутые в ограниченном пространстве герои проекта с ужасом пытаются осмыслить неожиданные новости.
В 2008 году британцы отчасти предсказали этот пандемийный нарратив только через призму зомби-апокалипсиса. По сюжету мини-сериала «Тупик» участники шоу «Большой брат» два месяца находятся в изоляции, не подозревая, что мир захватили ожившие мертвецы. Звезды телеэкрана оказались единственными, кто остался в живых, и теперь вынуждены противостоять зомби.
В свойственной британцам традиции ужас здесь соседствует с драмой и черным юмором. Не так издевательски, как в «Зомби по имени Шоу», но в похожих интонациях. Действительно, один из самых интересных представителей жанра, о котором знают до обидного мало зрителей.
«Во плоти»/ «In The Flesh», 2013-2014
Кадр из сериала «Во плоти»/ «In The Flesh»BBC Drama Productions
Главный герой сериала Кирен Уокер — полузомби-получеловек, страдающий синдромом частичной смерти. После краткосрочного пребывания на том свете Кирен ожил и превратился в ходячего мертвеца.
Но страшнее частичной смерти оказывается для Кирена возвращение в родные места. В его городке Роартон разрастается настоящее безумие: против восставших с того света местных настраивает агрессивный пастор. Отряды добровольцев патрулируют улицы города, отлавливая восставших мертвецов ради собственной потехи и наживы, — да и вообще жители проявляют все формы нетерпимости к бывшим мертвецам.
Авторы «Во плоти» использовали жанр как ширму для серьезной социальной драмы, в которой поднимаются сложные и важные вопросы не только о жизни и смерти, но и о том, что значит быть человеком.
«На зов скорби»/ «Les Revenants», 2012-2015
Кадр из сериала «На зов скорби»/ «Les Revenants»Canal+
Французская адаптация одноименного фильма Робена Кампийо, вышедшего в 2004 году. Действие сериала разворачивается в маленьком альпийском городке. В 1977 году из-за прорыва дамбы прежнее поселение было затоплено и жертвами катастрофы стали сотни людей. А те редкие жители, которым удалось выжить, скончались в последующие годы при странных обстоятельствах.
Спустя 35 лет в городе начинают происходить новые мистические события. Например, возвращаются 15-летняя Камилла, погибшая четырьмя годами ранее, и 23-летний Симон, умерший десять лет назад. На этом воскрешение мертвецов не заканчивается, и в город продолжают прибывать остальные жертвы убийств и катастроф. Новоприбывшие, как и местное население, не понимают, что с ними произошло, но пытаются вернуться к своей прежней жизни. Однако воскресшим горожанам рады не все.
«Я — зомби»/ «I Zombie», 2015-2019
Кадр из сериала «Я — зомби»/ «I Zombie»DC Entertainment
В меру абсурдный и яркий сериал середины десятых, основанный на одноименной серии комиксов. Проект был разработан шоураннерами другого телевизионного хита о жизни и смерти — «Вероника Марс» Робом Томасом и Дианой Руджеро.
Ординаторка Оливия Мур наслаждалась своей устроенной личной и профессиональной жизнью, но ровно до тех пор, пока на одной из вечеринок ее не превратили в зомби. Оливия устраивается работать в морг, чтобы иметь доступ к мозгам умерших, но каждый съеденный ею мозг жертвы убийств наделяет ее чертами погибшего человека и его воспоминаниями, что помогает ей разыскивать виновных в преступлениях.
«Зомболодка»/ «Zomboat!», 2019
Кадр из сериала «Зомболодка»/ «Zomboat!»Independent Television (ITV)
Спасающиеся в Бирмингеме от нашествия живых мертвецов сестры Кэт и Джо оказываются на катере Гранд-Юнион вместе со случайными попутчиками Санни и Амаром. Побег от ужасной реальности оборачивается для случайных спутников неприятным осознанием: теперь о привычной жизни им стоит забыть навсегда.
Сатирический зомби-сериал со скромным бюджетом и малоизвестным актерским кастом, доказавший, что при наличии классной идеи большие деньги и звезды в титрах вовсе не обязательны. Проект состоит из шести 20-минутных эпизодов, а все события укладываются в два календарных дня, за которые герои успевают пережить серию невероятных приключений.
«Эш против Зловещих мертвецов»/ «Ash vs Evil Dead», 2015-2018
Кадр из сериала «Эш против Зловещих мертвецов»/ «Ash vs Evil Dead»Renaissance Pictures
Сериальная часть огромной кинофраншизы «Зловещие мертвецы». Сюжет шоу разворачивается спустя 30 лет после завершения трилогии «Зловещие мертвецы». Все это время Эш старался жить обычной жизнью и не возвращаться к событиям прошлого. За эти годы он сильно изменился: из героя, спасшего человечество от страшных монстров, он превратился в ленивого обывателя. Но так продолжается ровно до тех пор, пока он не решает впечатлить свою девушку, зачитав отрывок из «Книги Мертвых» и случайно тем самым вызвав новое нашествие зомби.
«Эш против Зловещих мертвецов» стал эталонным хоррор-сериалом, в котором комичное и страшное существует неразрывно друг от друга. Авторам шоу удалось многое: и переосмыслить привычные сценарные тропы жанра, и сбить его серьезную интонацию за счет сарказма и самоиронии.
«Выжить после», 2013-2016
Кадр из сериала «Выжить после»Арт Пикчерс Вижн/Art Pictures Vision/«Телеканал СТС»
Отечественная вариация на тему зомби-апокалипсиса, вышедшая на экраны в начале десятых. 11 случайных незнакомцев оказываются заперты в подземном бункере. Герои не помнят, как оказались взаперти, но постепенно выясняется, что они — участники загадочного эксперимента корпорации «Вершина». Ее авторы намеревались создать вирус, с помощью которого хотели вывести новую расу сверхлюдей. Но все идет не по плану, когда опасный вирус вырывается на свободу и превращает жителей Москвы в зомби.
«Выжить после» — своего рода предшественник «Эпидемии», сумевшей предсказать мировую пандемию и ее страшные последствия.