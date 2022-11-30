Сенсация из TikTok, истории о людях от Наринэ Абгарян и ретеллинг «Красавицы и чудовища»: книжные новинки ноября

Книжная сенсация из TikTok «Шестерка Атласа» от Оливи Блейк, новое произведение Наринэ Абгарян «Молчание цвета», а также ретеллинг «Красавицы и чудовища», Эльчин Сафарли и еще шесть книг, которые выходят в ноябре.

Оливи Блейк, «Шестерка Атласа»

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Оливи Блейк опубликовала свою дебютную книгу на платформе самиздата в разгар пандемии в 2020 году. И вскоре стала знаменитой — видео с хэштегом ее книги #theatlassix набрали в TikTok более 47,5 млн просмотров. Права на экранизацию книги уже приобрела Amazon Studios. «Шестерку Атласа» относят к направлению Dark Academia — «Темная Академия». Шестеро юных магов оказываются под крышей легендарной Александрийской библиотеки — читателя ждут страстные романы, жестокая вражда и множество научно-философских дискуссий о пространстве и времени, этике и морали. «Шестерка Атласа» — первая часть трилогии.

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Новая книга лауреата премии «Ясная Поляна», премии имени Александра Грина и номинанта «Большой книги» Наринэ Абгарян, как и все произведения автора, — о людях. Добрых и не очень, счастливых и несчастных, мудрых и легкомысленных. Живущих в Армении, России, США, Канаде, Англии, Италии. Каждая история — яркая, порой щемяще грустная, порой трагикомическая, погружает нас в пространство любви, сострадания, такой разной и непростой жизни.

Эльчин Сафарли, «Тут мой дом»

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Один из главных романтиков российской литературы, автор бестселлеров «Расскажи мне о море», «Когда я вернусь, будь дома», «Дом, в котором горит свет» Эльчин Сафарли размышляет о памяти, доме, о двоих, которые, встретившись однажды, уже не смогут забыть друг друга никогда. Цитаты из книг писателя расходятся по всему рунету, а его умение ярко, чувственно писать о любви делает каждое новое произведение событием в пространстве романтической прозы.

К.Ф. Брин, «Руины из роз»

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Ретеллинг известных сюжетов, сказок и мифов популярен во всем мире уже не первый год — и не сдает позиции. Достаточно вспомнить новые версии сказок о Красной Шапочке в «Дочери для волка» Ханны Уиттен, о Золушке — в «Ведьмах за границей» Терри Пратчетта. К. Ф. Брин предлагает нам погрузиться в атмосферу «Красавицы и чудовища». Но история эта брутальнее и… пикантнее, чем всем известная сказка. Однажды принц-дракон Нифейн поймал в Запретном лесу ту, что нарушила границы. И теперь его пленница должна спасти от проклятия всей обитателей зачарованной страны. Но для этого ей придется заплатить цену своей жизнью. Книга собрала более 19 тыс. отзывов на Amazon и стала бестселлером в США и других странах.

Марта Бек, «Собрать по кусочкам. Книга для тех, кто запутался, устал, перегорел»

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Работы коуча Марты Бек получают самые лестные отзывы от Опры Уинфри, Элизабет Гилберт, Джулии Кэмерон. В новой книге автор объясняет, почему мы порой сохраняем травмирующие отношения и общаемся с теми, кто нам неприятен. Благодаря упражнениям, которые предлагает выполнять Марта Бек, можно шаг за шагом вступить на путь, который приведет к пониманию себя, своих ценностей и расстановке собственных приоритетов.

Луиза Перри, «Темная сторона сексуальной революции. Переосмысление эпохи эротической свободы»

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Активистка Луиза Перри исследует последствия, которые принесла сексуальная революция 1960-х годов. Наслаждаются ли сегодня женщины свободой и независимостью? Автор уверена — далеко нет. Главными бенефициарами вновь стали мужчины. А женщины опять вынуждены мириться с их желаниями и стандартами. Интересное погружение в мир либерального феминизма и его последствий.

Арсений Котов, «Монументальное искусство СССР»

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Арсений Котов, документалист советского монументального искусства XX века, представил в своей книге образцы мозаик, рисунков, сграффито, витражей и фресок, которыми украшали здания в советское время. Сегодня монументальные произведения нередко приходят в упадок и постепенно покидают улицы. Арсений Котов рассказывает о сюжетах, задачах этого искусства и приводит в пример образцы культуры ушедшей эпохи.

Люси Фоли, «Квартира в Париже»

close 100% Пресс-служба издательства АСТ

Люси Фоли хорошо известна поклонникам остросюжетной прозы благодаря бестселлеру «Список гостей». Ее новая история разворачивается в элитном парижском многоквартирном доме, где за каждой дверью скрываются нелицеприятные секреты. Джесс, приехав из Англии пожить у брата, не находит его дома, а вскоре понимает, что ей угрожает опасность.

close 100% Пресс-служба издательства АСТ

Михаил Казиник — искусствовед, музыкант, писатель, поэт, философ, режиссер, актер, драматург рассказывает в своей книге о Пушкине, Гоголе, Чайковском, Бахе, Бетховене, Брамсе, Андерсене, Хлебникове, Гете, Батюшкове, Вяземском... История каждого творца заслуживает внимания и читается на одном дыхании благодаря таланту рассказчика. Специальные QR-коды, размещенные на страницах книги, позволят прослушать произведения, о которых идет речь в повествовании.

Нина Бакланова, «Россия, познакомимся поближе. Где живет шестипалый шаман, кто прячется на Шантарских островах и как очутиться в Средиземье?»

close 100% Пресс-служба издательства АСТ

Нина Бакланова — журналист, трэвел-блогер, рассказывает о самых удивительных местах России. Автор книги показывает, насколько разнообразны природные и культурные ландшафты самой большой в мире страны, и мотивирует отправиться в путь, на поиски красоты, ответов на древние загадки и вдохновения. Вас ждут головокружительные горные пики, живописные каньоны, лазурные морские волны. Приготовьтесь, это будет незабываемое путешествие!