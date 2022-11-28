РОСКОНЦЕРТ – преемник Государственного концертно-гастрольного бюро СССР, основанного в 1967 году, и в 2022-м — у компании юбилей. За 55 лет у этого уникального продюсерского государственного учреждения накопился огромный творческий багаж по организации статусных мероприятий в области культуры. И это не только успешно проведенные гастроли театров и национальных коллективов, но и отлично организованные крупнейшие музыкальные и балетные конкурсы, масштабные праздничные концерты, международные фестивали, дни культуры в разных странах, культурные форумы и диалоги искусств, общественно-значимые события и акции.

В Росконцерт через содружество

В 1978 году Всесоюзное гастрольно-концертное бюро СССР, существовавшее с 1967 года, было реорганизовано во Всесоюзное гастрольно-концертное объединение «Союзконцерт», которое не только занималось организацией гастролей музыкальных и драматических театров, солистов театров оперы и балета на всей территории СССР, но и принимало активное участие в международных мероприятиях, в том числе, в подготовке и проведении легендарной культурной программы «Олимпиады-80».

С «Союзконцертом» всегда считали за честь сотрудничать знаменитые театры и музыкальные коллективы, такие, как Большой театр СССР, Театр оперы и балета им. С. М. Кирова, Малый театр СССР. «Союзконцерт» организовывал гастроли легендарным исполнителям, среди которых Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Лев Оборин, Давид Ойстрах, Леонид Коган, Мстислав Ростропович, Аркадий Райкин, Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко и многие другие звезды эпохи.

В 1981 году при «Союзконцерте» был создан Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова, в разное время здесь работали и другие известные музыкальные коллективы, например, «Вивальди-оркестр», «Терем-квартет», Экспериментальный театр-студия Геннадия Юденича, Малый симфонический оркестр, Ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского, хор «Благовест».

В 1991 году Союзконцерт был расформирован, а одно из его подразделений ГКО «Росконцерт» было реорганизовано в Российскую государственную концертную компанию «Содружество», которая продолжила историю известного советского бренда. Но в 2015 году Российская государственная концертная компания «Содружество» вернулась к прежнему названию РОСКОНЦЕРТ.

В настоящее время ФГБУК РОСКОНЦЕРТ является крупнейшим гастрольно-концертным центром, ежегодно реализующим свыше 500 проектов всероссийского и международного масштаба. Среди них – День славянской письменности и культуры, Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты», Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале», Фестиваль культуры и спорта народов Юга России, Международный фестиваль «Музыкальная экспедиция», Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» и другие.

По Всероссийскому гастрольно-концертному плану

В прошлом году РОСКОНЦЕРТ по поручению Минкультуры России впервые за последние 30 лет подготовил и реализовал Всероссийский гастрольно-концертный план, благодаря которому в гастрольной деятельности участвуют 87 регионов страны, а также страны ближнего зарубежья. План включает две программы: «Большие гастроли» театров, а по программе «Мы – Россия» выступают национальные коллективы.

В этом году по программе «Большие гастроли» уже выступили 164 театра в 68 российских регионах, а также в Армении, Абхазии, Азербайджане, Беларуси. А в рамках зарубежного направления «Больших гастролей» российским зрителям свои спектакли показали театральные коллективы из Армении, Абхазии, Азербайджана, Таджикистана, Южной Осетии, Узбекистана, Казахстана, Беларуси.

По программе «Мы – Россия» 38 коллективов совершили гастрольные туры, показав 242 концерта в 68 регионах РФ.

Это предварительные итоги 2022 года, включающие также сотни тысяч зрительских симпатий, выраженных в соцсетях, – все это ярко свидетельствуют о том, что «Большие гастроли» и «Мы — Россия» удались.

Народный артист России Никита Михалков считает, что «такого масштаба организация гастролей не под силу одному театру». Программа «Большие гастроли», РОСКОНЦЕРТ и Министерство культуры Российской Федерации», по его словам, позволяют привозить большие спектакли в самые разные регионы нашей страны, при этом, преодолеваются невероятные сложности с доставкой декораций, ведь это тысячи километров!».

Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба, говоря о Всероссийском гастрольно-концертном плане, подчеркивает: «Для нас, как и для любого театра, участие в «Больших гастролях» – это необходимость. И когда мы говорим о гастролях зарубежных русских театров в Российской Федерации – это еще и то, что помогает сближать культуры, помогает укреплять взаимопонимание между странами и народами, налаживать кросс-культурную коммуникацию».

Главный дирижер и руководитель оркестра Государственного академического Северного русского народного хора, заслуженный артист России Александр Качаев, уверен, что его прославленный коллектив гордится тем, что включен в программу «Мы – Россия», которую реализует РОСКОНЦЕРТ. «Это высочайший уровень организации гастролей!», — говорит он.

«Выступаем уже перед своими согражданами»

В этом году стартовал уникальный проект, направленный на поддержку жителей и творческих коллективов ДНР и ЛНР. Так, в августе в ДНР и ЛНР РОСКОНЦЕРТ организовал гастроли известных исполнителей классической музыки – пианистки Екатерины Мечетиной и арфистки Софьи Кипрской, а также народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного академического театра «Русская песня», Российского государственного академического театра имени Волкова из Ярославля, Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».

Осенью этого года по российским городам в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана гастролируют 12 творческих коллективов из ДНР и ЛНР, а 16 российских коллективов отправились выступать в эти республики.

По словам генерального директора Донбасс Оперы, народного артиста ДНР Евгения Денисенко, Донецкий театр оперы и балета высоко ценит внимание РОСКОНЦЕРТа, а включение театра во Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России и в программу «Большие гастроли» имеет для коллектива огромное значение. Он рассказал, что с февраля 2022 года театр вынужденно работает в закрытом режиме без показа спектаклей зрителям, поэтому гастроли для артистов являются «жизненной необходимостью и спасением, возможностью хоть ненадолго отвлечься, а также сохранять профессиональную форму». Евгений Денисенко назвал гастроли Донецкого театра оперы и балета по городам России – «своеобразным знакомством регионов огромной страны с культурой Донбасса, с его людьми и его несгибаемым характером».

Коллектив Донбасс Оперы с 2016 года участвует в программе «Большие гастроли» в категории «Зарубежная программа». «Теперь мы выступаем уже перед своими согражданами, будучи частью великой России. Это огромная честь и ответственность театра перед зрителем, который всегда нас принимает очень тепло и восторженно», — подчеркнул генеральный директор Донбасс Оперы.

Международные и всероссийские конкурсы и культурные события

РОСКОНЦЕРТ активно занимается подготовкой и организацией крупных международных и всероссийских конкурсов.

В этом году с большим успехом прошел XIV Международный конкурс артистов балета в Государственном академическом Большом театре России, это мероприятие мирового уровня. Достаточно сказать, что на участие в конкурсе было подано 343 заявки из 33 стран мира, среди которых – Австрия, Аргентина, Беларусь, Бразилия, Великобритания, Германия, Ирландия, Италия, Новая Зеландия, Китай, Россия, США, Турция, Швеция, Япония. По словам художественного руководителя и председателя жюри, народного артиста СССР, хореографа Большого театра России Юрия Григоровича, конкурс «в известной мере определяет мировой порядок в искусстве танца» и является «по-прежнему самой авторитетной инстанцией в мировом конкурсном движении».

А с 14 по 27 июня 2022 года в Москве состоялось другое масштабное событие — на площадках Московской государственной консерватории и Московской государственной академической филармонии впервые прошел Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова. В конкурсе приняли участие музыканты из России, Беларуси, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Словении, Китая, Сингапура, Бразилии и США. Конкурс учредили в преддверии 150-летия со дня рождения выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова, юбилей которого будет отмечаться в 2023 году. Художественным руководителем мероприятия стал пианист, народный артист России Денис Мацуев, а в профессиональное жюри по каждой специальности вошли пианисты, дирижеры и композиторы из разных стран мира.

Также успешно прошли и организованный РОСКОНЦЕРТом ежегодный Всероссийский конкурс артистов и хореографов в Йошкар-Оле и IV Всероссийский музыкальный конкурс в Казани, Уфе, Ханты-Мансийске и Красноярске.

«Мы чувствуем биение ваших сердец»

В рамках государственного задания за последние годы РОСКОНЦЕРТ успешно провел ряд мероприятий по культурному обмену в рамках фестивалей, дней культуры и перекрестных годов России с разными странами. Так, компания стала организатором культурных программ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), Санкт-Петербургского культурного форума и других, а также провела мероприятия международного уровня в сфере культуры. Это Дни культуры Беларуси в России, российские культурные программы в Беларуси, Дни культуры Узбекистана в России, Дни культуры Армении в России, Дни культуры Республики Казахстан в РФ, обменные культурные мероприятия России и Южной Осетии, Дни культуры России в Алжире, Дни культуры Таджикистана в России, обменные культурные мероприятия России и Монголии и многие другие.

На открытии Дней культуры Беларуси в РФ Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич сказал: «Мы чувствуем биение ваших сердец и родство наших душ. Через искусство мы передаем творческий привет вам от миллионов белорусов, которые любят, ценят Россию как настоящего союзника и как настоящего друга нашей страны». Министр выразил надежду, что творчество и мастерство актеров оставит неизгладимый след в душе и сердце каждого из зрителей, какой бы сложной ни была жизненная ситуация.

Организация масштабных мероприятий, спектаклей и концертов – дело всегда хлопотное и очень ответственное, связанное со множеством неожиданных деталей и форс-мажорных обстоятельств. С этим под силу справится только сплоченной многопрофильной команде профессионалов. За 55 лет своей заметной творческой деятельности РОСКОНЦЕРТ смог убедительно доказать, что самое главное в работе – это творческий подход и желание все делать с душой.