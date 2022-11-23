Интервью с блогером Егором Шипом — о шоу «Вызов» и уходе Милохина из «Ледникового периода»

— Как вы решились принять участие в шоу «Вызов»? Ведь это такая ответственность — даже не столько за себя, сколько за коллегу по команде.
— Я рассматривал участие в этом шоу как вызов для самого себя, всех предрассудков и страхов, которые были в моей голове. Нужно испытывать и преодолевать себя, без этого движение вперед невозможно. За напарника не переживал особо — кстати, ровно потому, что, если бы что-то пошло не так, я чувствовал в себе силу взять инициативу в свои руки и вывезти ситуацию.
— Хорошо ли вы учились в школе? Пригодились ли какие-то знания на проекте?
— В школе учился… ну, так я, конечно, учился, но зато персонажем был ярким! Инфа из школы не так уж и пригодилась — скорее приобретенные после школы практические знания были полезны.
— Вы много лет занимались футболом. Помогло ли на проекте спортивное прошлое?
— Спортивное прошлое — да, сыграло свою роль: годы в футболе не дали мне сдаться от перегрузок сразу. Хотя все равно было тяжеловато.
— Какое испытание показалось вам самым сложным?
— Конечно, то испытание, после которого нам с Гусейном (блогером Гусейном Гасановым — «Газета.Ru») понадобилась помощь врачей. Если честно, после этого я понял, что пора возвращаться в спорт. И сделал это, кстати, как вернулся в Москву. Мне показалось интересным, что во многих испытаниях нужно было не только использовать свою физическую силу, но и хитрость, — как, например, в задании, когда мы должны были вытеснить противников с моста, сидя спинами друг к другу.
— Расскажите о взаимоотношениях с вашей коллегой по команде — минералогом Дианой Некрасовой. Быстро ли вы нашли общий язык, было ли вам о чем поговорить?
— Все было хорошо, мне было очень интересно познакомиться с человеком, чей жизненный путь вообще не похож на мой. Я открыт к новым знакомствам даже с немедийными людьми, мне интересно разговаривать с ними независимо от этого. В каждом человеке есть суперклассные мысли, которыми полезно обмениваться.
— В титрах шоу вы записаны как певец. Почему вас не позиционируют как блогера?
— Начинал я свой путь действительно как блогер, и многие до сих пор ассоциируют меня с YouTube и TikTok. Но сейчас я хочу фокусироваться именно на музыке. Чувствую, что именно таким образом мне ближе всего самовыражаться и доносить свои мысли до аудитории. Конечно, из социальных сетей и создания контента я не ухожу, но сейчас в приоритете музыка. Я делаю упор на карьеру певца. Очень хочу развиваться в музыке, хожу на вокал, пробую новые стили и улучшаю скиллы в этом направлении.
— Недавно вы выпустили песню «Алиби». Она посвящена кому-то конкретно или абстрактному персонажу?
— Она посвящена собирательному образу девушки, которая ведет такой «тусовочный» образ жизни и особо не ценит отношения. Не то чтобы я описывал конкретного человека, скорее просто создал образ, в который вложил то, что наболело.
— Что вы вкладываете в свои композиции в целом, переживаете ли их сюжет? Есть ли какая-то особенная в этом смысле песня?
— Конечно, так или иначе все мои треки я пропускаю через себя. Какие-то из них посвящены конкретному человеку и нашим взаимоотношениям — как, например, мой летний релиз «Девочка в Rolls-Royce». Но по большей части это собирательные смыслы, которые меня цепляют в разных жизненных ситуациях и реально волнуют. Невозможно писать классные треки, которые не будут относиться к тебе конкретно, это без души будет, а мне важна искренность.
— У вас есть брат и две сестренки. Какие у вас отношения, считают ли они вас кумиром? Хотят ли тоже стать блогерами или имеют какие-то другие увлечения?
— У меня хорошие отношения с ними. Когда есть время, свободное от работы и съемок, стараюсь проводить его с сестренками. Они у меня очень классные, активные. Они сейчас тоже ведут соцсети, но как и в каком направлении будет развиваться их карьера в будущем, будет понятно, когда они повзрослеют. Детские мечты очень яркие, но со временем имеют свойство меняться на 180 градусов в большинстве случаев.
— Когда TikTok в России только начал развиваться, вы вместе с Даней Милохиным были в топе соцсети. Но на глобально массовую аудиторию (песни с матерыми звездами, судейство в крупных проектах, участие в «Ледниковом периоде») вышел Даня. Как вы считаете, почему так произошло?
— У всех медийных людей свой вектор развития, даже если мы начинали похоже, дальше каждый по-разному идет. Даня ушел в телевизор, а я зашел в самый крутой лейбл страны — в Black Star. Все по-разному, потому что я в то время делал упор на другое, не вижу в этом ничего такого. Сейчас я начинаю участвовать в крупных проектах на ТВ, для меня это выход на новый уровень. Всему свое время. Но для меня сейчас очень важна и музыка, поэтому стараюсь совмещать все. Скоро взлетим высоко!
— Когда Даня Милохин сообщил об уходе из «Ледникового периода», вы написали в комментариях: «Бро, ну зачем?» Почему вы не согласны с его позицией?
— Написал так, как чувствовал. Очень жалко было Женю (Медведеву — «Газета.Ru»), которая посреди проекта осталась без партнера. Мне кажется, что, если уж вписываешься в движуху, то надо идти до конца и брать за это ответственность. По крайней мере, эта мысль очень близка мне.
— Хотели бы вы принять участие в «Ледниковом периоде»?
— Уверен, что однажды это сделаю. Недавно мы в Челябинске снимали челлендж на льду с хоккеистами команды «Трактор», и я понял, что свое мастерство катания на коньках еще надо подтянуть, хоть я и был там лучшим!
— С кем из спортсменок хотели бы покататься?
— Я бы покатался с Женей Медведевой, мы хорошо поладили на съемках «Вызова». Поэтому мне было бы интересно посмотреть, как бы мы сошлись на проекте совершенно другого формата.