«У нас морей на много сериалов хватит». Павел Трубинер — о драме «Баренцево море» и возможном сиквеле

С 14 ноября на телеканале «Россия 1» выходит многосерийная военная драма «Баренцево море» — сиквел сериала «Черное море». В нем капитану Сергею Сабурову (Павел Трубинер) и майору Елене Солей (Екатерина Вилкова) поручено сорвать вражеский план по уничтожению объекта, играющего ключевую роль для всей страны. В интервью «Газете.Ru» Трубинер рассказал о съемках в Мурманске в шторм, работе с постановщиком трюков, игре в актерской хоккейной команде и своем отношении к сравнениям с Егором Бероевым.

— Где и в какой период проходили съемки «Баренцева моря»?

— Они проходили в разных местах — в Москве, Касимове Рязанской области и, конечно, в Мурманске. В основном в такой весенне-летний период, что было совсем неплохо.

— Были ли в съемочном процессе заметные отличия от производства приквела «Черное море»?

— Самое большое отличие — другие локации. В Мурманске, конечно, очень красиво. Я думаю, вся разница в этом. В остальном все, кроме нового режиссера Олега Фомина, было примерно так же.

— В Мурманске было холодно?

— Там мы уже снимали в августе, поэтому с погодой нам, к счастью, очень повезло. В основном стояла отличнейшая погода. Может быть, пару-тройку дней было действительно по-мурмански холодно, а все остальное время было солнечно и достаточно тепло.

— Работали ли вы в действительно холодные дни?

— У нас была одна сцена с Костей Миловановым, где мы стоим на причале. Был очень сильный дождь, он шел практически параллельно с землей. Несмотря на шторм и сильный холод, сцену было необходимо снять. Зато получилось красиво в кино.

close 100% Телеканал «Россия 1»

— Действие сериала проходит в том же 1944 году, что и в «Черном море». Какой между ними временной промежуток по сюжету? Известно ли, чем персонажи занимались между операциями на двух морях?

— Нет, в «Черном море» было чуть пораньше. Там разница примерно в год. Чем занимались — это история умалчивает. Конечно, они делали то же, что и в фильмах, — служили своей родине.

— Изменились ли как-то главные герои в новом сериале?

— Безусловно, изменения есть — иначе неинтересно было бы смотреть. Немножко другие отношения, немножко другие задачи. А так, в общем, это все единое целое. Хотя «Баренцево море» можно считать отдельным кино — кто не видел «Черного моря», все поймет.

— Пользовались ли вы услугами каскадеров и дублеров?

— У нас были две драки с Игорем Петренко — там мы к услугам каскадеров не прибегали. Такие сцены ставил постановщик трюков Амур Гамаев — мой очень хороший друг, с которым я много работал. В кадре мы с Игорем сами все сделали.

— Просыпается ли в вас настоящий страх, когда на съемочной площадке происходят взрывы и выстрелы? Или уже привыкли, что это не по-настоящему?

— Все равно эти взрывы настоящие. Конечно, там не те осколки, но все же это опасно. Всегда присутствует мандраж, какой-то индикатор опасности внутри срабатывает.

close 100% Телеканал «Россия 1»

— Вместе с Сергеем Сабуровым задания выполняет майор Елена Солей (Екатерина Вилкова). Как вы относитесь к гендерным стереотипам вроде «женщина на борту — к беде» и другим? Развенчивает ли сериал этот миф?

— Мы — береговая служба, мы работаем на суше и не ходим в море. Поэтому фраза про «женщину на борту» тут не подходит. В годы Великой Отечественной войны и сейчас было огромное количество женщин-героев, которые в чем-то даже превосходили мужчин. Поэтому нет никакой гендерной разницы.

— Планируется ли продолжение сериала на каком-нибудь другом море?

— Сейчас посмотрим, как зритель воспримет эту часть, — и, возможно, будет продолжение. У нас морей достаточно, поэтому думаю, что на много сериалов хватит.

— На сайте «Смотрим.ру» опубликованы сразу все серии, а на телеканале они выходят постепенно. А вы сторонник публикации сразу всех серий, чтобы посмотреть залпом?

— Не знаю — это же задумки канала. Конечно, у зрителя есть желание посмотреть все сразу. Некоторые так и сделали, посмотрев взахлеб все восемь серий. Но, возможно, в постепенном выходе тоже есть своя фишка, когда зритель все переваривает. И так, и так, наверное, хорошо.

— Вы часто играете офицеров — хотели ли вы детстве стать военным?

— Да, в том числе представлял себя военным. Было много вариантов, но судьба сложилась вот так, о чем я не жалею.

— Бывает ли у вас профессиональное выгорание — когда не хочется идти на съемки, и делаете это через силу? Или же актерская работа настолько насыщенная и разнообразная, что скучать не приходится?

— У каждого человека есть своя лень. Я тоже в меру ленивый человек. Бывают моменты, когда не хочется делать ничего, кроме как валяться. Мы же не роботы.

close 100% Телеканал «Россия 1»

— В сентябре Татьяна Устинова рассказала нам о своем восторге от экранизации романа «Судьба по книге перемен», в котором вы сыграли главную роль. Общаетесь ли вы с писательницей? Что для вас значит эта оценка?

— Эта оценка очень много значит. Татьяна либо звонит, либо пишет, и ее отзывы для меня очень ценны. Когда ты попадаешь в образ, который задумывал автор, это очень приятно и здорово. Я очень благодарен ей за то, что со мной именно так получилось.

— При этом она очень честна — и напрямую называет какие-то работы «ужасными».

— Это я тоже знаю, да. Тем ценнее ее хорошие отзывы.

— Несколько лет назад вы прибегали к помощи Николая Цискаридзе, чтобы сыграть балетного артиста в фильме «Фантазии белых ночей». Пригодились ли вам эти навыки в жизни?

— Во-первых, у всех выпускников театральных вузов эти навыки так или иначе остаются. Существует станок в институте, и какие-то простейшие навыки актеры театра и кино получают. Что касается сотрудничества с Николаем Цискаридзе, он очень здорово помогал нам на съемках, прямо невероятно. За что ему огромное спасибо. Где-то писали, что он преподавал нам какие-то основы — это не так, у него на это нет времени.

— В основном ваши персонажи положительные. Приходилось ли вам играть антагониста? Готовы ли вы согласиться играть отвратительного персонажа, если материал действительно хороший?

— Приходилось, у меня есть роли не очень хороших людей. Если материал действительно хороший и не вредит каким-то моим принципам, — почему бы и нет. Плохого персонажа тоже надо уметь сыграть, чтобы он оставил какой-то отпечаток в памяти.

— Вы часто публикуете посты в соцсетях. Общаетесь ли вы с аудиторией, читаете ли комментарии?

— Я не самый активный пользователь соцсетей, для меня это немножко развлечение. Понравилась фотография — я ее выложил. Я не веду никакие беседы, но комментарии читаю. Безусловно, очень приятно видеть позитивные отзывы о своей работе. Есть, конечно, и негативные отзывы, но нельзя всем нравится, это нормально. Кому-то нравится такое кино, кому-то не нравится.

— Расскажите об актерской хоккейной команде, в которой вы состоите. Часто ли вам удается тренироваться, учитывая съемки в кино и игру в театре?

— Вообще, у нас тренировки три раза в неделю. Если я в Москве, конечно, я стараюсь их посещать. Для актера занятия спортом и физическая форма играет очень большую роль, поэтому при любой возможности я стараюсь играть в хоккей.

— В 2020 году вас внесли в черный список Украины. Мешает ли вам этот статус?

— Статус мне никак не мешает, у меня нет недвижимости на Украине. А сейчас мы все не можем ее посещать. Я Украину я очень люблю, мои предки из Запорожья. К сожалению, так сложилось, что пока мы не можем туда попасть.

— Что вам дала актерская работа помимо профессионального роста?

— Я посетил огромное количество мест, куда по своей доброй воле никогда бы не попал. Благодаря съемкам я увидел очень много красивых локаций не только в нашей стране, но и в мире. Россия вообще безгранична своими красотами, в ней много удивительных и восхищающих взгляд мест. Не могу выделить какое-то одно.

— Как вы относитесь к тому, что в сети вас сравнивают с актером Егором Бероевым?

— Ничего, нормально. Сравнивают — и хорошо. О сходствах не знаю, об этом нужно спрашивать не у меня. Возможно, да, у нас есть какие-то общие черты.