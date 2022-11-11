Киркоров против Наргиз, пьяный Билан и колбаса Ваенги: самые громкие скандалы звезд

Пьяные танцы Димы Билана
В 2019 году Дима Билан появился в нетрезвом виде на концерте в Самаре по случаю Дня города. По воспоминаниям зрителей, исполнитель забывал петь в микрофон, а когда пел, — у него срывался голос. Позже Билан признал, что «оплошал», и принес извинения. Он заявил, что выпил коньяк с друзьями в гримерке. В качестве компенсации за испорченное самарцам настроение артист подарил городу детскую площадку, а также сыграл дополнительный концерт. Эта выходка, по данным СМИ, обошлась Билану в 7 млн рублей.
В 2021 году история повторилась уже на концерте в Казахстане. Позже Билан признался, что устал от постоянных съемок. Кроме того, в тот период певец тяжело переживал за здоровье попавшего на тот момент в больницу Александра Градского. «Иногда человек напивается, неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда», — подчеркнул Билан.
Перепалка Елены Ваенги с фанатом
В 2016 году на концерте в Юрмале в Елену Ваенгу бросили кусок колбасы. Артистка назвала метателя «лохом и мазилой», добавив, что подобный поступок мог осуществить только латышский мужчина. «Я все равно осталась в выигрыше. У меня есть колбаса, а у него — нет», — заявила со сцены Ваенга. Уже после концерта певица опубликовала пост, в котором рассказала, что на том же выступлении ей также «подарили» десяток разбитых яиц.
Необъяснимое поведение Ольги Бузовой
В 2021 году у Ольги Бузовой состоялся скандальный концерт в Волгограде. Певица опоздала на выступление на час и вела себя несдержанно, например, выкрикивала фразы: «Покажите свою силу, мужчины Волгограда» и «Я не скрываю свой возраст. Мне 35, и я дура». Танцоры пытались унести Бузову со сцены, но артистка дважды отказалась. СМИ предположили, что певица была в состоянии алкогольного опьянения из-за того, что незадолго до этого рассталась с блогером Давой.
При этом сама Бузова вскоре опровергла заявления СМИ и пригрозила судом написавшим об этом изданиям. Кроме того, за нее вступились организаторы выступления, отметив, что ее поведение было вызвано жаркой погодой и недавно перенесенной операцией.
Ударивший фаната Сергей Михалок
Лидер рок-группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок ударил пьяного фаната во время концерта в Полтаве. Как признавался музыкант, он позвал нетрезвого слушателя на сцену для музыкальной дуэли, не позволив охране самостоятельно разрешить ситуацию. Вскоре фанат начал хамить и ругаться матом, за что Михалок его ударил. В результате мужчина упал.
Оказалось, что певец сломал гостю нос. Артист предложил выплатить пострадавшему компенсацию, но тот отказался и не стал заявлять на музыканта в полицию.
Неудачный шпагат Анны Плетневой
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева во время концерта сделала шпагат с опорой на руки танцоров. Но когда напарники начали двигаться, певица потеряла равновесие и чуть не упала. Плетнева повисла вниз головой, но продолжила петь.
Обморок Сергея Лазарева
В 2016 году концерт Сергея Лазарева в Санкт-Петербурге пришлось прервать, так как артист упал в обморок. Причем зрители не сразу поняли, что певцу стало плохо. Он лежал без сознания при свете софитов под возгласы зрителей, пока охрана не вынесла его со сцены.
После концерта Лазарев рассказал, что много работал из-за гастрольного тура и предстоявшего выступления на «Евровидении» (где он занял третье место). «Возможно, все это ослабило мой стойкий организм, и тот решил мне показать, что нужно уделять чуть больше внимания к себе», — подытожил певец.
Череда неприятностей Киркорова
На недавнем концерте в Алма-Ате у Киркорова случилась череда неприятных ситуаций. Сначала певец вышел на сцену в прозрачных лосинах. Он заявил, что таким образом над ним пошутила команда, спрятавшая его кожаные шорты. После Киркоров ударил букетом по лицу своего фаната и злобно взглянул на танцовщицу, которая случайно наступила на шлейф его костюма, о чем сообщили СМИ.
Вскоре в Telegram-канале «Звездная пыль» написали, что потерпевшим от удара букетом оказался работник Русского театра драмы им. Лермонтова Алексей Гостев. Мужчина пояснил, что сам подарил его артисту, а по возвращении в зал его остановил охранник. «Филипп увидел со сцены, что «наших бьют», и выразил свое отношение чересчур эмоционально», — объяснил Гостев, отметив, что не имеет претензий к артисту. Однако директор Киркорова Екатерина Успенская заявила, что артист ударил не фаната, а члена команды, который мешал поклонникам подходить к сцене.