Отхлестал человека букетом роз, станцевал в лосинах. Как прошел тур Киркорова в Казахстане

Ударив «человека из команды» букетом роз по лицу, Филипп Киркоров заступился за поклонника, которого не пустили к сцене — так прокомментировала резонансное видео с концерта в Казахстане, где проходят гастроли певца, его менеджер Екатерина Успенская. До этого в рамках тура 55-летний исполнитель исполнил танцевальный номер в откровенном наряде, после чего назвал образ в лосинах «хулиганской выходкой» своего коллектива и обещал подготовить «ответочку». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

О том, что российский певец Филипп Киркоров на концерте в Казахстане якобы ударил слушателя букетом цветов по лицу, сообщил Telegram-канал «НеМалахов»:

«Киркоров отхлестал кого-то цветами», — говорится в записи, опубликованной утром в среду, 9 ноября.

На распространенных кадрах видно, как исполнитель спустился со сцены, подошел к человеку, сидящему в первом ряду, и нанес ему несколько ударов букетом по лицу. После этого он швырнул цветы на сцену и вернулся допевать песню.

Позднее менеджер певца Екатерина Успенская пояснила «Газете.Ru», что Киркоров действительно ударил человека по лицу букетом роз во время выступления — по ее словам, это был «человек из его команды».

«Это не зритель. Человек из команды. Филипп заступился за поклонника, которого не пустили к сцене», — рассказала Успенская.

В свою очередь адвокат певца Александр Добровинский в комментарии «Газете.Ru» подчеркнул, что «люди не знают всех деталей о нападении» Киркорова с букетом цветов на сидящего в зале человека.

«Люди видят, но, во-первых, не все, а во-вторых, не слышат, что произошло на самом деле в зале, и почему реакция публичного человека была такой, как она была.

Еще одна важная вещь — зритель при этом не ушел из зала и не отреагировал… Почему? Решайте сами», — заявил Добровинский.

Филипп Киркоров находится с концертным туром в Казахстане. 7 ноября во время выступления в Алматы он появился перед зрителями в капроновом лонгсливе и лосинах поверх черных трусов. Тогда пользователи соцсетей предположили, что артист, вероятно, забыл остальную часть костюма в гримерной.

В Астане, где его концерт состоялся 5 ноября, Киркоров тоже вышел на сцену в эпатажном образе. Он предстал перед публикой в пестрых легинсах с узором татуировок, которые плотно обтягивали ноги. Образ дополнила жилетка со стразами и бахромой, а также черная шляпа.

В откровенном наряде 55-летний Киркоров исполнил танцевальный номер, а затем отправился в зал к зрителям.

Сам артист, комментируя выступление в лосинах на концерте в Алматы, заявил, что таким образом его команда якобы решила «подшутить» над ним.

«Моя команда — настоящие хулиганы. Даже я был в шоке, когда меня практически раздели на песне «В саду Эдемовом». Именно в этот момент я должен выходить в зрительный зал! Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам. На этот раз разыграли карту «Голый король», оставив меня без шорт ровно перед тем, как мне идти в зал», — указал Киркоров.

Он назвал произошедшее шуткой и отметил, что не очень любит подобный юмор. Киркоров пообещал надолго запомнить эту «выходку» своего коллектива и подготовить «ответочку».

Провокационный образ также активно обсуждали в соцсетях, а звездный критик Сергей Соседов в беседе с «Газетой.Ru» предложил Киркорову «вместо покупки очередного дорогущего наряда» направить деньги на покупку необходимых вещей для мобилизованных.

«В чем бы он ни вышел, он артист, он должен радовать людей, эпатировать, оживлять. Сам факт того, что человек имеет гардероб, который стоит миллионы евро — это недопустимо в ситуации, когда в стране много людей обездоленных, больных. И так жировать, так шиковать недопустимо. Когда идет специальная военная операция, аморально выходить в таких дорогущих костюмах.

Эти деньги можно было бы отдать тем же солдатам, которым не хватает термобелья, одеял, каких-то вещей необходимых.

Вот чем надо заниматься, куда деньги отдавать свои. А не на сумасшедшие наряды, бесконечные дорогущие туалеты. Вот это моя позиция. И не понимать этого, значит ты — аморальный человек», — заключил Соседов.

ВЦИОМ ранее представил результаты опроса, в котором россиянам предложили выбрать лучших исполнителей 2022 года. Лидером среди певцов оказался Олег Газманов (14%), Киркоров набрал 8% и расположился на четвертой строчке.