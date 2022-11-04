Вернулись в строй. Погасшие звезды 1990-х получили еще один шанс вернуться на сцену

Новый сезон музыкального шоу «Суперстар!» на НТВ стартует 6 ноября. На звание главной суперзвезды претендуют 10 артистов, собиравшие в 1990-2000 года стадионы, а сегодня растерявшие свою популярность. Об особенностях и правилах нового сезона «Суперстар!» – в материале «Газеты.Ru».

«Для моих коллег этот проект — потрясающая возможность вернуться в строй, — говорит ведущая нового сезона певица Лолита. — У всех участников были свои причины, по которым они из строя выпали. Но сцена — это жизнь, и либо ты борешься за нее всем смертям назло, либо зритель от тебя отворачивается. Думаю, все будут выкладываться по полной, и за этим будет интересно наблюдать: в таком необычном ракурсе моих коллег зрители еще не видели, поэтому их ждет много сюрпризов».

По мнению другого ведущего «Суперстар!» Вадима Такменева, в этом сезоне все будет намного круче, чем в предыдущем.

«Мы, например, поменяли декорации — они стали еще эффектнее, у нас стало больше требований к номерам участников, невероятные постановки в этом сезоне у балета, — рассказал ведущий. — Еще проект интересен тем, что у нас нет никакой предопределенности: мы не даем установок членам жюри, они вольны делать, что хотят. Договориться с ними невозможно: если даже нам захочется «спасти» какого-то артиста, они могут назло его «утопить». И именно честным правилам игры проект обязан своим драйвом».

Ярко и атмосферно

Сюрпризов в новом сезоне будет действительно много. Можно начать даже с того, что кардинально изменились декорации на главной сцене, увеличилась высота павильона, что позволило задействовать больше световых экранов, появились новые визуальные спецэффекты, а также светящаяся лестница за раздвигающимся центральным экраном.

Новой стала и форма сцены — теперь она круглая.

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Особое внимание в этом сезоне было уделено постановкам балета — было поставлено почти сто уникальных номеров. Самым узнаваемым элементом декораций остался шар, вес которого составляет более 2 тонн: на нем появляются итоговые оценки участников.

«Для телезрителей новый сезон шоу «Суперстар!» — долгожданное и радостное эфирное событие. Проект многократно становился лучшим шоу выходных, средняя доля второго сезона составила 13,2%, а суммарное количество просмотров роликов проекта в Интернете превысило 27 миллионов», — говорит генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. — Для участников «Суперстар!» — это новая страница в творческой жизни, возобновление гастрольной деятельности, студийных записей, встреч с поклонниками. Несмотря на легкую нотку ностальгии, производство шоу — это технологические решения завтрашнего дня и съемки на мировом уровне. Вместе с этим главная фишка проекта – атмосфера живого яркого шоу, то искрящая, то пылающая».

А судьи кто

В этом сезоне участниками проекта стали народная артистка России Роксана Бабаян, заслуженный артист России Вячеслав Малежик, певицы Катя Лель, Алена Иванцова и Ольга Зарубина, певцы Александр Айвазов, Рома Жуков и Сергей Чумаков, главный секс-символ российской эстрады 90-х Ирина Салтыкова и экс-участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров.

В новом сезоне судейские кресла, как и год назад, занимают телеведущая, лицо канала НТВ Лера Кудрявцева, музыкальный критик и бессменный член жюри шоу «Суперстар!» и ведущий программы «За гранью» Сергей Соседов, певец Стаса Пьеха и певица Маша Распутина.

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«Это, пожалуй, одна из немногих телепрограмм, где я постоянно смеюсь. Жюри здесь харизматичное, опытное, разностороннее, яркое, — говорит Стас Пьеха. — Наблюдая за реакциями Сережи Соседова или Маши Распутиной, я всегда настраиваюсь на хорошее настроение. Поэтому от проекта я жду, во-первых, драйва, во-вторых, новых трактовок старых песен, в-третьих, чего-то неожиданного от артистов. Кого-то из них я знаю давно, практически с детства, и мне интересно посмотреть, как они смогут перестроиться и выдать что-то интересное. Я вообще считаю, что звезды должны идти в ногу со временем и создавать авторский контент, опираясь на актуальные каноны».

В эфире НТВ выпуски шоу будут выходить по воскресеньям. Как и раньше, каждый из них будет тематическим: «Свой хит», «Любимые хиты», «Посвящение ушедшим кумирам», «Шансон или городской романс», «День композитора», «Современный хит», «Дискотека нашей юности», «Битва сезонов» и финал.

Система голосования осталась прежней: после каждого выступления жюри будут выставлять баллы — от 0 до 2.

Если номер был супер, то зажигается огонь, и артист получается 2 балла.

Если было прекрасно, но что-то не понравилось или остались какие-то вопросы, то появляются искры — и это 1 балл. А если выступление не задалось, артисту достается 0 баллов — появляются клубы дыма. Если случится так, что два и более участников набирают одинаковое количество баллов, то решать их судьбу будут члены жюри.

Начиная со второго выпуска, проект будет покидать один участник — тот, кто по итогам нескольких выпусков набрал наименьшее количество баллов.

Будут и нововведения: члены жюри один раз за весь сезон могут спасти одного участника, но только, если их решение будет единогласным. Если их мнения разделятся, то артист покидает проект. Зато выбывающий конкурсант в финале выпуска может исполнить ту песню, которую он хотел бы спеть, но не успел. Победителем сезона станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков.

Праздник и экшн

За неделю до старта третьего сезона состоялась онлайн-презентация третьего сезона. Трансляция эксклюзивно прошла в социальной сети «Одноклассники» и менее чем за сутки собрала более 1,5 миллиона просмотров.

Вспоминая прошлые сезоны, Лера Кудрявцева поделилась, что больше всего ей запомнились номер Виктора Салтыкова на песню Димы Билана «Я просто люблю тебя», а также композиция «Транзитный пассажир» в исполнении Шуры.

Маша Распутина призналась, что бывает, что мнения с другими членами жюри у них кардинально расходятся, отметив, что она и Сергей Соседов в этом сезоне самые добрые, на что Лера Кудрявцева парировала, что она самая справедливая.

«Мы, члены жюри, пока не знаем, какие будут номера, аранжировки и постановки. Но я думаю, что это станет и для нас, и для зрителей настоящим событием, — говорит Сергей Соседов. — Участники шоу не новички, они давным-давно все всем доказали и завоевали сердца поклонников. И теперь покажут свой сегодняшний уровень, расскажут, чем они дышат в творческом плане. Конечно, это будет праздник, экшен».

Позже на сцене появились герои шоу. Вячеслав Малежик поделился, что «Суперстар!» — это возможность для участников попробовать себя в других жанрах, Ирина Салтыкова добавила, что это шанс вновь показать себя зрителям. Александр Айвазов сказал, что участие в шоу — это уже победа.

Напомним, что в двух первых сезонах музыкального проекта «Суперстар!» приняли участие 18 звезд российской эстрады. Победителями первого сезона стали родоначальник отечественного рэпа Богдан Титомир и исполнительница хита «Америка-разлучница» Ирина Шведова, во втором сезоне победу одержали легендарный Шура и экс-участник групп «Форум» и «Электроклуб» Виктор Салтыков.