Интервью с блогером Катей Адушкиной — о шоу «Вызов», YouTube и личном

На ТНТ продолжается шоу «Вызов», в котором 12 звезд шоу-бизнеса и 12 талантов из мира науки и искусства борются за 10 млн рублей. В интервью «Газете.Ru» блогер и певица Катя Адушкина, одна из участниц проекта, рассказала о съемках в шоу, своей карьере, написании книги, любимых фильмах и музыкантах, а также планах на будущее.

— Как ты начала заниматься блогингом? В какой момент осознала, что хочешь посвятить этому все свое время?

— На самом деле — это уже суперпопулярная история, я рассказывала ее миллион раз. Все началось в 2013 году с увлечения куклами Monster High. Oни на тот момент были очень популярны, все снимали распаковки, сериалы, какие-то обзоры с ними. И я, насмотревшись на все это, решила, что тоже хочу сидеть перед камерой и рассказывать про своих любимых кукол. Так и получилось: мой папа помог мне создать почту, открыть YouTube-канал — и все пошло-поехало. Наверное, в первый год или полтора снимала только про кукол, делала распаковки, училась говорить на камеру. Потом уже все с годами перетекло в лайфстайл-блог.

Я бы не сказала, что был какой-то момент осознания — мол, хочу посвятить всю свою дальнейшую жизнь блогингу. Да такого и сейчас нет. Но точно помню, что как только у меня на канале набрался миллион подписчиков, мне тогда было лет 13-14, я готова была отдавать просто всю себя, всю свою жизнь, все свое время именно блогингу. Приходила из школы, сразу садилась снимать видео, потом до ночи его монтировала, могла монтировать даже на уроках в школе. Тогда, наверное, был пик моей бешеной какой-то, ненормальной увлеченности.

— Как родители отнеслись к этому? Не было ли скептицизма с их стороны?

— У меня лучшие родители в мире, 50% моего успеха — благодаря им. Они поддерживали меня и тогда — и сейчас продолжают. И, уверена, будут это делать дальше. Конечно, было много непонимания вначале, но как только они увидели мои горящие глаза, поняли, что мне туда надо. Уверена, что внутри они все равно не до конца понимали и принимали, но внешне всегда меня поддерживали, разрешали, мотивировали, благодаря чему мое увлечение только росло.

— Помнишь ли, на что потратила деньги за первую проданную рекламу?

— Мне кажется, мои первые заработанные деньги все еще лежат у меня где-то на счетах, потому что, как только я начала зарабатывать с YouTube, мы открыли счет в банке, до которого у меня не было доступа вплоть до предыдущего года. То есть — до моего 18-летия. Потому что мы на тот момент думали, что будем откладывать деньги мне на обучение. Наверное, первые деньги все еще лежат там.

— Как ты решила заняться музыкой? И кем себя больше сейчас считаешь — певицей или блогером? Просто, судя по твоему YouTube-каналу, в последнее время ты не особо активно публикуешь ролики...

— Моя первая песня вышла в 2016 году после предложения моего PR-директора Кирилла Диденка. Это был тот момент, когда все блогеры резко начали петь, — и мы решили подхватить волну. Помню, что мне тогда не особо импонировала данная идея, потому что был большой страх пения: была абсолютно уверена, что у меня нет навыков, талантов, что невозможно этому научиться. Поэтому долго сопротивлялась, но в итоге решилась на авантюру.

При этом не думаю, что пение как-то мешает блогингу: если посмотрите на bio моего профиля в запрещенной сети, все поймете. У меня есть два YouTube-канала, один из которых влоговый. Там влоги выходят один-два раза в месяц. Мой основной канал пока на паузе — что будет дальше, пока не понимаю.

— Есть ли у тебя сейчас какие-то планы по поводу учебы?

— Год назад я поступила в Московскую школу кино на специализацию «киноактер». Весь этот год училась, делала этюды, познавала данную профессию, при этом данный университет не считается государственным, то есть это не высшее образование. Но получилось так, что отучившись там год, приняла решение забрать документы, так как, к сожалению, не успевала совмещать учебу с работой, съемками, какими-то новыми проектами, музыкой и танцами. Поэтому пока что о будущем обучении говорить сложно — свободного времени не так уж много.

close 100% Пресс-службa DIDENOK TEAM

— В 2021 году, насколько я знаю, ты полностью изменила формат своего канала, удалив старые ролики. Пишут, что часть поклонников раскритиковала тебя за это. Была ли ты готова к подобному негодованию? Как справилась с этим?

— Нет, я не изменяла формат. На моем канале под Новый год выходил специализированный ролик со скетчами, челленджами, смешными шутками, которые мы снимали вместе с большой командой, креативными продюсерами, моими друзьями-блогерами. И в качестве инфоповода под выход данного ролика я решила полностью снести на один-два дня все видео, поменять баннер, аватарку. После его выхода же вернула обратно весь контент.

Мне кажется, я добилась своего в том плане, что реакция подписчиков последовала, она была неординарной, все были в замешательстве, никто не понимал, как реагировать, все думали, что я удалила в целом ролики на всю жизнь. То есть — я вызвала реакцию, которую хотела вызвать.

— Судя по Telegram-каналам, ты иногда подвергаешься критике за, например, фотографии или танцы, которые «вряд ли понравятся твоим несовершеннолетним поклонникам». Устала ли ты от закрепленного за тобой образа детского блогера? И кого считаешь своей целевой аудиторией?

— Честно говоря, понимаю негодование со стороны некоторых подписчиков, их родителей — и в какой-то мере людей, которые видят меня впервые. Но, честно говоря, бывают моменты, когда ты вкладываешься в какое-то свое шоу, выступление на сцене, продумываешь костюмы, как удивить зрителей, думаешь, как преподнести себя с другой стороны, как показать все свои умения, как всех шокировать, как не быть одинаковой. А потом в очередной раз тебе пишут, что «раньше было лучше» и что «вообще детям нельзя смотреть твои шоу».

Конечно, иногда меня такое очень задевает, обижает, так как я злюсь на этих людей. Ведь все то, что я делаю, идет от души, от момента жизни, который я проживаю сейчас. И как бы многим ни хотелось, я не буду всю свою жизнь 14-летней девочкой, с которой многие когда-то там познакомились. Я расту и никогда не буду прогибаться под мнение большинства, критику со стороны — даже своих подписчиков. Потому что являюсь личностью, блогером — и вольна делать, танцевать, расти. А также снимать так, как хочу я. И, да, это когда-то будет сексуально, откровенно, когда-то вообще, наоборот, очень безобидно. Но в любом случае — всем придется просто смириться.

— Ты также выпустила свою книгу. Как к этому пришла? Сложно ли было озвучивать ее аудиоверсию?

— У меня в списке «Что сделать до 18 лет» был пункт — написать свою книгу. И так получилось, что буквально накануне мы решили осуществить данную мечту. Книжка получилась про мою философию и мои ценности. Она про девочку-подростка, которая несмотря ни на что идет к своим мечтам, добивается своих целей, не перестает никогда мечтать. Работа над книгой стала для меня, конечно, новинкой, особенно — ее озвучивание. Мне кажется, я в жизни так много не читала вслух, как за те недели, что озвучивала книгу, Это было очень сложно, и, наверное, второй раз на подобную работу я уже не подпишусь.

— Также ты начала пробовать себя в кино. Чем тебе запомнился процесс съемок? Есть ли уже планы на другие проекты?

— У меня на данный момент есть только один полный метр, в котором я снялась еще в 16 лет. Это фильм «Красная шапочка», он буквально месяц назад вышел в кинотеатрах. Мне очень понравился процесс съемок — конечно же, кино отличается от съемок обычных YouTube-роликов или даже ТВ-проектов, но мне было очень интересно наблюдать за всем на площадке, знакомиться с актерами, изучать сценарий, играть, быть в кадре. И, конечно, в будущем я бы хотела еще больше принимать участие в подобных проектах.

close 100% Пресс-службa DIDENOK TEAM

— Если помечтать — какого героя ты хотела бы сыграть в кино?

— Моя мечта — сняться в фильме про историю успеха или становления какой-то известный личности. Спортсменки, гимнастки, актрисы, балерины, танцовщицы, певицы — все что угодно. Я просто обожаю подобные мотивационные фильмы, где человек, проходя через все трудности, все равно добивается поставленных целей. Мне бы очень хотелось сыграть главную героиню именно в таком фильме.

— Назови свой топ-5 любимых фильмов/сериалов.

— Скажу просто из последнего, что мне понравилось: сериал «Бортпроводница», невероятный российский сериал «Эпидемия», в котором снимается моя подружка Вика Агалакова, фильмы «Все везде и сразу», «Малышка на миллион» и «Однажды в Голливуде». Я бы не сказала, что это мои любимые картины, но это то, что понравилось и шокировало меня в последние несколько месяцев.

— Если говорить о музыке, то с какими российскими исполнителями ты хотела бы сделать коллаборацию? И ориентируешься ли на кого то из западных звезд?

— В последнее время я невероятно кайфую от песен Mary Gu, от творчества Мари Краймбрери. Меня очень вдохновляет Zivert, ее выступления, шоу, концерты, песни и клипы. Мне кажется, они являются для меня своего рода примером на нашей российской эстраде. Мот меня тоже вдохновляет много-много лет, я росла на его песнях.

Если говорить про Запад, то там меня вдохновляют просто все, особенно — дивы поп-музыки. Я когда-то была фанаткой Арианы Гранде, в данный момент меня все еще очень вдохновляют Бейонсе и Джей Ло. Мне кажется, этот список вообще можно продолжать бесконечно.

— Есть ли в твоем репертуаре какая-то особенно значимая для тебя песня?

— Каждый трек для меня по-своему значим, связан с определенными событиями, периодами в моей жизни. Но если говорить из последнего, то это трек «Антисошл». Он полностью отражает меня, потому что я с самого детства была интровертом, человеком, который избегает людей и не очень рвется к новым знакомствам. Этот трек был написан для таких же интровертов, в какой-то мере социофобов, как я.

— Cудя по опубликованному в твоем Telegram-канале плейлисту, сейчас ты слушаешь только российских исполнителей. Почему?

— Никогда в жизни я не слушала так много российской музыки, как сейчас. То ли это связано с тем, что я перешла на площадку «Яндекс. Музыка» и Алиса мне предлагает только российских исполнителей, то ли это просто такой период жизни, когда я доросла до российской музыки и мне реально начало что-то откликаться.

— У тебя очень много видео с Даней Милохиным. Насколько близко вы дружите? И вообще — кого из блогерской тусовки можешь назвать своим другом?

— У меня в жизни есть буквально один-два человека из блогерской тусовки, кого я могу назвать другом. С Даней мы общаемся в целом так же поверхностно, как и со всеми остальными моими коллегами. То есть, пересекаемся где-то на мероприятиях, просим друг друга поддержать какой-то там релиз — и в целом на этом все заканчивается. Но к Дане я отношусь просто супер. Он супероткрытый, светлый мальчик.

— Ты приняла участие в шоу «Вызов» от ТНТ. Расскажи немного об этом проекте. Что тебе далось на съемках сложнее всего?

— Это был мой первый опыт работы в подобных съемках и проекте в целом. Сложнее всего — выдержать подобный график. Весь месяц я провела в Карелии, мы не вылезали со съемочных площадок. Мы могли в восемь утра уехать на площадку и в четыре только вернуться, при этом весь съемочный день проходят какие-то сложные испытания. Поэтому я безумно горжусь собой после этого проекта.

close 100% ТНТ

— В интервью ты сказала, что на нем общалась больше всего с Гусейном Гасановым и Женей Ершовым. Насколько ты открытый для общения человек?

— Вы уже могли понять, что я открыта где-то на 30-50%. Конечно, на самом проекте мне было довольно сложно общаться с новыми людьми, которых было очень много. Нам приходилось там искать общие темы и налаживать как-то коннект. С Гусом, с Мией я была до этого знакома, хорошо общалась. Конечно, я за них просто там цеплялась — и они меня спасали.

— Не думала ли поучаствовать в других, более экстремальных проектах — типа «Звезд в Африке»? Насколько ты боязливый человек?

— Мне кажется, я по жизни такой боец: если нужно, могу выдержать абсолютно все, кроме голода. Когда я голодная, я могу убить и даже глазом при этом не моргнуть. Когда я невыспавшаяся и голодная, моя общительность спадает просто на 0%. Поэтому на «Звезд в Африке» я бы не решилась — на данный момент я вообще не готова на такие издевательства над собой ради каких-то рейтингов.

— Кем бы хотела видеть себя лет через десять?

— Я хотела бы видеть себя взрослым, достойным, ответственным человеком, который все еще имеет большие мечты, идет к своим целям, добивается их, у которого большое сильное окружение и который все делает с таким же драйвом, какой я имею сейчас. И все делать с любовью и от души.