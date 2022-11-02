Комиксы, Восток и невиданный Питер: каким будет сериал «Убить Риту»

В Питере третий месяц продолжаются съемки сериала PREMIER «Убить Риту» режиссерки Марии Агранович. Проект представляет из себя сплав суровой питерской аутентики, восточного колорита и динамичного экшна. Обозревательница и кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина побывала на съемках сериала и рассказывает, почему уже сейчас его можно назвать одним из самых ожидаемых проектов следующего года.

О чем это все

Главная героиня сериала Рита (Евгения Борзых, актриса и солистка группы «СБПЧ») — ученая-химик, волею судеб начинающая преподавать в школе. Во время летних каникул Рита заводит опрометчивый роман с юношей, который первого сентября оказывается в рядах ее учеников. Запретные отношения оборачиваются для героини крахом и учительской карьеры, и надежд на спокойное будущее.

В поиске заработка Рита находит неочевидный способ применить свою научную степень — из подручных средств делает чистящее средство, которое оказывается особенно востребовано в дорогом и скрытом от любопытных глаз коттедже, где уборка помещения после загульной вечеринки чередуется с уборкой следов преступления во время криминальных разборок. Так Рита становится частью нового для себя мира с опасными мафиози, риском погибнуть в любой момент и… любовью на грани.

close 100% Кадр со съемок сериала «Убить Риту» (2022) PREMIER

Мультижанровость и особенный образ Питера

«Убить Риту» — сериал, который еще до старта нынешних съемок пережил несколько реинкарнаций. Первая версия истории была снята еще два года назад. Но за это время успел перевернуться не только мир вокруг, но и мир внутри сценария. Нелли Яралова, генеральный продюсер проекта, смогла привлечь в режиссерское кресло Марию Агранович («Люби их всех», «The Телки»), которая переосмыслила изначальный замысел и дважды переписала сценарий, рассмотрев в истории совершенно новую концепцию.

Из драмы о закулисье криминального мира Северной столицы сюжет трансформировался в своеобразный комикс, как говорят о нем сами авторы. В истории перемешивается питерская суровость, восточная аутентика и жанровая динамика боевика, где движение — не только символ жизни, но и ее главное топливо.

Создатели сериала настаивают, что намеренно избегают открыточного образа Питера, который успел замылить зрителям глаза. Мария Агранович сравнивает свое видение города с лондонскими задворками.

Аналогичная полифония случилась и с жанровой составляющей истории, в которой нашлось место динамике боевика, напряжению триллера и эротизму взрослой драмы. За постановку трюков в проекте отвечает каскадер Максим Яковлев — до недавнего времени дублер Сергея Безрукова, а также актер сериалов «Шторм» и «Нормальная женщина». В «Рите» Яковлев также пробует себя сразу в двух ипостасях: он отвечал за экшн, но настолько понравился создателям сериала, что получил в итоге полноценную роль в проекте.

close 100% Кадр со съемок сериала «Убить Риту» (2022) PREMIER

Уникальное звучание «Риты»

Говорим — «Питер», слышим в голове музыку. Авторы сериала подтверждают — у проекта будет особенное звучание, за которое отвечает композитор Вадим Маевский, но не только он. Мария Агранович представляет свою историю в виде хулиганского и ироничного стиля отечественной музыки начала нулевых (например, герой Артема Быстрова, полицейский Шустров, будет слушать олдскульный рэп).

По словам исполнительного продюсера Сергея Касатова, ведется активная работа по покупке прав на известные композиции, которые обретут в проекте совершенно новую трактовку. Так, Мария Агранович призналась, что на одной из смен ее впечатлил световик, взявший в руки гитару и исполнивший в акустике известный хит. Авторам настолько понравилось исполнение коллеги, что они решили купить права на песню и записать ее именно в таком виде.

Герои внутри и за пределами экрана

Музыка является важной составляющей истории не только для создателей сериала, но и для актеров проекта. Исполнительница главной роли Евгения Борзых представляет Риту как вечно бегущего человека, невольно провоцирующего хаос вокруг себя, но мечтающего о его прекращении. Борзых, которая является солисткой группы «СБПЧ» и для которой музыка и так важная часть жизни, слышит Риту в звучании Yeah Yeah Yeahs и Florence and the Machine — симбиоз динамичной резкости и пронзительной чувственности.

Роль главного антагониста шоу исполняет Александр Мизев («Маша», «The Телки»), для которого этот сериал едва ли не первая большая роль в карьере. Его Вольтер — усыновленный мафией в детстве герой, обретший с новым именем и совершенно другую судьбу. Отвечая на вопрос, какая музыка смогла бы отразить характер персонажа, Александр признался, что звучание героя ближе всего к творчеству казахстанского рэп-исполнителя Масло черного тмина.

close 100% Кадр со съемок сериала «Убить Риту» (2022) PREMIER

Экранный соратник Вольтера, персонаж по прозвищу Ребенок (Роман Семейко) — герой, несущий смерть. Сам актер уточняет, что его персонаж наделен пусть искаженной, но четкой моралью: может он и оставляет после себя реки крови, но искренне любит детей, смотрит на жизнь играючи, а расправу совершает только над теми, кого считает хуже себя самого.

Перекладывая своего героя на ноты, Семейко ассоциирует его с западным тяжелым роком 80-х, объясняя, что вопреки своей агрессивности эта музыка побуждала жить. Эта же странная дуальность будто бы отражает характер самого Ребенка, являющегося частью той силы, которая вечно хочет зла — и вечно совершает благо.

Сериал «Убить Риту» выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier в 2023 году.