«Аврора» Романа Волобуева: Лена Тронина из «Happy End» теряет память и рассудок

На more.tv и Wink начинается сериал «Аврора» — чернокомедийный триллер Романа Волобуева об актрисе-неудачнице, которая замечает за собой тревожные провалы в памяти. Главную роль в шоу исполнила звезда «Happy End» и «Идентификации» Лена Тронина. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел первые три серии «Авроры» — и рассказывает, почему она может оказаться в списках лучших сериалов года.

15 лет назад Сашу Зорину (Лена Тронина из «Happy End» и «Идентификации») благодаря главной роли в культовой бандитской драме «Аврора», своеобразном «Брате» XXI века, знала вся страна. Теперь Саше 25, она работает внештатной операторкой горячей линии в центре профилактики самоубийств, еле сводит концы с концами, а оттого соглашается на любую халтуру (например, роль второго трупа в морге) и много пьет. Однажды девушка начинает замечать за собой провалы в памяти. Поначалу выпадают незначительные мелочи, не сильно влияющие на и без того хаотичную жизнь. Но вскоре туманное прошлое Саши становится все страшнее и таинственнее, и кто-то, кажется, знает о нем больше ее самой.

Нынешний октябрь внезапно оказался месяцем Романа Волобуева («Последний министр»): сначала до экранов добрался «Детективный синдром», снятый еще три года назад для Первого канала, но с тех пор лежавший на полке; теперь стартует «Аврора», которая изначально делалась для Premier, а в итоге пришвартовалась на more.tv. Почти синхронный релиз первого и последнего сериалов, поставленных Волобуевым, будто еще приуроченный к отъезду режиссера из страны, воспринимается сейчас не очень уместной иронией судьбы, но в каком-то смысле выглядит логично — как и тот факт, что заключительный эпизод политсатиры «Последний министр» мы, вполне вероятно, уже никогда не увидим. Многозначительности здесь добавляет и то, что финальным (по крайней мере, на ближайшее время) российским проектом, где Волобуев выступил режиссером, стал чернокомедийный триллер о нелицеприятной стороне отечественной киноиндустрии.

close 100% Кадр из сериала «Аврора» (2022) Star Media

Ко всему прочему «Аврора» еще и самый мрачный из сериалов постановщика, если не принимать во внимание непреднамеренную мрачность «Министра». Характерный волобуевский юмор местами тут выкручен до предела (в первой серии звонящий на горячую линию, уже передумав совершать то самое действие, нечаянно роняет в ванну фен), смешиваясь с довольно серьезным психологическим триллером — за три серии, что дали посмотреть прессе, шоу успевает пару раз не на шутку напугать. К четвертому сериалу режиссер дошлифовал авторский почерк (опять же, удобно сравнить с «Детективным синдромом») и обнаружил вроде бы идеальный союз с оператором Матвеем Ставицким, работавшим над вторым сезоном «Последнего министра». Визуальная насыщенность «Авроры» совсем не похожа на манерное эстетствование выходца из кинокритической среды (кажется, в сериале цитируется даже «Вестсайдская история» Стивена Спилберга), а служит вполне легитимным столпом здешнего киноязыка, как бы оттеняя речевую и двигательную естественность героев Волобуева.

По первым эпизодам сложно понять, куда все в результате придет, и опасений в принципе хватает: у российских сериалов есть свойство начинать за здравие, а заканчивать за упокой, к тому же «Аврора» во второй серии благополучно проигрывает в «Рожай-бинго», придуманное критикессой Марией Кувшиновой. Эти весы, впрочем, уравновешивает артистка Тронина, чья роль в «Авроре», рифмующаяся с «Дрянью» Фиби Уоллер-Бридж, тянет на полноценный бенефис — когда в шоу шутят про порно и вебкам, с которыми актриса имела дело в «Happy End», бенефис еще и приобретает оттенок мета. Иными словами, едва ли «Аврора» станет стартовым залпом какой-нибудь революции, но вот в итоговые списки года пока рискует попасть — при условии, что выстрелит под конец сезона.