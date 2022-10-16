10 фильмов и сериалов о реальных маньяках, чьи истории страшнее любого сценария

Новый проект Райана Мерфи «Монстр: История Джеффри Дамера» ставит стриминговые рекорды — он стал вторым самым просматриваемым англоязычным проектом Netflix. На волне зрительского интереса к теме серийных убийц обозревательница «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает об этом и других громких тру-крайм проектах, посвященных самым изощренным маньякам в истории.

«Монстр: История Джеффри Дамера»

При всей своей популярности сериал о судьбе одного из самых страшных и жестоких маньяков в истории США не обошелся без скандала. Родственники жертв Дамера обвинили авторов шоу в искажении фактов и использовании художественных домыслов, которые выставляют погибших в дурном свете. Неоднозначно на проект отреагировали в соцсетях: в первые же дни после релиза часть аудитории начала проявлять сочувствие к Дамеру, делая акцент в том числе и на его привлекательной внешности. Из-за этого критики сериала обвинили авторов шоу в романтизации образа маньяка.

В любом случае, чтобы определиться в собственных чувствах к проекту, его стоит посмотреть, несмотря на общественные споры. Если же художественный формат кажется не очень интересным, на том же Netflix есть документальный сериал «Разговоры с убийцей: записи Джеффри Дамера». Он ничуть не уступает проекту Мерфи, а может, в чем-то и превосходит его, потому что главными героями сериала становятся люди, сумевшие поймать и осудить маньяка, — именно их титаническому труду и находчивости посвящена большая часть экранного времени.

«Гражданин Икс»

close 100% Кадр из фильма «Гражданин Икс» (1995) HBO Films

Несмотря на существование отечественного сериала «Чикатило», вызывающего, мягко говоря, спорные эмоции, хочется вспомнить полнометражный триллер 1995 года со Стивеном Ри и Дональдом Сазерлендом в главных ролях. Тем более, что картина до сих пор остается образцом жанра тру-крайм, хотя и тоже позволила себе ряд художественных искажений ради усиления драматургии.

В основе «Гражданина Икс» роман Роберта Каллена «Отдел убийств», который попытался рассказать не только о Чикатило и его жертвах, но и о следователях, шедших за ним по пятам. Этим же путем пошла картина британца Криса Джеролмо, сделав акцент на людях, поймавших маньяка ценой невероятных усилий. Сыгравший Чикатило Джеффри ДеМанн за эту работу был удостоен премии «Золотой глобус».

«Охотник за разумом»

close 100% Кадр из сериала «Охотник за разумом» (2017-2019) Netflix

После «Зодиака», исследовавшего феномен одноименного серийного убийцы, державшего в страхе Сан-Франциско в конце 60-х, режиссер Дэвид Финчер вернулся к теме тру-крайм — на этот раз пытаясь разобраться, как вообще зародился профайлинг. Его «Охотник за разумом» подробно показывают процесс создания спецотдела ФБР, который впоследствии занялся анализом серийных убийств: вывел ключевые черты поведения преступников, создал их убедительные психологические портреты и ввел термин «серийный убийца».

В центре сериала — десять реально существовавших маньяков: от Ричарда Спека до Чарли Мэнсона. Проект также изучает границы насилия и его формы. К примеру, одной из самых захватывающих серий первого сезона является та, в которой молодой детектив узнает о странном поведении директора школы. Провинившихся учеников директор вызывает в свой кабинет, где в наказание щекочет их, взамен платя небольшую сумму. За дело берется молодой детектив, который пытается разобраться, может ли эта странная и будто бы безобидная история вырасти в акт настоящего насилия?

«Воспоминания об убийстве»

close 100% Кадр из фильма «Воспоминания об убийстве» (2003) CJ Entertainment

Действие картины Пона Джуна Хо («Паразиты») разворачивается в глухой корейской провинции, где полицейские разучились ловить преступников, а поддержание статистики чистосердечных признаний достигается грубой силой. Но их привычную жизнь нарушает череда жестоких убийств. Для расследования из столицы приезжает опытный детектив Тхэ-юн — едва ли не единственный человек, искренне желающий найти убийцу.

Фильм вышел на экраны в 2003 году и стал событием (в своей любви к фильму неоднократно сознавался и Квентин Тарантино). К моменту выхода фильма реальный маньяк так и не был пойман. Но успех ленты Джуна Хо побудил власти Южной Кореи возобновить расследование, что в итоге привело к поимке серийного убийцы — правда, только в 2019 году.

«Невозможно поверить»

close 100% Кадр из мини-сериала «Невозможно поверить» (2019) CBS Television Studios

Подвергшаяся сексуализированному насилию 18-летняя Мари Адлер (Кейтлин Дивер) под давлением детективов отказывается от заявления и называет случившееся выдумкой. В результате это рушит сразу несколько жизней: самой Адлер, ставшей всеобщим изгоем, и еще нескольких будущих жертв маньяка Криса Маккарти, насилие над которыми можно было бы предотвратить.

Только спустя несколько лет две неравнодушные женщины-детективы (Тони Коллетт и Мерритт Уивер) смогли докопаться до правды, поймать преступника и помочь Мари собрать свою жизнь из тысячи осколков. Проект основан на статье «Невероятная история изнасилования» Кристиана Миллера и Кена Армстронга, получившей в 2016 году Пулитцеровскую премию и впоследствии трансформировавшейся в захватывающую книгу «Невероятное. История преступления, в которое никто не поверил».

«Черная птица»

Бывший спортсмен и наркоторговец Джимми Кин (Тэрон Эджертон) после суда заключает сделку с ФБР — соглашается перевестись в тюрьму строгого режима и втереться в доверие к обвиненному в насилии и убийстве Ларри Холлу (Пол Уолтер Хаузер). Цель — разговорить маньяка, который может выйти на свободу по УДО, и выведать о других убийствах, которые не удалось раскрыть из-за недостатка вещественных доказательств. Если план сработает — Кину скостят его 10-летнее заключение, а опасный для общества Холл останется за решеткой.

Сюжет этого роскошного сериала Apple TV+, о котором мы подробнее писали здесь, основан на автобиографическом романе Кина под названием «Вместе с дьяволом: падший герой, серийный убийца и опасная сделка для искупления». Шоуранером сериала стал писатель Дэнис Лихейн («Остров проклятых», «Таинственная река»), а сам проект оказался последней актерской работой скончавшегося в этом году Рэя Лиотты.

«Друг семьи»

Еще одна непостижимая, но абсолютно реальная история о маньяке, которую, кажется, не смог бы придумать даже самый изощренный сценарист.

Америка, середина 1970-х. Дружное семейство Бробергов, воспитывающее троих дочерей, знакомится с недавно приехавшей в их тихий пригород семьей Берхтольдов, в которой подрастают три сына. Постепенно Броберги и Берхтольды сближаются настолько, что новый сосед Боб проводит с дочерями Бробергов времени больше их родных родителей. Параллельно с тем, как Боб на протяжении почти двух лет очаровывает девочек (и конкретно одну из них — Джен), он начинает «обрабатывать» и их родителей — согласно официальным свидетельствам, Берхтольд состоял в интимных отношениях с обоими Бробергами-старшими.

Однажды Боб, забирая Джен после урока музыки, пичкает ее снотворным и вывозит в неизвестном направлении. Девочка просыпается в доме на колесах под странную аудиозапись: неизвестный голос сообщил ей о том, что она — дочь инопланетян, от которой зависит спасение ее родной планеты. Для этого она (12-летний ребенок!!) должна родить особенного ребенка от Боба.

Но сильнее этого шокирует неожиданное продолжении истории. Спустя два года после первого похищения (Джен провела с Бобом 37 дней, за которые он полностью исказил ее восприятие реальности и настроил против родителей) Берхтольд повторил похищение девочки снова.

«Хороший человек»

close 100% Кадр из сериала «Хороший человек» (2020) START

«Хороший человек» основан на реальной истории ангарского маньяка Михаила Попкова (к слову, полицейского), на счету которого десятки жертв. Хотя авторы сериала подчеркивают, что не старались подробно воспроизвести историю Попкова, а скорее вдохновились ею для создания художественного проекта, сериал все же считается одной из первых попыток перенести реальную историю отечественного серийного маньяка на большой экран.

Впервые подробно о Попкове рассказала Саша Сулим, выпустившая книгу-расследование «Безлюдное место: Как ловят маньяков в России. В сериальной и очень условной версии истории Никита Ефремов и Юлия Снигирь создали крепкий экранный дуэт, в котором погоня хищника и жертвы постоянно меняет их ролями, а главная интрига шоу заключается не в том, кто одержит победу (с этим все понятно), а в поиске ответа на вопрос: как так вышло, что человек, призванный спасать жизни, с такой легкостью их отнимал?

«Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу»

close 100% Кадр из сериала «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу» (2019) Raw Television

Один из лучших документальных проектов Netflix последних лет. Сюжет сериала сперва показался зрителям настолько невероятным, что сервис заподозрили в подлоге — якобы это мокьюментари — проект, только прикидывающийся документальной историей. Но нет, все происходящее на экране действительно случилось в реальной жизни.

История начинается с, казалось бы, незначительной зацепки: неравнодушные онлайн-пользователи нашли видео с издевательствами над котами. Желая отыскать мучителя, они объединяются и запускают собственное расследование. Выяснилось, что от издевательств над животными таинственный преступник перешел к убийству людей. К тому моменту эстафету энтузиастов подхватила полиция сразу нескольких стран, намереваясь отыскать маньяка.

«Красивый, плохой, злой»

close 100% Кадр из фильма «Красивый, плохой, злой» (2018) COTA Films

Триллер Джо Берлинджера о серийном убийце Тэде Банди (его сыграл Зак Эфрон). В фильме историю Банди рассказывает его жена Лиз Кендалл (Лили Коллинз), долгие годы не подозревавшая о злодеяниях мужа.

Картина со сдвинутой перспективой до последнего оставляет зрителя в догадках, действительно ли этот миловидный герой является чудовищным преступником? Этот эффект кажется интересным с художественной точки зрения (реальный Банди был крайне харизматичен и умел вводить окружающих в заблуждение), но обрушил на авторов картины шквал зрительской критики. У многих сложившийся портрет преступника вызвал отторжение — большую часть фильма мы проникаемся симпатией к человеку, который совершил серию чудовищных убийств. При этом его жертвы оказываются лишены голоса и субъектности.