«Носферату, симфонии ужаса» — 100 лет. 5 фактов о первом вампирском фильме в истории

В 100-летнюю годовщину «Носферату, симфонии ужаса» режиссер Роберт Эггерс анонсировал ремейк картины, главные роли в котором исполнят Билл Скарсгард и Лили-Роуз Депп. А пока «Газета.Ru» вспоминает самые невероятные факты о создании первого в истории кино фильма о вампирах.

Суд с женой Стокера и чудесное спасение копий фильма

close 100% Кадр из фильма «Носферату, симфония ужаса» (1922) Jofa-Atelier Berlin-Johannisthal

«Носферату, симфония ужаса» — не первая экранизация «Дракулы» Брэма Стокера, но первая уцелевшая до наших дней. За год до ее выхода в 1922 году в кинотеатрах показали венгерскую картину «Смерть Дракулы» режиссера Карой Лайтая, крайне вольную экранизацию Стокера. Например, граф Дракула в фильме Лайтая был представлен как сумасбродный музыкант, а не учтивый и опасный аристократ. Ни одна версия картины не уцелела, а о самом факте ее существования известно только по нескольким сохранившимся рекламным постерам и газетным рецензиям.

Подобная участь могла постичь и «Носферату» Фридриха Вильгельма Мурнау, если бы создатели ленты оказались чуть менее везучими. Обладательница прав на «Дракулу», вдова автора Флоренс Стокер добилась судебного постановления об уничтожении всех копий фильма. Чтобы не выплачивать компенсацию Флоренс, кинокомпания Prana Film признала себя банкротом. Таким образом, «Носферату» стал ее первым и последним фильмом. К моменту завершения судебных разбирательств картина успела разойтись по всему миру, что помогло сохранить часть копий вплоть до 1995 года, когда Фонд Фридриха Вильгельма Мурнау восстановил «Носферату» в версии, максимально близкой к авторской.

Актера Макса Шрека приняли за настоящего вампира

close 100% Кадр из фильма «Носферату, симфония ужаса» (1922) Jofa-Atelier Berlin-Johannisthal

Кажется, что Максу Шреку было суждено сыграть вампира графа Орлока. Интересно, что фамилия актера с немецкого переводится, как «ужас». Именно такого эффекта добился Шрек, воплотив на экране роль первого в истории кино вампира. Помимо невероятного грима и пластики движений, актер постарался усилить жуткий эффект присутствия своего героя в кадре тем, что практически не моргал, сделав только одно исключение ближе к финалу первого акта.

Итоговый результат получился настолько пугающим и убедительным, что многие (а грим и технические эффекты фильма действительно были революционными для того времени) приняли Шрека за настоящего вампира. Развеять этот миф пришлось лично Мурнау.

Именно «Носферату» породил мотив о том, что вампиры сгорают на солнце

close 100% Кадр из фильма «Носферату, симфония ужаса» (1922) Jofa-Atelier Berlin-Johannisthal

В оригинальном романе Стокера солнце лишает вампиров сил, но не убивает их. Более того, в одной из сцен граф Дракула днем прогуливается по Лондонскому зоопарку вдоль вольера с волками. Но создатели «Носферату» сделали солнечный свет для вампиров невыносимым. После выхода фильма эта идея стала одной из вампирских легенд, которые эксплуатируются до сих пор.

Интересно и то, как идея фильма обрела второе прочтение из-за времени его выхода. Релиз картины состоялся почти сразу после окончания смертоносного испанского гриппа, унесшего жизни нескольких десятков миллионов человек. Из-за этого страх перед мировой пандемией и загадочным вирусом были еще свежи в памяти зрителей, а граф Орлок иносказательно казался носителем подобного таинственного вируса, превращавшего живых людей в нежить.

Фильм запрещали в Швеции, но одобрили в Ватикане

close 100% Кадр из фильма «Носферату, симфония ужаса» (1922) Jofa-Atelier Berlin-Johannisthal

Несмотря на высокую оценку критиков, «Носферату, симфония ужаса» оказался настолько пугающим, что в Швеции он был официально запрещен к прокату на протяжении 50 лет — вплоть до 1972 года.

Иначе к мистической картине Мурнау отнеслись власти Ватикана. В 1995 году Ватикан включил «Носферату, симфонию ужаса» в свой список важных картин, которые, по мнению священнослужителей, должен увидеть каждый.

Наследие фильма

close 100% Кадр из фильма «Носферату, симфония ужаса» (1922) Jofa-Atelier Berlin-Johannisthal

Влияние «Носферату, симфонии ужаса» на весь последующий кинематограф сложно переоценить. Многие кинематографисты пытались повторить картину Мурнау либо сделать собственную историю по ее мотивам. Режиссер Вернер Херцог в 1978 году снял свой ремейк под названием «Носферату — призрак ночи». Десятью годами позже вышло продолжение, которое называется «Носферату в Венеции».

В 1992 году состоялась премьера фильма «Бэтмен возвращается» Тима Бертона, где героя Кристофера Уокена назвали в честь сыгравшего графа Орлока актера Макса Шрека. А в 2000 году на экраны вышел фильм «Тень вампира», сюжет которого выстраивался вокруг съемок оригинального «Носферату» в 1921 году. В фильме предполагается, что Фридрих Мурнау (Джон Малкович) пригласил на главную роль настоящего вампира (Уиллем Дефо) для достижения особого реализма и убедительности в кадре.