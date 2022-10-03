«Спать хочу, ночевал в море». Пропавшего в Сочи певца Легостаева нашли живым, но с коронавирусом

Певец и композитор Константин Легостаев пропал во время купания в Черном море. Поиски длились более 12 часов, а потом музыканта нашли живым в черте города. Сам Легостаев утверждает, что ночевал в воде, любит и умеет плавать подолгу, а друзья зря подняли шум. Сегодня у него также диагностировали коронавирус. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Участник «Фабрики звезд» и фронтмен поп-рок группы «Dельта» Константин Легостаев пропал накануне во время купания на пляже в Сочи. Он надел плавательные очки, нырнул в Черное море и исчез. Спасатели искали его в воде несколько часов, к поискам подключились волонтеры и полиция. Следователи начали проверку по факту исчезновения музыканта, а сегодня его нашли живым на территории города.

«Устроил заплывчик. Я пошел купаться, но слишком далеко ушел в море. Резко начался дождь, он перешел в ливень. И потом уже все, я держался на воде как мог, чтобы не захлебнуться на волнах», — рассказал Легостаев «Комсомольской правде».

Он уточнил, что всю ночь ему удавалось держаться на плаву, без лодки.

«В итоге я выплыл утром и заблудился. Меня нашли какие-то люди и вызвали скорую. Проблем со здоровьем вроде бы нет. Просто кашляю. Я очень спать хочу, поймите. Ночевал в море», — подытожил певец.

«Приплыл сам! Увидел берег… Потом мне помогли, довезли до номера гостиницы… Я за маму волновался, она испугалась», — рассказал он позже Telegram-каналу Shot.

«Зачем такой шум? Я плаваю очень долго. По два-три часа могу. Сейчас я так хочу спать… Полиция... То да сё, а я до сих пор в плавках», — добавил музыкант.

Подруга Легостаева, продюсер Ольга Сазыкина рассказала, что у него также сегодня диагностировали наличие коронавирусной инфекции.

«Его привезли в Следственный комитет, вызвали скорую. Он без сознания, и у него подтвержден еще ковид», — сообщила она «Пятому каналу».

В ночь, когда Легостаев пропал, в Сочи объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. Есть также версия, что он мог попасть в зону отбойного течения.

Следственная проверка

После обнаружения Легостаева отвезли в следственный отдел по Центральному району города Сочи. «Проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также где мужчина находился. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — говорится на сайте краевого управления СК России.

Проведение доследственной проверки продолжается.

В сообщении следователей также подчеркивается, что сегодня днем местные жители увидели мужчину на улице Первомайской в Сочи и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Легостаев прилетел в Сочи ради съемок нового клипа группы «Dельта». Часть материала уже отснята.

Музыкант был участником пятого сезона «Фабрики звезд» и запомнился зрителям по хиту «Под одним одеялом». Он фронтмен поп-рок группы «Dельта», а также выпускает сольные песни, например: «Не обижай», «Отдай небу все» и другие.