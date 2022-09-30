«Интервью с вампиром», «Клуб полуночников», «Шантарам» и еще 10 сериалов октября

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С 31 октября на HBO и в «Амедиатеке»

Второй выпуск чернокомедийной антологии о гостях и сотрудниках отелей вымышленной сети «Белый лотос». Действие новых серий будет разворачиваться на Сицилии, к своим ролям из первого сезона вернутся Дженнифер Кулидж и Джон Грис, в остальном каст полностью обновился, в него вошли Ф. Мюррей Абрахам («Амадей», «Лицо со шрамом»), Обри Плаза («Парки и зоны отдыха», «Легион»), Тео Джеймс (««Дивергент»»), Майкл Империоли («Клан Сопрано»), Хейли Лу Ричардсон («Сплит») и Том Холландер («Пираты Карибского моря»).