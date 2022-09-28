Пасхалки к «Крестному отцу» и Йода с глазами Эйнштейна: чего вы могли не знать о «Звездных войнах»

Культовая франшиза Джорджа Лукаса в этом году празднует свое 45-летие. Обозревательница «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, как создавался фантастический мир режиссера, навсегда изменивший жанр сай-фай.

Влияние Акиры Куросавы и Джозефа Кэмпбелла

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Джордж Лукас признавался, что изначально не мог подобрать структуру, с помощью которой можно было бы рассказать такую масштабную и в то же время личную «космическую оперу», как он сам называл «Звездные войны». На помощь ему пришла картина Акиры Куросавы «Трое негодяев в скрытой крепости», в которой верный самурай должен помочь молодой принцессе добраться до тайной крепости. Вместе с ними в фильме Куросавы в опасное путешествие отправляются двое хитрых бродяг. Несмотря на то, что они являются второстепенными персонажами, повествование ведется именно с их точки зрения.

«Этот прием Куросавы подсказал мне, что историю принцессы Леи тоже стоит рассказать от лица ее спутников, которые изначально кажутся зрителю малоинтересными героями», — позже рассказывал Лукас. Кстати, существует предположение, что слово «джедай» происходит от японского слова jidaigeki, означающего «исторические драмы», которые так повлияли на стиль Лукаса.

Также на художественный стиль режиссера оказал влияние труд мифолога Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Идея Кэмпбелла о мифах разных стран и времен, которые передаются из поколения в поколение и которые объединяет единая структура, стала отправной точкой для Лукаса во время создания его космической одиссеи.

Съемки оригинальных «Звездных войн» едва не спровоцировали вооруженный конфликт

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Идеальной локацией для съемок пустынной планеты Татуин послужили степи Туниса. Но американский режиссер не учел существующий геополитический климат, в котором даже запуск кинопроцесса мог спровоцировать вооруженный конфликт. Тунис граничит с Ливией, которой в то время руководил Муаммар Каддафи.

Диктатора смутил возникший на границе Туниса и Ливии съемочный реквизит — песчаный краулер (вымышленное транспортное средство на гусеничной тяге и высотой около 20 метров), который ливийцы приняли за настоящий военный автомобиль. Чтобы не усиливать напряжение между двумя соседями, Лукас изменил локацию съемок эпизодов с краулером.

Йода сперва задумывался как обезьянка, а его частичным прообразом стал Альберт Эйнштейн

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Изначально создатели «Звездных войн» планировали взять на роль Йоды шимпанзе, которого они бы переодели в костюм верховного гранд-мастера джедая. В архивах сохранились фотографии с тренировок шимпанзе с зеленой маской на голове. К счастью, художником по гриму в проекте был Стюарт Фриборн (работал на съемках фильма «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика). Фриборн рассказал, насколько сложно было работать с настоящими приматами в кадре, и уговорил Лукаса и кукольника Фрэнка Оза использовать для «оживления» Йоды аниматронику.

Фриборн также рассказывал, что перед ним стояла задача сделать для мастера джедая глаза как у ученого Альберта Эйнштейна, что добавило бы персонажу убедительности.

И еще один неожиданный факт — в первых драфтах сценария «Империя наносит ответный удар» персонажа звали Баффи (да, как истребительницу вампиров), и только ближе к старту съемок герой получил свое знаменитое имя — мастер Йода.

Актера, сыгравшего Чубакку, пришлось охранять на съемках

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Часть съемок первой части франшизы проходила в лесах Северной Калифорнии, имитирующих природу планеты Эндор. Чтобы местные охотники не перепутали переодетого в костюм Чубакки Питера Мейхью с медведем, актера на протяжении всех съемок сопровождали охранники. Помимо этого, бодигарды должны были защищать Мейхью от искателей Снежного человека, которых также хватает в лесах Северной Калифорнии.

Интересно и то, как звучит Чубакка. Звукорежиссер Бен Бретт придумал для персонажа уникальный рык, отказавшись довольствоваться записью рычания разъяренного медведя. В итоге голос Чубакки является семплированной версией барсучьего, львиного, тюленьего и моржового ревов.

В оригинальной концовке «Возвращения джедая» Люк Скайуокер становился злодеем

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Соавтор Лукаса Лоуренс Кэздан признавался, что в завершении оригинальной трилогии Люк Скайуокер должен был стать злодеем: «Мне нравился финал, в котором Люк снимал с умирающего Дарта Вейдера маску, надевал ее на себя и произносил «теперь я Вейдер». Далее он бы убивал повстанцев и захватывал Галактику».

Но от мрачного финала пришлось отказаться из-за Джорджа Лукаса. Создатель франшизы переживал, что герой, превратившийся в антигероя, — не лучший итог для истории, изначально созданной, в том числе, и для совсем юного зрителя.

Принцессу Лею сперва должна была сыграть звезда ситкомов, а Хана Соло — юный Курт Рассел

close 100% Марк Хэмилл, Кэрри Фишер и Харрисон Форд в фильме «Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда» (1977) Lucasfilm Ltd.

Первой на роль принцессы Леи рассматривалась актриса Синди Уильямс, наиболее известная ролью в ситкоме «Лаверна и Ширли», а также до этого работавшая с Лукасом в его дебютной картине «Американские граффити». Запись с кастинга Уильямс до сих пор есть на YouTube. Сама актриса спустя годы призналась, что не прониклась космическим замыслом Лукаса и считает выбор Кэрри Фишер на роль Леи более удачным.

Иначе мог выглядеть каст фильма, утверди Лукас на роль Ханса Соло не Харрисона Форда, а молодого Курта Рассела, который изначально рассматривался в проект. Но в итоге прослушивание Форда выглядело более удачным — актер не просто хорошо ориентировался в материале, но и с легкостью импровизировал, что особенно подкупило создателей.

Дарта Вейдера едва не сыграл Лоуренс Оливье, а его голосом мог стать Орсон Уэллс

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Осознавая масштаб злодейской личности Вейдера, Лукас с командой изначально рассматривал на роль антагониста серьезного театрального актера. В числе кандидатов был, например, Лоуренс Оливье. Также рассматривался вариант, что даже если в кадре Вейдера сыграет малоизвестный артист, персонажа стоит переозвучить голосом великого Орсона Уэллса.

Впоследствии от этих планов пришлось отказаться из-за страха, что актеры подобной величины просто не восприняли бы всерьез роль в какой-то странной фантастике про световые мечи и путешествия между планетами.

Кстати, самая знаменитая фраза Дарта Вейдера стала жертвой «эффекта Манделы», когда люди массово уверены в правдивости лжи. Миллионы зрителей по всему миру запомнили драматическое признание Вейдера Скайуокеру, как «Люк, я твой отец», но на самом деле ситх произносит: «Нет, я твой отец».

В оригинальной франшизе «Звездных войн» спрятано несколько пасхалок к «Крестному отцу»

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Джордж Лукас и Фрэнсис Форд Коппола дружат много лет и не удивительно, что в «Звездных войнах» нашлось место отсылкам к вышедшему пятью годами ранее «Крестному отцу». Сам Лукас признавался, что сцена, в которой принцесса Лея душит Джабба Хатта цепью, в точности скопирована с аналогичной сцены «Крестного отца», где был задушен со спины гангстер Лука Брази.

Также в «Атаке клонов» Джанго Фетт, решив, что он взорвал Оби-Вана, говорит: «Ну, мы его больше не увидим». Это знаменитая фраза была ранее произнесена Клеменцо в «Крестном отце» после убийства Поли Гатто.

Картофелины вместо астероидов и звучание светового меча

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Бюджет первой части франшизы «Звездные войны» был настолько скромным, что создателям картины постоянно приходилось выдумывать нестандартные решения для выполнения своих художественных задач. Часто в ход шли подручные средства. Например, появляющиеся в кадре астероиды, между которыми звездолеты бороздят космическое пространство, — не более, чем картофелины, покрашенные краской из баллончиков.

Знаменитые вступительные титры с текстом, «уходящим» в космос, снимались также «на коленках». Создатели просто вырезали из картона текст, выложили его на темном фоне, а камера снимала их сверху, имитируя эффект исчезновения текста внизу экрана. Съемка этого вступления заняла всего три часа.

Интересна и история создания узнаваемого звучания светового меча. Этот свистящий звук является результатом семплирования звука работающего кинопроектора со звуком включения старого телевизора.

Есть остров, на котором монеты «Звездных войн» принимаются в качестве законной валюты

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Влияние франшизы Джорджа Лукаса сложно переоценить и на жанр сай-фай и на всю массовую культуру в целом. Но интересно, как выдуманный режиссером мир нашел свое продолжение в реальности.

Небольшой полинезийский остров Ниуэ, расположенный недалеко от побережья Новой Зеландии, хоть и не является частью «далекой-далекой галактики», но это единственное место на планете, где можно легально оплачивать товары и услуги коллекционными монетами с изображением Люка Скайуокера и других персонажей «Звездных войн».

Но есть свои условия: монеты должны быть произведены монетным двором Новой Зеландии, а на оборотной стороне каждой из них изображена королева Елизавета II. Стоимость каждой такой монеты — $20, но их номинальная стоимость составляет всего 80 центов. Получается хоть и занятное, но совершенно невыгодное расточительство.