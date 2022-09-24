Умирающий Козловский и последняя большая роль Евгения Сытого: 6 проектов «Нового сезона»

В «Розе Хутор» завершился первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», на котором показали «Голиаф» Ержанова, драму «Алиса не может ждать» Мещаниновой, хоррор с Данилой Козловским и другие проекты. Обозревательница «Газеты.Ru» Елена Зархина побывала на фестивале и рассказывает о самых сильных заявках онлайн-платформ, на которые стоит обратить внимание.

«Голиаф» (Start)

Суровая и медитативная драма Адильхана Ержанова о мести и бесстрашии, рассказанная на библейский манер. В Каратасе местных жителей держит в страхе кровожадный бандит Пошаев. Вызов ему решается бросить только один человек — контуженный и хромой вдовец Арзу, который для этого выстраивает сложный и хитроумный план, потому что понимает: Пошаев не зло само по себе, но живое олицетворение чудовищной системы, частью которой стали герои.

До показа на «Новом сезоне» картина была представлена в рамках Венецианского кинофестиваля, где исполнители главных ролей Берик Айтжанов и Данияр Алшинов забрали призы независимых итальянских критиков. Подробнее о картине мы писали здесь.

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«Алиса не может ждать» (Start)

Пронзительная драма Натальи Мещаниновой, которая увезла с «Нового сезона» сразу две награды — в категории «Лучший сериал» и «Лучшая женская роль» (юное дарование Лиза Ищенко). «Алиса не может ждать» рассказывает о 15-летней школьнице, которая стремительно теряет зрение и в оставшееся ей время пытается взять от жизни максимум, для чего выбирает неожиданные (и даже откровенно опасные) решения.

Проект Мещаниновой собрал едва ли не лучшую зрительскую реакцию в рамках фестиваля и по праву считается одной из важнейших премьер осени. Это многоуровневая история о поиске себя, поиске контакта со своими близкими и с окружающим миром. А еще важное высказывание на тему насилия, которым, к сожалению, пропитана окружающая нас действительность, но которому нужно учиться противостоять.

close 100% Кадр из сериала «Алиса не может ждать» (2022) START

«Экспресс» (Okko)

Еще одно открытие «Нового сезона» и победитель в категории «Лучший фильм». Дебютная полнометражная картина Руслана Братова — дерзкая и залихватская история о молодом гопнике Сосе (потрясающий новый артист Лев Зулькарнаев), который в букмекерской конторе делает ставку «экспресс», — если все восемь комбинаций сработают, он может выиграть миллион. Постепенно ставки начинают сбываться, но вот незадача — карточка, по которой можно будет получить выигрыш, была оформлена на другого человека (Павел Ворожцов в образе блаженного и неприкаянного героя, который, по сути, становится катализатором ключевой драмы истории). Теперь у Соса есть три дня, чтобы выбраться из всех обрушившихся на него передряг, отыскать владельца карточки и отвоевать у судьбы свою награду.

«Экспресс» — комбинация стиля Гая Ричи (это комплимент, сам Братов не пытается мимикрировать под своего британского коллегу) и экстерьеров «Тесноты» Кантемира Балагова («Экспресс» снимался в родной для Братова Карачаево-Черкесии). Прямиком с фестиваля картина врывается в российский прокат, в котором ей хочется пожелать большой и взаимной зрительской любви.

close 100% Кадр из фильм «Экспресс» (2022) «Экспонента»

«13 клиническая» («Иви»)

Крепко собранный мистический хоррор Клима Козинского, принесший Даниле Козловскому награду «Нового сезона» в категории «Лучшая мужская роль». 13 клиническая больница — нестандартное заведение, в котором лечащие врачи уверены, что любые болезни — происки различной нечисти, с которой бороться нужно не лекарствами, но мистическими обрядами, заговорами и прочими ритуалами. Попавший сперва на обследование умирающий герой Козловского, циничный хирург Кирилл, после ремиссии присоединяется к медперсоналу клиники и открывает для себя неведомый ранее потусторонний мир.

Онлайн-кинотеатр «Иви» долго запрягал, но сильно стартанул в новом премьерном сезоне. «13 клиническая» во всех смыслах сделана на уровне достойных западных проектов: у сериала отличный сценарий Андрея Золотарева, прекрасные актерские работы (саркастичная манера игры очень к лицу Козловскому, который впервые не геройствует в кадре, а скорее тихо обалдевает от всего происходящего), замечательная операторская работа Генриха Медера, и, конечно же, отличная режиссура Козинского, сумевшего объединить сразу несколько жанров, буквально приковывая зрителей к экрану.

close 100% Кадр из сериала «13 клиническая» (2022) Team Films

«Аврора» (more.tv wink)

Новый и долгожданный проект Романа Волобуева, в сердце истории которого — чудесная Лена Тронина. Ее героиня Саша Зорина в 10 лет прославилась на всю страну, сыграв в блокбастере «Аврора», но обрушившаяся известность не принесла девочке ничего хорошего. Спустя 15 лет она всеми правдами и неправдами избегает мир большого кино, а на жизнь зарабатывает, спасая чужие жизни — отговаривает потенциальных самоубийц по телефону доверия. При всем желании помочь другим (хотя сама Саша не скрывает, что не особо заботится судьбой позвонивших, но странным образом именно этот подход и сохраняет жизни), она не способна помочь главному человеку — себе.

Жизнь девушки выглядит как ее съемная квартира: завалы неразрешенных внутренних травм, память, покрывшаяся пылью и разбросанные по жизни ошибки прошлого. Но в настоящем ей не легче — Саша осознает, что частично не помнит последний месяц, за время которого успела забеременеть, но кто отец ребенка — тайна. Загадок становится больше, когда однажды ночью на телефон доверия во время смены Саши звонит таинственный незнакомец, намекающий о слежке за девушкой и, кажется, знающий, что именно делала Саша в конце этого лета.

«Аврора» — проект с долгим порогом вхождения, потому что две первые серии интригуют и погружают в историю, но понять, куда именно все это вырулит и хватит ли создателям сюжетных ухищрений, чтобы не растерять весь потенциал истории — непонятно. Но эстет и большой знаток кино Волобуев (в прошлом успешный кинокритик) наслаждается своим детищем, и эта искренняя любовь автора к своему творению чувствуется даже через экран.

close 100% Кадр из сериала «Аврора» (2022) Star Media

«Далекие близкие» (Kion)

Согревающая и спасающая на два часа семейная драма Ивана Соснина, которая также увезла с «Нового сезона» сразу два спецприза: режиссер был признан открытием фестиваля, а исполнивший главную роль Евгений Сытый был посмертно награжден актерской наградой.

В центре истории — школьный учитель и вдовец Борис (Сытый), который преподает географию, годами рассказывая ученикам о бескрайней красоте окружающего мира, но при этом сам ни разу не выезжал за пределы родного Хабаровска. Его сын Миша (Филипп Авдеев) дарит отцу смартфон, благодаря которому Борис начинает постигать азы соцсетей и YouTube. В последнем он находит огородный блог Надежды (Елена Яковлева) и проникается к незнакомке светлыми чувствами.

Желая наконец-то покинуть стены привычного мира, Борис вместе с Мишей через всю страну на кемпере отправляется в Подмосковье, где живет Надежда. Стихийное путешествие отца и сына, в которых годами зрели друг к другу взаимные претензии, оборачивается болезненным, но и очищающим опытом сближения: когда сперва нужно почти разорвать семейную связь, чтобы всем сердцем ощутить всю ее ценность.

«Далекие близкие» доброе и даже немного манипулятивное кино, но сделанное так искренно и заботливо, что зрителю не остается другого выбора, кроме как добровольно отдать ему свое сердце. Картина стала последней большой ролью Евгения Сытого, которого не стало в марте 2022 года. И, кажется, его личным посланием на прощанье: какой бы нас не окутывал внешний мрак, любовь может и должна отвоевать нас у него.