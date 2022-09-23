«Зрителю придется вымочить не один платок». Умер режиссер «Вечного зова» Владимир Краснопольский

Российский , Народный артист РСФСР Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет, сообщили в Союзе кинематографистов. Он запомнился зрителям благодаря картинам «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень» и «Ермак». О карьере Краснопольского и о том, каким его запомнили коллеги, — в материале «Газеты.Ru».

«На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, <...> режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского», — говорится на сайте союза кинематографистов России. Там также выразили соболезнования родным и близким режиссера.

Актриса, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призналась «Газете.Ru», что счастлива, что в ее творческой биографии был фильм «Вечный зов» и такой режиссер, как Владимир Краснопольский.

«Именно Владимир Аркадьевич снимал (в «Вечном зове») ту линию, которую я вела. Это сцена с начальником НКВД Олейниковым и с моими родителями. Во время съемок мы были очень дружны. И после того, как фильм был закончен, общались и встречались довольно часто. <…> Я счастлива, что в моей творческой биографии был фильм «Вечный зов» и такой замечательный режиссер, как Владимир Краснопольский. Для меня это большая утрата. Я хотела бы принести искренние соболезнования его родным, близким, коллегам и, конечно, зрителям, которые любят его фильмы», — сказала Драпеко.

По ее словам, Краснопольский был не только прекрасным кинорежиссером, но и активным общественником.

Народный артист СССР Олег Басилашвили сообщил «Газете.Ru», что ушедший из жизни режиссер Владимир Краснопольский никогда не кричал на съемочной площадке.

«Это был очень хороший режиссер, ищущий, добрый и порядочный. Никогда не позволял себе криков на съемочной площадке, никого не оскорблял. Всегда приходил полон кинематографическими идеями. С ним было интересно и хорошо работать. Фильмы, сделанные им — не только «Вечный зов», но и многие другие, войдут в историю советского кинематографа. Очень жаль, что это произошло. Выражаю его близким, родным людям соболезнования и свое соучастие. Светлая память», — сказал Басилашвили.

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров выразил соболезнования в связи со смертью 89-летнего режиссера Владимира Краснопольского. В беседе с ТАСС Шахназаров отметил профессионализм Краснопольского.

«Владимир Краснопольский — замечательный был режиссер и большой мастер. Большая потеря для нашей культуры», — поделился режиссер, выразив соболезнования родным и близким покойного.

Учитель, который стал режиссером

Владимир Краснопольский родился 14 июня 1933 года в Свердловске (Екатеринбург). Окончил историко-филологический факультет Уральского университета, затем работал учителем в Перми и в Свердловске. После окончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1962 года работал на Свердловской киностудии, затем на «Мосфильме». Карьера Краснопольского неразрывно связана с его троюродным братом, режиссером и сценаристом Валерием Усковым, с которым они создали ряд картин. Первой их совместной картиной стал дебютный фильм Краснопольского «Тени на тротуарах» 1963 года.

Краснопольский большое внимание уделял сценариям и часто дорабатывал их совместно с авторами.

«Я думаю, во время просмотра зрителю придется вымочить не один платок. И не боюсь этого, ведь картина создана для того, чтобы затронуть очерствевшие сердца», — говорил он о сценарии фильма «Дом с лилиями».

В 1971 году вышла одна из самых ярких работ тандема – многосерийный телефильм «Тени исчезают в полдень», экранизация романа писателя Анатолия Иванова. Телеэпопея рассказывает о жителях сибирской деревни, которые пережили все исторические события России и Советского Союза за первые 70 лет ХХ века.

Спустя два года Краснопольский и Усков начали снимать еще одну многосерийную эпопею «Вечный зов», показ которой продолжался с 1976-го по 1984-й. Этот фильм – также экранизация романа Анатолия Иванова. Действие снова происходит в Сибири с начала XX века до начала 1960-х. Этот сериал пользовался той же популярностью, что и «Вечный зов».

После краха СССР Краснопольский и Усков продолжили съемки телесериалов. Они сняли несколько сезонов сериала «Две судьбы» — мелодраму о жизни двух подруг в позднем Союзе и новой России. Также они сняли сериалы «Ермоловы», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Дом с лилиями» и многие другие теленовеллы.

Краснопольский получил две степени ордена «За заслуги перед Отечеством», Орден Почета, а также премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения «за многолетнюю верность сериалам», которую он разделил с Владимиром Усковым.