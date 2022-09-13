Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Одессе памятник Екатерине Второй снова облили краской 18:17
Лукашенко рассказал, что помогло белорусам занять свое место в мире 18:14
Автоэксперт Гронский назвал американские способы ухода за автомобилем 18:13
Минобороны Армении заявил о снижении интенсивности боевых действий на границе 18:12
Минфин РФ не поддерживает увеличение лимита суммы по дальневосточной ипотеке 18:10
В Ставропольском крае 8-летний мальчик утонул, пытаясь спасти сестру 18:08
Очевидец пожара в Чертанове рассказал, как мужчина спас девушку, перетащив ее... 18:07
Беглов заявил о приостановке закона о реновации хрущевок в Санкт-Петербурге 18:07
В Польше мужчина похитил и сдал на металлолом три автомобиля Lada 18:06
Суд продлил арест экс-замглавы МЧС Гуровича по делу о превышении полномочий 18:04
Культура

Секс и преступление: «Американский жиголо» — сериал об эскорте со звездой Marvel Джоном Бернталом

Рецензия на сериал «Американский жиголо» со звездой «Карателя» Джоном Бернталом

9 сентября на Showtime стартовал многообещающий ремейк классического триллера 80-х с Ричардом Гиром — «Американский жиголо». Вместо Гира в кадре звезда «Карателя» Джон Бернтал, а пост центрального автора (в оригинале им был сценарист «Таксиста» Пол Шредер) занял Дэвид Холландер («Рэй Донован»). Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина разбирается в новой версии трагической одиссеи о сексуальном альфонсе, обвиненном в убийстве, которое он не совершал.

Главный герой Джулиан (бесстыдно объективированный в соответствующем образе Джон Бернтал) — дамский угодник и гедонист по жизни, настоящее ночное животное: как только солнце заходит за горизонт, Джулиан выходит на охоту. Его главный интерес — обеспеченные женщины, знающие, чего они хотят, и готовые заплатить за это. Очередная работа по вызову оборачивается для Джулиана трагедией — его клиентка найдена мертвой в постели вместе с ним, но сам герой не помнит произошедшего.

За плохую память и кучу улик Джулиана отправляют в тюрьму на 25 лет, но спустя 15 отпускают на волю. Умирающий от рака маньяк решает искупить душу и признается в совершенных преступлениях, в числе которых — убийство, за которое нес наказание невиновный Джулиан.

Так герой покидает стены своей темницы и возвращается к жизни, в которой дышится не особо свободнее — и в которой его практически никто не ждет: бывшая работодательница по прозвищу «королева» отошла от дел, клиентки — обзавелись новыми фаворитами, а дама сердца Мишель (Гретхен Мол из «Тринадцатого этажа») вышла замуж и пытается обуздать бунтующего сына-подростка. И прежде, чем Джулиан со всем этим разберется, ему предстоит найти ответ на главный вопрос: есть ли жизнь после эскорта?

close
100%

Кадр из сериала «Американский жиголо» (2022)

Showtime

Оригинальный «Американский жиголо» был абсолютным продуктом своего времени, оказавшим влияние на массовую культуру на годы вперед. И не только своей смелой вариацией на тему мужчин в эскорте, но и тем, как эти мужчины выглядят (за костюмы в картине отвечал Джорджо Армани), на чем ездят, что пьют и под какую музыку занимаются сексом (хит Blondie «Call me» вместе с выходом фильма взорвал хит-парады).

«Американский жиголо» версии 2022 года тоже отражает ту действительность, в которой появился на свет. Сериал не замахивается на культовый статус старшего брата, но вполне осознанно расширяет киновселенную, перестраивая ее под новые реалии XXI века. Это и ремейк, и сиквел, и приквел картины Шредера — знакового гимна целой эпохи, предвосхитившей правление Рейгана и эпидемию СПИДа, закат периода Нового Голливуда и расцвет всеобщей компьютеризации.

Но если фильм (как и многие проекты того времени) во многом романтизировал проституцию, сериал рассматривает секс-индустрию через новую оптику: продают свое тело не от хорошей жизни, а сам мир секса за деньги переполнен травмированными людьми, чей выбор, если он вообще был, определен не личным желанием, а страшными внешними обстоятельствами.

close
100%

Кадр из сериала «Американский жиголо» (2022)

Showtime

Эта хрупкость передается и Джулиану версии 2.0. Если персонаж в исполнении Гира был плутом и повесой, в чьей эмпатии зрители сомневались вплоть до финальных титров, то Джулиан в трактовке Бернтала буквально утопает в своих чувствах. Это не альфа-самец с избытком тестостерона, но хрупкий, уязвимый и одинокий человек, которому негде приткнуться в этом мире. В эскорт его продала еще подростком родная мать, а дальше жизнь просто продолжила катиться по наклонной, пока не уперлась в ночь с кровавым убийством — когда Джулиана подставили неслучайно.

Сериал Холландера манит неоновыми огнями ночного города и окунает в меланхоличную атмосферу порочного Лос-Анджелеса. Кажется, что город — такой же участник событий, каким он представал в картине 1980 года. Но авторы сериала идут не вширь, а вглубь — им интересен не столько фон вокруг героя, сколько болезненное пространство, образовавшееся внутри него. За эту структурную перестановку сериалу уже досталось от западных критиков, не одобривших вольность авторов.

Сериал «Американский жиголо» и правда не тот ремейк, на который многие изначально рассчитывали. У него достаточно слабых мест (духота жаркого города отражается в кислородном голодании истории), но хватает и своих потенциальных достоинств, если отказаться от сравнения оригинала и копии.

close
100%

Кадр из сериала «Американский жиголо» (2022)

Showtime

Проект Холландера, кажется, намерен провести историческую ревизию сюжета, некогда культивировавшего секс без сердца. Теперь это история, в которой сердце опережает вожделение, а чувства ценнее желаний. Сможет ли при этом герой, жаждущий любви, но привыкший имитировать ее за деньги, справиться со всеми своими искушениями — узнаем по прошествии оставшихся 7 эпизодов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть