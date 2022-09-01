«Властелин колец», «Рик и Морти», «Горемыки» и еще 8 сериалов сентября

5

С 9 сентября на more.tv (перенесен с 18 августа)

Драма о соцработнице Рите (Агата Муцениеце), которая решает отправиться в экстремальный горный поход в компании «трудных подростков», — эксперимент призван помочь их «перевоспитанию». Однако после того, как в группе происходит убийство, подопечные Риты, сомневающиеся в справедливом суде над ними, берут соцработницу в заложницы и решают скрыться выше в горах.