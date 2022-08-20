«Одобрили танец на кресте». Против Киркорова не стали возбуждать уголовное дело

С момента выступления Филиппа Киркорова на кресте прошло уже несколько месяцев, но правозащитники до сих пор добиваются наказания артиста за оскорбление чувств верующих. Пресс-секретарь движения «Зов народа» Антон Еговцев рассказал «Газете.Ru», что полиция отказала в возбуждении уголовного дела против Киркорова «в связи с отсутствием события преступления». Заявление организации было подано 15 августа, а решение об отказе участковый подписал через два дня.
«Киркорову можно танцевать на кресте. Выходку одобрило МВД Китай-города, — говорится в сообщении «Зова народа».
— То есть, фактически, несмотря на то, что десятки миллионов христиан возмутились кощунственным поступком Филиппа Киркорова, а также мусульмане России выступили против этого мерзкого поступка, запрещая концерты на Кавказе, МВД не увидело в действиях Киркорова ничего предосудительного! Данный ответ, кроме как плевок в лицо граждан России и покрывательство Киркорова оценить нельзя».
В организации заявили о планах направить обжалование решения полиции главе СК Александру Бастрыкину с требованием провести повторную проверку резонансного выступления.
Документ с решением об отказе в возбуждении уголовного дела был приобщен к материалу проверки по аналогичному заявлению, поданному в начале мая другой группой граждан. Вероятно, в эту группу вошли представители правозащитного центра «Царьград». Заместитель руководителя организации Борис Малюткин рассказал «Газете.Ru», что полиция рассмотрела их заявление в мае и также отказала в возбуждении уголовного дела.
«Данное решение мы направили на обжалование в прокуратуру по Китай-городу, — заявил представитель «Царьграда».
— Мы настаиваем на своих требованиях и хотим, чтобы Филиппа Бедросовича привлекли к ответственности. Потому что мы не видели, чтобы он публично принес какие-либо извинения в адрес заявителей. Также мы не увидели хотя бы привлечения его к административному штрафу и возбуждения проверки».
Возможное правонарушение Киркорова также расследует движение «Сорок сороков». Координатор юридического крыла организации Георгий Солдатов заявил «Газете.Ru», что в настоящее время МИЦ (Московский исследовательский центр) проводит экспертное исследование инцидента. Дата окончания экспертизы пока неизвестна. В МИЦ «Газете.Ru» также не сообщили эту информацию.
С 27 по 30 апреля Киркоров выступал с юбилейным шоу «55. Голд. Золотые хиты» в Государственном Кремлевском Дворце. В рамках номера на песню «Мария Магдалена» артист взобрался на декорацию в форме большого креста, что вызвало большой резонанс среди православных людей. После критики РПЦ, артистов и общественных организаций Киркоров извинился перед всеми оскорбившимися в соцсетях. Он написал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что не хотел задеть кого-либо своим выступлением.
«Я не вкладываю в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаются религиозные святыни, — подчеркнул Киркоров. — Если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения».
Он назвал хореографию номера «фантазийной историей». По словам Киркорова, задумка никак не была связана с целью оскорбления христианства или какой-либо другой религии.