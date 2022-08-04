«Не в порядке»: черная комедия про блогершу, которая притворяется жертвой теракта ради лайков

На Hulu вышла черная комедия «Не в порядке», где звезда «Академии вампиров» и сериала «Политик» Зои Дойч играет блогершу, которая выдает себя за жертву теракта ради популярности в интернете (и внимания парня). По мнению кинокритика «Газеты.Ru» Павла Воронкова, у ленты не получается встать в один ряд с сериалом Фиби Уоллер-Бридж «Дрянь», однако это все равно довольно удачная сатира на современное общество.

Дэнни Сандерс (Зои Дойч из «Академии вампиров») работает фоторедактором сайта Depravity, в котором угадывается что-то вроде издания Vice, но мечтает писать вирусные колонки и быть инфлюенсершей. С этим не складывается, и Дэнни решает сфальсифицировать поездку в Париж — якобы на ретрит для подающих надежды авторов. Магия фотошопа действительно приносит девушке много подписчиков, среди которых оказывается и симпатичный ей блогер Колин (Дилан О'Брайен из «Бегущего в лабиринте»). Однако афера Дэнни приводит к неожиданным последствиям, когда террористы взрывают в Париже несколько бомб, после чего девушка становится известна на всю страну и заводит дружбу с 17-летней активисткой Роуэн (начинающая артистка Миа Айзек), пережившей стрельбу в школе.

«В этом фильме есть вспышки света, темы травмы и неприятная протагонистка», — сообщает «Не в порядке» в стартовом дисклеймере, как бы сходу пытаясь втиснуться в один ряд с сериалом «Дрянь», который прославил примерно тот же набор параметров (за исключением, может быть, вспышек). Но сценаристке и режиссерке ленты Куинн Шепард, конечно, сложновато тягаться в мастерстве с Фиби Уоллер-Бридж, поэтому здесь картина метит не совсем в свою лигу. Хотя такая завистливая манифестация ей даже к лицу: в конце концов, это кино как раз о том, что бывает, когда живешь в полной уверенности, будто у всех вокруг трава зеленее, и ничем не гнушаешься ради цветового превосходства своего газона.

close 100% Кадр из фильма «Не в порядке» (2022) Makeready

«Не в порядке» в некоторых случаях очень не хватает то ли смелости, то ли сообразительности выйти за рамки жанровых клише — скажем, вся псевдоромантическая линия с героем Дилана О'Брайена кажется нудноватым и насквозь предсказуемым костылем. Но в остальном фильм вполне справляется с ношей сатирической комедии, ощетинившейся на культуру инфлюенстерства (кто ты без подписчиков и лайков?) и извращенность мышления белого гетеросексуального цисгендерного большинства, которое порой умудряется видеть в угнетенности и травмированности лакомую привилегированность. Дэнни грустит, что «пропустила 11 сентября», в связи с чем не чувствует себя причастной к «системообразующей» для поколения катастрофе, а еще завидует ЛГБТК±персонам, потому что у них «есть свой парад и коммьюнити».

Так что да, дисклеймер не врет: в фильме «Не в порядке» действительно крайне неприятная протагонистка (за Зои Дойч закрепляется своеобразное амплуа: в «Политике» Райана Мерфи она совсем недавно изображала якобы онкобольную девушку). Однако здесь в принципе крайне мало симпатичных людей — за исключением, может быть, активистки Роуэн, с чьим зашкаливающим гневом в адрес оружейных лоббистов нельзя не согласиться, будучи в здравом уме, и еще пары персонажей третьего плана. Дэнни обманывает свою семью — но что это за семья, где родительскую нежность распаляет лишь уверенность в том, что твой ребенок был в шаге от смерти. Дэнни обманывает коллег — но что это за коллектив, где трафиковый потенциал ставится превыше всего и во вчерашней жертве теракта видят в первую очередь «самый популярный материал за два с половиной года», а для преступлений на почве зависти — при всей видимой либеральности рабочего процесса — сформирована самая плодородная среда.

close 100% Кадр из фильма «Не в порядке» (2022) Makeready

Проблема героини Дойч — и вместе с ней внушительной части общества — состоит даже не в неискренности, а во всепоглощающем эгоизме. Вместо потенциала для социальных перемен Дэнни видит в движениях вроде MeToo и Black Lives Matter потенциал для персональной выгоды — то есть, воплощает правую байку о том, что все эти люди просто жаждут внимания. Поэтому в надежде стать новой Роуз Макгоуэн беззастенчиво ворует у лучшей подруги хэштег #яневпорядке (#IAmNotOkay). Роуэн тоже считает свою персональную боль «главным активом» — но именно в том смысле, что лишь пережитый кем-то ужас, как ни прискорбно, способен спровоцировать масштабные изменения.

Как раз попытки разносторонне трактовать слово «эгоизм», в результате которых «Не в порядке» приходит к неочевидному, но крайне остроумному финалу, отличают фильм от средней руки комедии, предельно осторожно показывающей зубы. Это кино сложно назвать отличным или выдающимся — но оно вполне себе окей. К счастью, здешнее название позволяет использовать в рецензии такие вот понятия.