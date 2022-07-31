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Культура

«Газетчицы»: Amazon отвечает «Очень странным делам», но жадничает и портит отличный комикс

Рецензия на сериал «Газетчицы»

На стриминге Amazon вышел научно-фантастический сериал «Газетчицы» — экранизация культового комикса про четырех девочек, которые оказываются втянуты в войну путешественников во времени и вынужденно покидают родные 80-е. Шоу называют попыткой компании повторить успех «Очень странных дел» от Netflix. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков, который посмотрел весь сезон «Газетчиц», рассказывает, почему это одновременно верно и неверно.

Наутро после Хэллоуина 1988 года 12-летние Эрин, Тиффани, Мак и Кей Джей из небольшого городка в Огайо пересекаются на своих маршрутах разноса газет. На них нападают странно одетые люди, которые отнимают у девочек переносную рацию. Решив вернуть украденное, дети внезапно оказываются втянуты в масштабную войну двух группировок путешественников во времени, и прежде чем вернуться домой, героиням придется столкнуться с повзрослевшими версиями себя — а также с куда менее приятными людьми и существами.

Комикс Брайана К. Вона и художника Клиффа Чанга «Газетчицы» начал выходить еще семь лет назад, поэтому его фанаты обижаются, когда экранизацию называют «ответом Amazon на «Очень странные дела», стартовавшие на Netflix в 2016 году. Однако это, вероятно, именно он и есть — во всяком случае, компании, основанной Джеффом Безосом, явно неймется с повторением чужих успехов, плюс постер «Газетчиц» — с девочками на великах и неоново-фиолетовым небом — вроде бы не оставляет пространства для сомнений. Правда, пока стриминг неторопливо готовит свою «Игру престолов» в виде «Властелина колец», сама «Игра престолов» уже обзавелась собственным спин-оффом, который выйдет на полторы недели раньше шоу по мотивам Толкина. Последнее, по слухам, обошлось Amazon каких-то баснословных денег, и есть подозрение, что это коснулось и «Газетчиц» — им уже толком ничего не осталось.

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Кадр из сериала «Газетчицы» (2022)

Amazon Prime

Сериалу отчаянно не хватает бюджета. Постранично экранизировать комикс Вона и Чанга, который бесперебойно фонтанирует выдумками самых разных мастей (вроде города-дирижабля или годзиллоподобных тихоходок), возможно, не потянули бы даже Netflix и Disney (в «нетфликсовской» адаптации «Академии «Амбрелла», скажем, нет сцены с Эйфелевой башней, которая «стоила бы, как весь остальной сериал»; бумажные «Газетчицы» — это 800 страниц такого добра). Но проект Amazon часто выглядит так, будто команде оставалось только мечтать даже о печально известных средствах канала The CW.

В итоге вместо турбулентного пробега по разным эпохам (кажется, они меняются максимум раз в десять страниц) экранные «Газетчицы» сильно сбрасывают темп, ютятся в нескольких локациях и довольствуются крайне посредственной графикой. Словом, оборачиваются пресноватым, удручающе дешевым сай-фаем, откуда исчезло все самое захватывающее. А еще упоминания Трампа, логотипы Apple и фразы в духе «Amazon те еще суки» — вместо этого теперь реклама «амазоновских» колонок и книжных магазинов. Но тут в принципе понятно.

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Кадр из сериала «Газетчицы» (2022)

Amazon Prime

Что не вполне понятно, так это в чем именно дело: в глобальной жадности Amazon или особенностях телепроизводства в пандемию (сценарий «Мисс Марвел», например, радикально порезали из-за ковида, ничем хорошим это тоже не закончилось). Как бы то ни было, получившиеся «Газетчицы» — это в лучшем случае «Газетчицы» на минималках. И уж точно не конкурентки «Очень странным делам», где мешок долларов засунут в каждый пиксель. Это ужасно, конечно, обидно: оригинальный комикс — вещь и вправду бесподобная, если не великая, при ином стечении обстоятельств вышел бы не просто ответ хиту Netflix и братьев Даффер, а фатальный по нему удар.

При этом авторам шоу надо отдать должное: они, надо думать, выжали максимум из того, что было доступно. Да, «Газетчицы» совсем не тянут на сериал-блокбастер — и незаинтересованных лиц, скорее всего, утомят задолго до того, как в сюжете начнется какое-то активное шевеление, а заинтересованных отпугнут абсолютно чудовищной сценой боя гигантских роботов в середине сезона. Но порой здешнюю аудиовизуальную бедность получается компенсировать неплохой драматургией. Комикс в этом смысле несся галопом по европам, сериал же, которому толком больше нечего делать, ныряет в психологизм и умудряется все-таки выдать пару порций пищи для размышлений (про взросление, конечно, причем именно про девичье, что важно). И один достаточно грандиозный полилог про тампоны. Наконец, «Газетчицам» хотя бы хватает смелости и совести продвинуться чуть дальше гаденького квирбейтинга «Очень странных дел», а это дорогого стоит (хоть что-то здесь дорогого стоит).

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