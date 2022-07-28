«В нашем шоу-бизнесе тоже есть дружба»: интервью с экс-солистом «Премьер-министра» Маратом Чанышевым

Певец Марат Чанышев известен российским любителям поп-музыки по выступлениям в составе «Премьер-министра» — в нулевые коллектив представлял Россию на «Евровидение» и занимал высокие места в чартах. После распада группы артист занялся сольным творчеством, а сейчас готовит к выходу свой первый клип. В интервью «Газете.Ru» Чанышев рассказал о сольных проектах, конфликтах в «Премьер-министре», а также преодолении аэрофобии на съемках новой видеоработы.

— В золотые годы коллектив «Премьер-министр» успел представить Россию на «Евровидении», заняв десятое место. Спустя годы как вы смотрите на тот опыт?

— Тогда, в 2002 году, мы выложились на 100%. Старались и спеть как можно лучше, и станцевать идеально. Конечно, мы надеялись занять более высокое место, но стали лишь десятыми. С одной стороны, это даже неплохо, однако мы ожидали большего.

— Недавно в России предложили создать свой аналог «Евровидения». Как к этому относитесь?

— Положительно отношусь. Сейчас очень много телевизионных музыкальных конкурсов, они есть на всех центральных каналах. Если наше «Евровидение» будет смотрибельным, почему бы и нет? На мой взгляд, чем больше музыкальных конкурсов и развлекательных шоу, тем лучше.

— Как вы вообще оказались в «Премьер-министре»? Считается, что вас без конкурса пригласил продюсер Евгений Фридлянд, прослушав записи группы «День и ночь», среди которых были и в будущем хитовые «Два бриллианта». Это так?

— К группе «Премьер-министр» я присоединился в 2001 году. Да, компакт-диск с песнями группы «День и ночь» действительно попал к Фридлянду. Там был трек «Два бриллианта», который он и вовсе хотел купить. Но в итоге Ким Брейтбург и Евгений Фридлянд просто предложили мне присоединиться к группе «Премьер-министр».

— Известно, что ваш коллектив распался из-за конфликта с продюсером. На сайте Фридлянда написано, что в группе отсутствовала дисциплина — и как раз это якобы приводило к конфликтам. Это правда?

— На период конфликта с Евгением Фридляндом коллектив не распался, он просто ушел в полном составе от продюсера. Ушли все: артисты, музыканты, менеджеры из продюсерского центра FBI-music. Мы продолжали гастролировать в течение четырех лет — и весьма успешно это делали. В это время шли судебные заседания за название «Премьер-министр». Эту тяжбу мы проиграли и стали называться «Группа ПМ». С этим же названием группа существует и продолжает гастролировать сейчас. Правда, в усеченном виде — я и Пит Джейсон.

close 100% Марат Чанышев PR-служба Марата Чанышева

— Вы сохраняете отношения с другими участниками коллектива?

— Конечно, мы продолжаем общаться и дружить. Невозможно расстаться после 25 лет совместной деятельности. Мы на связи, периодически созваниваемся и встречаемся.

— Существует миф, что настоящей женской дружбы не бывает. А есть ли мужская дружба в непростых условиях шоу-бизнеса?

— Мужская дружба бывает и в шоу-бизнесе, и за его пределами. И она возникает скорее не по той причине, что вы занимаетесь одним и тем же делом, — просто у вас есть что-то общее, вам интересно вместе. У меня есть друзья, с которыми мы уже лет 40, с детского сада. И мы продолжаем общение.

— «Группа ПМ», кажется, осталась в тени и не вышла на тот прежний уровень «Премьер-министра». Так ли это?

— Да, таких вершин, какие были у «Премьер-министра», она не достигла, но на это был ряд объективных причин. Первое — тогда не был настолько развит интернет, как сейчас, все артисты зависели от ротаций на радио и ТВ. Нам, по известной причине, эфиры на центральных каналах были «заказаны», многие радиостанции не брали наши песни из-за этого конфликта. Мы продолжали плодотворную творческую деятельность, выпустили альбом, который назывался «Не надо прощаться». Он состоял из 20 песен и, на наш взгляд, был одним из лучших альбомов группы. К сожалению, он не получил такого большого резонанса, как предыдущие работы. Просто потому, что нас не ротировали.

— В сети пишут, что вы и Жан Милимеров все-таки решили вернуться к Фридлянду... Какие у вас сейчас отношения c продюсером — как профессиональные, так и просто человеческие?

— В сети немного неточная информация: мы не вернулись к продюсеру, а делили с ним доходы от концертов — права на какие-то песни, на наши хиты, были у Фридлянда. Как такового возвращения не было, он не занимался нами как продюсер, мы просто делили доходы от концертов, которые сами организовывали и проводили.

— Вы также недавно занялись сольным творчеством, выпустив в общей сложности четыре сингла. Какой из них вам больше всего по душе?

— Все новые песни, которые я выпустил сольно, мне очень близки, легли на душу. Какой из треков лучше, покажет время, пока об этом говорить рано, ведь мы только в начале пути. Я считаю, что все песни очень сильные, в том числе и «Забудем о личном» — она получилась позитивной и танцевальной. Надеюсь, песня понравится слушателям так же, как мне и нашей команде.

— Какие планы на будущее?

— Сейчас я очень плотно занимаюсь сольным творчеством, записываю песни. Возможно, и сам что-то напишу, у меня есть наработки. Если бог даст здоровья и жизненных сил, еще не раз порадую слушателей. Есть цель записать альбом из 12-15 песен, материал уже набран.

— Планируете ли снимать клипы? Или же считаете, что сегодня это не так важно для артистов?

— Да, мы будем регулярно радовать наших слушателей и зрителей. Считаю, что артисту очень важно не только выпускать песни, но и баловать аудиторию красивыми видеоисториями. Мы готовимся к премьере, недавно сняли клип на новую песню «Я по небу».

close 100% Марат Чанышев PR-служба Марата Чанышева

— Говорят, что на съемках вам пришлось перебороть свой главный страх — аэрофобию…

— Да, это так. Клип мы снимали в живописных местах под Уралом. По задумке режиссера мне пришлось совершать опасные полеты на самолете, а человеку с аэрофобией это давалось совсем непросто. Представляете, этот страх был и у меня, и у главной героини клипа. Но мы его победили и очень верим, что наш клип полюбят зрители. Этот подвиг мы совершили ради них.

— Чем вы занимаетесь в свободное от творчества время?

— Свободного времени не так много. В основном — встречаюсь с друзьями, смотрю какие-то фильмы и отдыхаю.

— Слышала, что вы любите футбол и бокс. Занимаетесь, играете сами? За какую из команд болеете?

— Обожаю футбол, но, увы, поиграть удается редко. Если раньше, лет 10–15 назад, мы с друзьями через день ходили гонять мяч, то сейчас, к сожалению, это случается не так часто, нет свободного времени. Болею за московский «Спартак» — и по футболу, и по хоккею. Это всегда была моя любимая команда.