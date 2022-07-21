Автогонщик, ветеринар, профессор, маляр: кем теперь работают звезды прошлого

Отмененный в Голливуде из-за обвинений в насилии и подозрений в каннибализме актер Арми Хаммер недавно был замечен на Каймановых островах. Но не в роли отдыхавшего, а как местный продавец курортного жилья. «Газета.Ru» рассказывает об историях других звездных артистов кино, вынужденно или по собственной воле сменивших профессию.

Фрэнки Муниз

Тогда: звезда сериала «Малкольм в центре внимания» и дилогии «Агент Коди Бэнкс»

Сейчас: автогонщик

close 100% Фрэнки Муниз в кадре из сериала «Малкольм в центре внимания» (2000-2006) 20th Century Fox Television

Первую заметную роль (в сериале «Сабрина — маленькая ведьма») Муниз получил в 14 лет, а спустя год присоединился к актерскому составу шоу «Малкольм в центре внимания». Карьера Фрэнки шла в гору, и казалось, что центральная роль в подростковом шпионском боевике «Агент Коди Бэнкс» окончательно проложит ему путь к вершине голливудского Олимпа.

Но к концу нулевых актер «выдохся» и решил кардинально сменить профессию. Муниз увлекся вождением спортивных болидов и в 2005 году начал карьеру автогонщика. Он практически сразу выиграл Pro/Celebrity Race, а в последующие годы перебрался на профессиональный уровень, подписав гоночный контракт и приняв участие во многих топовых соревнованиях. В настоящий момент Муниз продолжает свою гоночную деятельность и периодически мелькает на экране как актер.

Игорь Виноградов

Тогда: сын Саши Белого в сериале «Бригада»

Сейчас: реквизитор

close 100% Игорь Виноградов в кадре из сериала «Бригада» (слева), Виноградов с Сергеем Безруковым Аватар Фильм/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Свою первую роль Игорь получил в детективном сериале «Гражданин начальник» в 2001-м, а годом позже ему предложили сыграть Ивана Белова — сына Саши Белого в сериале «Бригада». После этих съемок Виноградов попробовал развить свою актерскую карьеру, однако закрепить успех ему не удалось.

Но с миром кино Игорь не простился и занялся работой по другую сторону камеры. Он работает реквизитором на съемочной площадке. В 2016 году состоялось внезапное «воссоединение» Саши Белого с сыном: Сергей Безруков и Игорь Виноградов пересеклись на съемках фильма «Мифы».

Питер Острум

Тогда: звезда фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

Сейчас: ветеринар

close 100% Джин Уайлдер и Питер Острум (справа) в кадре из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971) Wolper Pictures

Звезда первой экранизации сказки Роальда Даля «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», вышедшей на экраны в 1971 году, сразу после окончания съемок отказался продолжать актерскую карьеру. Хотя успех фильма обещал ему новые кастинги и роли. Острум настолько переживал из-за обрушившейся на него славы, что привирал людям, рассказывая, будто в картине снялся не он, а его брат-близнец.

«Я хотел, чтобы люди оценивали меня по тому, кто я есть, а не за то, что я когда-то сделал», — объяснял он свою скромность.

Сейчас Острум живет в Нью-Йорке и работает ветеринаром в крупной сети клиник для животных. По его словам, он абсолютно счастлив и ни разу не пожалел о завершении актерской профессии.

Дарья Сагалова

Тогда: звезда сериала «Счастливы вместе»

Сейчас: владелица собственной танцевальной студии

close 100% Дарья Сагалова Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Исполнительница роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе» после завершения проекта пробовала закрепить актерский успех, но эти попытки не увенчались успехом. Ее самой заметной работой конца десятых стала роль в комедии «Улетный экипаж».

Еще в 2008 году Сагалова участвовала и победила в шоу «Танцы со звездами», а годом позже основала собственную танцевальную студию, где начала преподавать хореографию. В 2020-м ее ученики стали видными конкурсантами фестиваля итальянской культуры «Тьепполо-Фест».

Энгус Т. Джонс

Тогда: звезда сериала «Два с половиной человека»

Сейчас: владелец компании по организации развлекательных мероприятий

close 100% Энгус Т. Джонс Global Look Press

Всемирную славу Джонсу принесла роль Джейка Харпера в комедийном ситкоме «Два с половиной человека». За эту работу он удостоился двух наград премии «Молодой актер» и приза TV Land. А в 2010-м Джонса признали самым высокооплачиваемым несовершеннолетним актером на телевидении.

Казалось бы, железо нужно ковать, пока оно горячо, но у Энгоса были свои планы. В 2010 году он публично раскритиковал «Два с половиной человека», заявив, что его религиозные убеждения не совпадают с поступками его героя. Шестью годами позже он и вовсе завершил свою актерскую карьеру, но остался в развлекательной индустрии. Вместе с сыном рэпера Пафф Дэдди Энгус основал компанию по организации развлекательных мероприятий.

Тогда: Левин в сериале «Интерны»

Сейчас: работает в Лондоне официантом и маляром

close 100% Дмитрий Шаракоис в кадре из сериала «Интерны» (2010-2016) 7 Арт Медиа

Наибольшую известность актеру принесла роль Бориса Левина в комедийном сериале «Интерны», в общей сложности на его счету более 30 различных проектов. Несколько лет назад Шаракоис решил испытать удачу за границей — актер переехал в Лондон. Но с продолжением актерской карьеры не сложилось. Чтобы как-то прокормить себя, Дмитрий устроился разнорабочим: подрабатывал официантом и маляром.

В последнее время дела актера пошли в гору — он запустил собственный видеоблог, в котором рассказывает о своей жизни в Великобритании и делится секретами для будущих экспатов.

Тогда: тот самый мальчик из «Сияния» Стэнли Кубрика

Сейчас: профессор биологии

close 100% Дэнни Ллойд в кадре из фильма «Сияние» (1980) Warner Bros. Pictures

На счету Ллойда только одна роль в кино, но ему этого хватило, чтобы навсегда вписать свое имя в историю Голливуда. В возрасте 10 лет Дэнни был утвержден на роль сына героя Джека Николсона в хорроре «Сияние» Стэнли Кубрика. Его персонаж-тезка Дэнни мог видеть умерших, а в финале картины был вынужден спасаться от отца, охотившегося за ним с топором. Согласитесь, непростой актерский опыт даже для взрослого артиста, что уж говорить про ребенка.

Не впечатлившись съемочным процессом, Ллойд отказался продолжать актерскую профессию и сфокусировался на науке. Сейчас он является профессором биологии в колледже в Кентукки. При этом в 2019 году он все же изменил своему решению и вернулся на съемочную площадку — исполнил небольшое камео в картине «Доктор Сон», продолжении «Сияния».

Фиби Кейтс

Тогда: звезда «Гремлинов» и подросткового хита «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай»

Сейчас: управляет собственным бутиком одежды

close 100% Фиби Кейтс в кадре из фильма «Гремлины» (слева) Global Look Press

Пик популярности Кейтс пришелся на первую половину 80-х, когда на экраны вышли причудливые «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай» и пугающие «Гремлины». Но несмотря на большие перспективы, уже к концу десятилетия Фиби завершила актерскую карьеру. Отчасти этому поспособствовал ее брак с актером Кевином Клайном («Выбор Софи», «Чаплин»), от которого она родила двоих детей.

Посвятив себя воспитанию наследников, Кейтс не забыла и о личных амбициях. Сейчас бывшая актриса владеет собственным бутиком одежды Blue Tree, находящемся в Нью-Йорке.

Эндрю Шу

Тогда: звезда сериала «Мелроуз Плэйс»

Сейчас: основал онлайн-издание для мам

close 100% Эндрю Шу в кадре из сериала «Мелроуз Плэйс» (слева) Global Look Press

Исполнитель роли Билли Кэмпбелла в громком телехите 90-х «Мелроуз Плэйс» (и по совместительству брат звезды «Пацанов» Элизабет Шу) Эндрю после завершения сериала переключился на спорт. Актер увлекся европейским футболом и пару лет выступал в некоторых командах низших дивизионов.

Когда и со портом не сложилось, Шу переключился на медиа. Сперва он основал лайфстайл-портал DoSomething, а после расширил свой медиабизнес, запустив онлайн-журнал для мам под названием CafeMam.

Тогда: звезда сериала «Охота на Золушку» и фильма «День радио»

Сейчас: ведет авторский курс по личностному росту

close 100% Амалия Мордвинова Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Амалия прославилась в 2000 году с выходом сериала «Охота на Золушку», в котором исполнила главную роль. При этом первый крупный успех в карьере обернулся для актрисы многочисленными попытками найти себя. Она несколько раз меняла творческий псевдоним, остановившись в какой-то момент на Амалия&Амалия, а также место жительства: в 2009-м актриса приняла иудаизм и уехала в Индию, а в 2016-м переехала в США.

Внутренний путь актрисы вылился в создание ее авторского курса по личностному росту. Сейчас Мордвинова проводит различные марафоны, а также пишет стихи. В середине десятых вышел ее первый поэтический сборник «Концепция райского сада».

Джин Хэкмен

Тогда: звезда «Французского связного», «Разговора», «Непрощенного»

Сейчас: писатель

close 100% Джин Хэкмен в кадре из фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор» (1974) Paramount Pictures

Легендарный голливудский актер по праву считается одним из лучших артистов своего поколения. На его счету две премии «Оскар» и четыре «Золотых глобуса». В середине нулевых, добившись максимальных успехов в карьере, Хэкмен решил сменить сферу деятельности.

В 1999-2008 гг. он вместе подводным археологом Дэниелом Лениханом выпустил три историко-фантастических романа. Его первая сольная книга «Payback at Morning Peak» увидела свет в 2011 году, а в 2013-м вышел роман-триллер «Pursuit».

Павел Сердюк

Тогда: звезда сериала «Моя прекрасная няня»

Сейчас: автомеханик

close 100% Павел Сердюк в кадре из сериала «Моя прекрасная няня» (слева) А-Медиа/YouTube

Массовому зрителю Сердюк хорошо знаком по роли сына героя Сергея Жигунова Дениса Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». После завершения проекта юный актер поступил в ГИТИС и продолжил сниматься: например, сыграл одну из ролей в сериале «Ранетки».

Вопреки успешному первому актерскому опыту, задержаться в профессии Сердюк не смог и кардинально сменил вид деятельности — сейчас он трудится в автосервисе, которым сам владеет. Несколько лет назад в прессе появилась информация о сложном финансовом положении бывшего актера, но сам Сердюк это отрицал: «У меня вообще все великолепно. Даже не знаю, почему все думают, что у меня что-то плохо».

Эли МакГроу

Тогда: звезда главной мелодрамы 70-х «История любви»

Сейчас: инструктор по йоге

close 100% Эли МакГроу в кадре из фильма «История любви» (слева) Global Look Press/AP

МакГроу прославилась в 1970 году, когда на экраны вышла главная мелодрама десятилетия «История любви», в которой она исполнила центральную роль. Эта работа принесла ей «Золотой глобус», а также номинацию на премию «Оскар». В то время МакГроу была супругой успешного кинопродюсера Роберта Эванса (экранные прототипы обоих появились в недавнем сериале «Предложение», рассказывающем о создании «Крестного отца») и имела все шансы стать главной кинодивой своего времени.

Но последующая 20-летняя карьера не сумела ей подарить новый успех, и МакГроу переключилась на более приземленную профессию. Последние 30 лет она работает инструктором по йоге, а также является активисткой по защите прав животных.

Алексей Гаврилов

Тогда: звезда сериала «Универ»

Сейчас: владелец сети рекламных агентств

close 100% Алексей Гаврилов Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Гаврилов прославился в конце нулевых ролью студента Гоши в сериале «Универ». Позже он снялся в спин-оффе шоу «СашаТаня». В 2016 году актер сменил вид деятельности и стал постоянным колумнистом журнала «Русский пионер», в котором со временем дослужился до позиции генерального директора.

Но насовсем в издательском бизнесе Гаврилов не остался — последние годы он владеет довольно успешной сетью рекламных агентств.

Мара Уилсон

Тогда: звезда драмеди «Миссис Даутфайр»

Сейчас: писательница и драматург

close 100% Мара Уилсон в кадре из фильма «Миссис Даутфайр» (слева) 20th Century Fox Film/Global Look Press

Свою первую работу в кино Мара получила в возрасте 6 лет и сразу сорвала большой куш — девочка исполнила роль дочери героя Робина Уильямса в драмеди «Миссис Даутфайр». Одаренный ребенок, не стесняющийся камеры, обратил на себя внимание кинопродюсеров — и в итоге 90-е стали периодом большого успеха для юной актрисы. Уилсон также снялась в семейных хитах «Чудо на 34-й улице» и «Матильда». Но повзрослев, Мара не смогла составить конкуренцию своим коллегам-актрисам, и в ее карьере началась череда отказов на кастингах.

Девушка переключилась на писательство: в 2013 году она написала статью «7 причин, почему дети-актеры сходят с ума» для юмористического сайта Cracked.com. В ней она размышляла о том, почему бывшие дети-артисты начинают вести асоциальный образ жизни. Проба пера оказалась удачной, и в том же году Уилсон представила публике свою пьесу «Стадо», которая была успешно поставлена на Международном Нью-Йоркском Фестивале «Фриндж». А в 2016-м свет увидела ее книга «Где я сейчас? Реальные истории о детстве и случайной славе».