Автогонщик, ветеринар, профессор, маляр: кем теперь работают звезды прошлого

Фрэнки Муниз
Тогда: звезда сериала «Малкольм в центре внимания» и дилогии «Агент Коди Бэнкс»
Сейчас: автогонщик
Фрэнки Муниз в кадре из сериала «Малкольм в центре внимания» (2000-2006)20th Century Fox Television
Первую заметную роль (в сериале «Сабрина — маленькая ведьма») Муниз получил в 14 лет, а спустя год присоединился к актерскому составу шоу «Малкольм в центре внимания». Карьера Фрэнки шла в гору, и казалось, что центральная роль в подростковом шпионском боевике «Агент Коди Бэнкс» окончательно проложит ему путь к вершине голливудского Олимпа.
Но к концу нулевых актер «выдохся» и решил кардинально сменить профессию. Муниз увлекся вождением спортивных болидов и в 2005 году начал карьеру автогонщика. Он практически сразу выиграл Pro/Celebrity Race, а в последующие годы перебрался на профессиональный уровень, подписав гоночный контракт и приняв участие во многих топовых соревнованиях. В настоящий момент Муниз продолжает свою гоночную деятельность и периодически мелькает на экране как актер.
Игорь Виноградов
Тогда: сын Саши Белого в сериале «Бригада»
Сейчас: реквизитор
Игорь Виноградов в кадре из сериала «Бригада» (слева), Виноградов с Сергеем БезруковымАватар Фильм/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)
Свою первую роль Игорь получил в детективном сериале «Гражданин начальник» в 2001-м, а годом позже ему предложили сыграть Ивана Белова — сына Саши Белого в сериале «Бригада». После этих съемок Виноградов попробовал развить свою актерскую карьеру, однако закрепить успех ему не удалось.
Но с миром кино Игорь не простился и занялся работой по другую сторону камеры. Он работает реквизитором на съемочной площадке. В 2016 году состоялось внезапное «воссоединение» Саши Белого с сыном: Сергей Безруков и Игорь Виноградов пересеклись на съемках фильма «Мифы».
Питер Острум
Тогда: звезда фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»
Сейчас: ветеринар
Джин Уайлдер и Питер Острум (справа) в кадре из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971)Wolper Pictures
Звезда первой экранизации сказки Роальда Даля «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», вышедшей на экраны в 1971 году, сразу после окончания съемок отказался продолжать актерскую карьеру. Хотя успех фильма обещал ему новые кастинги и роли. Острум настолько переживал из-за обрушившейся на него славы, что привирал людям, рассказывая, будто в картине снялся не он, а его брат-близнец.
«Я хотел, чтобы люди оценивали меня по тому, кто я есть, а не за то, что я когда-то сделал», — объяснял он свою скромность.
Сейчас Острум живет в Нью-Йорке и работает ветеринаром в крупной сети клиник для животных. По его словам, он абсолютно счастлив и ни разу не пожалел о завершении актерской профессии.
Дарья Сагалова
Тогда: звезда сериала «Счастливы вместе»
Сейчас: владелица собственной танцевальной студии
Дарья СагаловаЕкатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Исполнительница роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе» после завершения проекта пробовала закрепить актерский успех, но эти попытки не увенчались успехом. Ее самой заметной работой конца десятых стала роль в комедии «Улетный экипаж».
Еще в 2008 году Сагалова участвовала и победила в шоу «Танцы со звездами», а годом позже основала собственную танцевальную студию, где начала преподавать хореографию. В 2020-м ее ученики стали видными конкурсантами фестиваля итальянской культуры «Тьепполо-Фест».
Энгус Т. Джонс
Тогда: звезда сериала «Два с половиной человека»
Сейчас: владелец компании по организации развлекательных мероприятий
Энгус Т. ДжонсGlobal Look Press
Всемирную славу Джонсу принесла роль Джейка Харпера в комедийном ситкоме «Два с половиной человека». За эту работу он удостоился двух наград премии «Молодой актер» и приза TV Land. А в 2010-м Джонса признали самым высокооплачиваемым несовершеннолетним актером на телевидении.
Казалось бы, железо нужно ковать, пока оно горячо, но у Энгоса были свои планы. В 2010 году он публично раскритиковал «Два с половиной человека», заявив, что его религиозные убеждения не совпадают с поступками его героя. Шестью годами позже он и вовсе завершил свою актерскую карьеру, но остался в развлекательной индустрии. Вместе с сыном рэпера Пафф Дэдди Энгус основал компанию по организации развлекательных мероприятий.
Дмитрий Шаракоис
Тогда: Левин в сериале «Интерны»
Сейчас: работает в Лондоне официантом и маляром
Дмитрий Шаракоис в кадре из сериала «Интерны» (2010-2016)7 Арт Медиа
Наибольшую известность актеру принесла роль Бориса Левина в комедийном сериале «Интерны», в общей сложности на его счету более 30 различных проектов. Несколько лет назад Шаракоис решил испытать удачу за границей — актер переехал в Лондон. Но с продолжением актерской карьеры не сложилось. Чтобы как-то прокормить себя, Дмитрий устроился разнорабочим: подрабатывал официантом и маляром.
В последнее время дела актера пошли в гору — он запустил собственный видеоблог, в котором рассказывает о своей жизни в Великобритании и делится секретами для будущих экспатов.
Дэнни Ллойд
Тогда: тот самый мальчик из «Сияния» Стэнли Кубрика
Сейчас: профессор биологии
Дэнни Ллойд в кадре из фильма «Сияние» (1980)Warner Bros. Pictures
На счету Ллойда только одна роль в кино, но ему этого хватило, чтобы навсегда вписать свое имя в историю Голливуда. В возрасте 10 лет Дэнни был утвержден на роль сына героя Джека Николсона в хорроре «Сияние» Стэнли Кубрика. Его персонаж-тезка Дэнни мог видеть умерших, а в финале картины был вынужден спасаться от отца, охотившегося за ним с топором. Согласитесь, непростой актерский опыт даже для взрослого артиста, что уж говорить про ребенка.
Не впечатлившись съемочным процессом, Ллойд отказался продолжать актерскую профессию и сфокусировался на науке. Сейчас он является профессором биологии в колледже в Кентукки. При этом в 2019 году он все же изменил своему решению и вернулся на съемочную площадку — исполнил небольшое камео в картине «Доктор Сон», продолжении «Сияния».
Фиби Кейтс
Тогда: звезда «Гремлинов» и подросткового хита «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай»
Сейчас: управляет собственным бутиком одежды
Фиби Кейтс в кадре из фильма «Гремлины» (слева)Global Look Press
Пик популярности Кейтс пришелся на первую половину 80-х, когда на экраны вышли причудливые «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай» и пугающие «Гремлины». Но несмотря на большие перспективы, уже к концу десятилетия Фиби завершила актерскую карьеру. Отчасти этому поспособствовал ее брак с актером Кевином Клайном («Выбор Софи», «Чаплин»), от которого она родила двоих детей.
Посвятив себя воспитанию наследников, Кейтс не забыла и о личных амбициях. Сейчас бывшая актриса владеет собственным бутиком одежды Blue Tree, находящемся в Нью-Йорке.
Эндрю Шу
Тогда: звезда сериала «Мелроуз Плэйс»
Сейчас: основал онлайн-издание для мам
Эндрю Шу в кадре из сериала «Мелроуз Плэйс» (слева)Global Look Press
Исполнитель роли Билли Кэмпбелла в громком телехите 90-х «Мелроуз Плэйс» (и по совместительству брат звезды «Пацанов» Элизабет Шу) Эндрю после завершения сериала переключился на спорт. Актер увлекся европейским футболом и пару лет выступал в некоторых командах низших дивизионов.
Когда и со портом не сложилось, Шу переключился на медиа. Сперва он основал лайфстайл-портал DoSomething, а после расширил свой медиабизнес, запустив онлайн-журнал для мам под названием CafeMam.
Амалия Мордвинова
Тогда: звезда сериала «Охота на Золушку» и фильма «День радио»
Сейчас: ведет авторский курс по личностному росту
Амалия МордвиноваЕкатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Амалия прославилась в 2000 году с выходом сериала «Охота на Золушку», в котором исполнила главную роль. При этом первый крупный успех в карьере обернулся для актрисы многочисленными попытками найти себя. Она несколько раз меняла творческий псевдоним, остановившись в какой-то момент на Амалия&Амалия, а также место жительства: в 2009-м актриса приняла иудаизм и уехала в Индию, а в 2016-м переехала в США.
Внутренний путь актрисы вылился в создание ее авторского курса по личностному росту. Сейчас Мордвинова проводит различные марафоны, а также пишет стихи. В середине десятых вышел ее первый поэтический сборник «Концепция райского сада».
Джин Хэкмен
Тогда: звезда «Французского связного», «Разговора», «Непрощенного»
Сейчас: писатель
Джин Хэкмен в кадре из фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор» (1974)Paramount Pictures
Легендарный голливудский актер по праву считается одним из лучших артистов своего поколения. На его счету две премии «Оскар» и четыре «Золотых глобуса». В середине нулевых, добившись максимальных успехов в карьере, Хэкмен решил сменить сферу деятельности.
В 1999-2008 гг. он вместе подводным археологом Дэниелом Лениханом выпустил три историко-фантастических романа. Его первая сольная книга «Payback at Morning Peak» увидела свет в 2011 году, а в 2013-м вышел роман-триллер «Pursuit».
Павел Сердюк
Тогда: звезда сериала «Моя прекрасная няня»
Сейчас: автомеханик
Павел Сердюк в кадре из сериала «Моя прекрасная няня» (слева)А-Медиа/YouTube
Массовому зрителю Сердюк хорошо знаком по роли сына героя Сергея Жигунова Дениса Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». После завершения проекта юный актер поступил в ГИТИС и продолжил сниматься: например, сыграл одну из ролей в сериале «Ранетки».
Вопреки успешному первому актерскому опыту, задержаться в профессии Сердюк не смог и кардинально сменил вид деятельности — сейчас он трудится в автосервисе, которым сам владеет. Несколько лет назад в прессе появилась информация о сложном финансовом положении бывшего актера, но сам Сердюк это отрицал: «У меня вообще все великолепно. Даже не знаю, почему все думают, что у меня что-то плохо».
Эли МакГроу
Тогда: звезда главной мелодрамы 70-х «История любви»
Сейчас: инструктор по йоге
Эли МакГроу в кадре из фильма «История любви» (слева)Global Look Press/AP
МакГроу прославилась в 1970 году, когда на экраны вышла главная мелодрама десятилетия «История любви», в которой она исполнила центральную роль. Эта работа принесла ей «Золотой глобус», а также номинацию на премию «Оскар». В то время МакГроу была супругой успешного кинопродюсера Роберта Эванса (экранные прототипы обоих появились в недавнем сериале «Предложение», рассказывающем о создании «Крестного отца») и имела все шансы стать главной кинодивой своего времени.
Но последующая 20-летняя карьера не сумела ей подарить новый успех, и МакГроу переключилась на более приземленную профессию. Последние 30 лет она работает инструктором по йоге, а также является активисткой по защите прав животных.
Алексей Гаврилов
Тогда: звезда сериала «Универ»
Сейчас: владелец сети рекламных агентств
Алексей ГавриловЕкатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Гаврилов прославился в конце нулевых ролью студента Гоши в сериале «Универ». Позже он снялся в спин-оффе шоу «СашаТаня». В 2016 году актер сменил вид деятельности и стал постоянным колумнистом журнала «Русский пионер», в котором со временем дослужился до позиции генерального директора.
Но насовсем в издательском бизнесе Гаврилов не остался — последние годы он владеет довольно успешной сетью рекламных агентств.
Мара Уилсон
Тогда: звезда драмеди «Миссис Даутфайр»
Сейчас: писательница и драматург
Мара Уилсон в кадре из фильма «Миссис Даутфайр» (слева)20th Century Fox Film/Global Look Press
Свою первую работу в кино Мара получила в возрасте 6 лет и сразу сорвала большой куш — девочка исполнила роль дочери героя Робина Уильямса в драмеди «Миссис Даутфайр». Одаренный ребенок, не стесняющийся камеры, обратил на себя внимание кинопродюсеров — и в итоге 90-е стали периодом большого успеха для юной актрисы. Уилсон также снялась в семейных хитах «Чудо на 34-й улице» и «Матильда». Но повзрослев, Мара не смогла составить конкуренцию своим коллегам-актрисам, и в ее карьере началась череда отказов на кастингах.
Девушка переключилась на писательство: в 2013 году она написала статью «7 причин, почему дети-актеры сходят с ума» для юмористического сайта Cracked.com. В ней она размышляла о том, почему бывшие дети-артисты начинают вести асоциальный образ жизни. Проба пера оказалась удачной, и в том же году Уилсон представила публике свою пьесу «Стадо», которая была успешно поставлена на Международном Нью-Йоркском Фестивале «Фриндж». А в 2016-м свет увидела ее книга «Где я сейчас? Реальные истории о детстве и случайной славе».