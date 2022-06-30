Тюрьма, жизнь в деревне, работа продавцом: что стало с популярными участниками «Дома-2»

После ухода из «Дома-2» не все звезды проекта остались в шоу-бизнесе, как Ольга Бузова, Ксения Бородина и Алена Водонаева. Так, Май Абрикосов переехал в деревню, Анастасия Дашко отсидела срок в колонии и занялась логистикой, а Роман Третьяков окончил журфак МГУ и ушел в стендап. «Газета.Ru» рассказывает, что стало с популярными участниками «Дома-2» после ухода с шоу.

Активность в «Доме-2»: май 2004 — август 2007.

Деятельность после проекта: стендап-комик, ведущий мероприятий.

close 100% Роман Третьяков roman_tretyakov_/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Покинув «Дом-2», экс-возлюбленный Ольги Бузовой и Елены Берковой Роман Третьяков вел корпоративы, свадьбы и юбилеи. С 2008 по 2011 год шоумен был женат на модели Светлане Соколовой, которая родила ему сына Никиту.

В 2018 году Третьяков окончил журфак МГУ с красным дипломом — на момент выпуска ему было 38 лет. Но с карьерой на телевидении и журналистикой у него не сложилось.

«Обидно, когда ты разрабатываешь, например, проект сериала с нуля. Продумываешь арки для героев, расписываешь несколько серий, а потом тебе говорят, что рассмотрят твой замечательный проект — и пропадают. А еще через три года этот сериал выходит на совершенно другом канале. Воровство на телевидении — вещь распространенная», — сказал Третьяков «СтарХиту».

Сейчас он занимается стендапом, выступая в московских клубах и гастролируя по городам России.

Степан Меньщиков

Активность в «Доме-2»: май 2004 — март 2009.

Деятельность после проекта: ведущий мероприятий, певец, актер.

close 100% Степан Меньщиков Константин Михальчевский/РИА «Новости»

После ухода с «Дома-2» Степан Меньщиков продолжил мелькать на телевидении. В 2008 году он примерил на себя роль парикмахера в шоу «Звезды меняют профессию», а в 2011-м вместе с Рустамом Солнцевым начал вести сатирическую телепередачу «Ху из Ху». Он также увлекся музыкой и записал песни «Белая сирень», «Ты такая красивая», «Ультрафиолет», «Физрук» и другие. Пару раз Меньщиков появился в сериалах, сыграв эпизодические роли в «Криминальной России» и «Счастливы вместе».

В настоящее время основной деятельностью Меньщикова является ведение мероприятий и руководство ивент-агентством «Мы счастливы».

В 2013 и 2016 годах супруга Евгения Шамаева родила артисту сына и дочь. В 2017-м в эфире программы «На самом деле» Меньщиков согласился пройти тест на отцовство по отношению к старшему сыну — выяснилось, что ребенок от другого мужчины. Супруге пришлось признаться, что мальчик родился после случайной связи с турком. Шоумен развелся с Шамаевой в 2018-м.

Два года спустя Меньщиков завел отношения с Ангелиной Монах, которая родила ему дочь.

Активность в «Доме-2»: октябрь 2004 — февраль 2008.

Деятельность после проекта: логист.

close 100% Анастасия Дашко dashko.anastasiya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Участница проекта Анастасия Дашко ушла за периметр со своим возлюбленным Сэмом Селезневым. Вскоре они расстались, и о жизни Дашковой долгое время не было никакой информации. О девушке заговорили в 2011 году, когда ее задержали по подозрению в мошенничестве в размере 11 млн рублей. Она провела три года в колонии общего режима. Сейчас выпускница «Дома-2» живет с мужем Константином Кулешовым в Екатеринбурге и воспитывает двоих сыновей.

После выхода из тюрьмы Дашко устроилась в логистическую фирму. В соцсетях она рассказала, что после срока у нее больше не было вариантов для работы. В настоящее время она владеет собственной логистической компанией и называет этот бизнес «идеальным для женщин».

Ольга Николаева (Солнце)

Активность в «Доме-2»: май 2004 — май 2008.

Деятельность после проекта: блогер, диджей, поэт, преподаватель вокала.

close 100% Ольга Николаева (Солнце) solntcezvezda/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Одна из первых участниц «Дома-2» Ольга Солнце покорила зрителей независимым нравом и не смогла завести отношения на проекте. Покинув шоу, девушка на долгое время пропала из информационного пространства. Позже выяснилось, что она занимается музыкой, пишет песни, работает диджеем, выступает в клубах и преподает вокал. В 2016 году она получила премию Life In Style как самый стильный диджей.

Кроме того, Николаева является блогером, мотивирует своих подписчиков на развитие личного бренда и проводит марафоны по продвижению в соцсетях. На ее страницу в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) подписаны более 200 тыс. человек.

Май Абрикосов

Активность в «Доме-2»: июль 2004 — январь 2007.

Деятельность после проекта: актер, фермер.

close 100% Май Абрикосов (Роман Тертишный) tertishnyi_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

После ухода с «Дома-2» Май Абрикосов (Роман Тертишный) заявил, что опыт участия в телестройке «покорежил его, сломал и растоптал». На шоу он пытался построить отношения с Ольгой Николаевой и Аленой Водонаевой.

Как пишут СМИ, сейчас Тертишный живет в селе Коротояк в 110 километрах от Воронежа, где разводит кур и выращивает овощи. Он нечасто покидает дом, посещает церковь и соблюдает пост. Периодически Абрикосов высказывается в соцсетях о коллегах по «Дому-2». В апреле 2022-го он заявил, что экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров сожалеет «не о потере женщины, а о потере доступа к ее деньгам». Ранее Тертишный назвал Ольгу Бузову «бездарной».

В своем Telegram-канале «Кабачок Тертишного» он хвастается грядками с кабачками и показывает, как ходит за грибами, ягодами и березовым соком.

Рустам Калганов (Солнцев)

Активность в «Доме-2»: 2005 год, январь 2007 — ноябрь 2009, 2013 — 2014 годы.

Деятельность после проекта: продюсер, ведущий мероприятий, блогер, журналист.

close 100% Рустам Калганов (Солнцев) solncevrusya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Покинув «Дом-2», Рустам Солнцев продолжил заявлять о себе в медийном пространстве громкими высказываниями и комментированием скандалов в шоу-бизнесе. Он появляется в телешоу, активно ведет соцсети, пишет колонки в СМИ о звездах и продает рекламу в своих аккаунтах. Также Солнцев стал автором и ведущим программы «Ху из Ху» на ТНТ.

Шоумен прожил три года в браке со своей давней знакомой по имени Татьяна. Детей у них не появилось. Судя по соцсетям, Солнцев увлекся пластикой лица — он явно изменил скулы, подкорректировал форму носа и увеличил губы.

Венцеслав Венгржановский

Активность в «Доме-2»: январь 2009 — август 2012.

Деятельность после проекта: ведущий мероприятий, продавец-консультант.

close 100% Венцеслав Венгржановский (Ярослав Шурупов) ТНТ

Настоящее имя Венцеслава Венгржановского — Ярослав Шурупов. Он пришел в «Дом-2» и объявил себя магом, но был разоблачен экстрасенсом Владом Кадони. После ухода с проекта он снялся в клипе Глюкозы на песню «Деньги». В сети пишут, что шоумен работал продавцом-консультантом в одном из магазинов и вел мероприятия. В соцсетях он позиционирует себя как адвокат.

В 2019 году «СтарХит» опубликовал заметку под названием «Спивающийся Венцеслав Венгржановский занимается сексом — видео». Источник издания заявил, что шоумен злоупотребляет спиртным и не возвращает долги по кредитам.

Весной 2020 года Венцеслав женился на своей избраннице Дарье Некрасовой. Он написал в соцсетях, что не смог наладить отношения с тещей, у которой поселился вместе с женой. По словам Венгржановского, женщина выгнала их из дома. Далее он заявил, что не имеет денег на аренду квартиры, и попросил у подписчиков финансовой помощи.